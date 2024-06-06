小一派位｜李元元小學讀邊間？媽媽搞笑回應「一定有書讀」
李元元獲派第一志願學校
Lucy將於今年九月升讀小一。昨天（5日）是小一放榜的重要日子，很多粉絲都很關心Lucy的派位結果。 雖然媽媽Sophia經常分享女兒的日常生活，不過她一直很少提及Lucy升校方面的訊息，難怪會引起外界關注。
估計是因為收到很多粉絲的關心訊息，所以Sophia也在稍後時間發了一個限時動態，內容是講述Lucy的派位結果及去向，她向粉絲大派定心丸：
「大家放心！你地個女有書讀！派到第一志願，一定有書讀，可以做小學雞」
言語間貫徹Sophia充滿幽默感的作風，還兩度提及「Lucy有書讀」；此外她還笑言：「全世界嘅人都好擔心我」。不過，Sophia至今也沒有透露更多詳情，包括哪間小學、填表排名等資訊。
李元元幼稚園畢業照惹網民熱議
藝人李璨琛同太太梁志瑩（Sophia）於2012年結婚後誕下兩名女兒，可愛活潑的大女李元元（Lucy）是眾多網民的「開心果」。
6歲的她早前拍攝幼稚園畢業照，媽媽Sophia把女兒的照片分享到社交網。看到身穿紅色畢業袍的Lucy一臉呆滯，媽媽更搞笑寫下「Life is hard 」，不知Lucy是否感到不捨。照片引來很多網民熱議，不少人恭喜她即將升讀小學，「恭喜LuLu 大個女啦」，也有人笑道「星期一咁嘅樣」、「小小年紀已經咁滄桑」、「好似返緊工既我」。
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K2變乖 獲學校頒發操行獎
事實上，過往Sophia不時都會分享女兒的校園生活。有一次，老師致電她表示，Lucy上課時偶爾會跟同學爭玩具，為了爭贏玩具會出「絕招」，就是用肚腩去頂開其他同學，令Sophia哭笑不得，不過經媽媽教導後，Lucy已修正自己的做法。直到K2，Lucy變得乖巧，更曾獲校方頒發操行獎。當時媽媽Sophia也相當感觸，罕有認真地寫下：「可愛但不溺愛，寵愛但不生嬌，自信卻不可自滿。給你最好的教養是媽媽於世上能予你最好的禮」。
李元元就讀名牌幼稚園
Lucy就讀的幼稚園是「天主教聖瑪加利大幼稚園」，位於跑馬地。根據官方網頁簡介，此校在1986年創立，課程以兒童為本，並從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維；同時也非常著重小朋友的品德教育，培養孩子以愛待人、寬恕別人及關愛社群之心。
深受圈中家長歡迎 多能升讀名校
翻查資料顯示，原來這間學校深受圈中家長歡迎，很多星二代都對曾入讀，包括孫慧雪大仔Riley、名模周汶錡（Kathy）兒子和吳日言大女Beatrice等。
「天主教聖瑪加利大幼稚園」在本學年參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，學費全免。除此之外，此校每年升小派位都成績優異，畢業生大多升讀很多傳統名校，例如瑪利曼小學、聖保祿天主教小學、聖若瑟小學、番禺會所華仁小學和瑪利曼小學等等，故一直深受家長歡迎。