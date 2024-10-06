《小丑：雙瘋》負評如潮！細數3大失望位 網民：套戲係叫Jo Jo Land
《小丑2》變爛片 負評1. 音樂元素引觀眾不滿：變印度片了
根據爛番茄網站，目前已有76篇影評收錄，平均分數僅為51%，這一分數讓這部高成本製作的電影跌入了爛片的行列，焦點影評人的評論中提到都是有關《小丑2》加入了音樂元素的問題「就在劇情準備沸揚時，就有人開始唱歌……失望得令人驚訝！」「導演Todd Phillips嘗試將法庭戲與音樂劇結合，但結果導致敘事脫節而且緩慢，未有發揮其中的潛力。」
而香港的電影討論區亦不乏一堆有關《小丑2：雙瘋》的預評「可不可以不要再唱」「變印度片了」「當印度電影睇成個觀感fit晒」「好多時突然無厘頭唱歌，到底搞邊科？」「套戲係叫Jo Jo Land」「全部都係LaLa Land但係勁慳力水咁唱舊歌」其實Todd Phillips早曾透露續集將加入音樂劇元素，這已令不少觀眾對此感到不滿，認為跟第一集差太遠。
《小丑2》負評2. 非常無聊、乏味？
其次有觀眾認為《小丑2》非常無聊、乏味，指整套電影都在看Joaquin Phoenix不斷在監獄中走來走去，看了2個鐘多也不知道自己看了什麼「真係好難頂，中間已經好多人頂唔順陸續離場，成套戲不停喺個監獄裡面不停行嚟行去、講嚟講去，只能用一個字講悶」「睇到一頭霧水」「浪費我人生兩個鐘」「簡直唔知自己睇咗啲乜，又悶又尷尬」「雙瘋，一個係銀幕入面，一個係戲院入面」「成套戲路線錯晒」「入場當cult片睇」《小丑2：雙瘋》在香港未上映前，外媒已狠批電影「冗長」、「無趣」、「不屑觀眾」等。
《小丑2》負評3. Lady Gaga勁出戲？觀眾：令人昏昏欲睡
雖然Lady Gaga的加入原本讓不少影迷抱有高度期待，但她的表現似乎未能滿足觀眾和評論家的期望，不知是否因Joaquin Phoenix演技太好的關係，讓Lady Gaga感覺比下去。「Lady Gaga無法挽救一個自我厭惡故事的續作，實在令人昏昏欲睡。」「華堅馮力士很出色，Lady Gaga的演技卻很差，導演Todd Phillips並不擅長處理女性角色。」「發覺只要套嘢有lady gaga都一定係爛片嚟」不過都有網民認為Lady Gaga在這次的表現已比之前的電影好很多。
有觀眾力撐第2集無問題！應該用呢個角度睇Joker？
不過都有觀眾才撐《小丑：雙瘋》，指除了多加的音樂劇元素之外，其實非常保留了上一集的特色和風格。而且認為大家太過看重「Joker」忽略了亞瑟」，這套電影是講一個社會邊緣精神有問題的人，所以正常邏輯去理解Joker就會認為難懂。