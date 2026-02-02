小儀婚後首現身曬鑽戒 揭拒絕生仔真相 爆結婚係離開商台原因之一

阮小儀宣布結婚後首次公開現身，昨日（1日）出席舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》記者招待會時，大方展示手上鑽戒並透露結婚是離開商台的原因之一！這位新晉人妻更坦言暫時不會生仔，而森美口中「靚仔過Edan」的神秘老公至今仍未曝光，就連同場的Lokman都未見過真人。小儀婚後首度受訪心情興奮，更自封為「好太太」，甜蜜指數爆燈。