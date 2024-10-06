《小丑：雙瘋》負評如潮！細數3大失望位 網民：套戲係叫Jo Jo Land

2019年由杜德菲力斯（Todd Phillips）執導、華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《小丑》(Joker)，在威尼斯影展一鳴驚人，奪得「金獅獎」，並助Joaquin Phoenix獲奧斯卡影帝，全球票房達到 10.7 億美元。五年後，Todd Phillips再次執導《小丑2：雙瘋》，還加入了Lady Gaga做女主角小丑女，但新作的評價卻未如預期，爛番茄新鮮度僅 51%。香港搶先美國上映2日便出現許多負面的評論，令人始料未及地成為了爛片？！一齊睇《小丑2：雙瘋》3大負評。

