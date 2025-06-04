小一派位｜鄭嘉穎陳凱琳6歲長子派位結果惹關注！唔揀讀國際學校 背後原因公開
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小一派位｜不少名人家庭選擇將子女送入國際學校或私立學校，以便孩子們能夠在多語言環境中成長，為未來多元化的國際社會做好準備。然而，圈中藝人鄭嘉穎卻為即將升讀小一 的大仔鄭承悅（Rafael）選擇了一條不同的道路，逆流而行的決定引起外界關注。
小一派位｜小一統一派位結果周三公布
小一統一派位結果將於將於周三（6月4日）揭曉。教育局指出，今年共有19,489名兒童參加小一統一派位，其中約79.7%獲派到首三個志願學校，較去年減少了4個百分點。如果將自行分配學位的學童納入計算，整體滿意率為90.0%，比去年下降了2.2%。
小一派位｜鄭嘉穎為6歲大仔安排入讀自己母校
鄭嘉穎的大兒子Rafael目前就讀於一所國際幼稚園，媽媽陳凱琳自小於加拿大長大，所以家中通常使用英語和普通話來交流，鄭嘉穎表示「囝囝識聽廣東話但唔識講，寫中文字似像形文字」。
因此，鄭嘉穎希望透過讓兒子就讀自己的母校「番禺會所華仁小學」 ，希望能強化Rafael的中文基礎能力。「番禺會所華仁小學」的母語語境能夠為Rafael提供一個良好的中文學習環境，更有利於小朋友學習廣東話及中文書寫。此外，鄭嘉穎還指兒子在小學畢業後，可升讀至傳統名校「香港華仁書院」。
小一派位｜番禺會所華仁小學背景與名人校友
番禺會所華仁小學成立於1971年，是一間由旅港番禺會所和耶穌會創辦的政府全日制津貼小學。學校位於北角，多年來培養了眾多香港的著名人士，包括張智霖、李克勤、倪匡之子倪震、何猷君及何猷啟等。這些校友的成功，展示了學校在學術和個人發展方面的卓越成就。
小一派位制度與鄭嘉穎策略「世襲制」穩袋20分
在香港，小一派位分為「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段。鄭嘉穎選擇透過「自行分配學位」的方式，為大兒子Rafael爭取入讀母校的機會。由於鄭嘉穎本人是該校的畢業生，根據學位分配的計分機制，他的兒子在申請時就已經有了10分的優勢；再加上適齡的申請兒童可以再加10分，Rafael的入學機率相當高。
除此之外，如果兒子與學校的辦學團體有相同的宗教信仰，還可以再加多5分，進一步提高入學機會。
圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan、番禺會所華仁小學官網資料或影片來源：原文刊於新假期