小一派位｜鄭嘉穎陳凱琳6歲長子派位結果惹關注！唔揀讀國際學校 背後原因公開

小一派位｜不少名人家庭選擇將子女送入國際學校或私立學校，以便孩子們能夠在多語言環境中成長，為未來多元化的國際社會做好準備。然而，圈中藝人鄭嘉穎卻為即將升讀小一 的大仔鄭承悅（Rafael）選擇了一條不同的道路，逆流而行的決定引起外界關注。