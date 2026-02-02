小儀婚後首現身曬鑽戒 揭拒絕生仔真相 爆結婚係離開商台原因之一
小儀大方曬婚戒自封好太太
小儀昨日與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、梁仲恆、王耀祖及阮韻珊一同出席舞台劇記招，這是她宣布婚訊後首次公開露面。面對傳媒訪問，小儀心情相當興奮，被問到過年期間希望民眾如何稱呼她時，她甜笑回應：「我覺得我丈夫係好好先生，所以叫我好太太。」談到手上的結婚戒指，小儀表示：「我手上隻隻都係，呢啲係潮流嘅嘢。」當記者追問戒指有多少卡時，她神秘地說：「唔需要特別講，知道就得啦！」
老公最大優點竟然是不管工作
小儀透露平日出街也會戴婚戒，認為這是身份的象徵。談到老公的優點時，她竟然說：「我最喜歡佢嘅一樣嘢，就係唔會理我工作發展。」這個答案相當特別，似乎暗示小儀很享受這種不被干預的自由感。提到森美曾指小儀老公靚仔過呂爵安（Edan），同場的Lokman被問到是否見過小儀老公時，他坦言：「我仲未見過，如果有機會我就幫大家報告一下。」看來這位神秘老公至今仍保持低調。
不搞蜜月旅行留港過年消費
對於新婚夫婦通常會安排的蜜月旅行，小儀表示：「冇話特別去度蜜月，會留喺香港消費，同長輩去食飯。」這個決定相當實際，也顯示小儀重視與家人共度佳節的傳統價值。她更透露今年新年會與老公一起陪伴長輩，展現出顧家的一面。
結婚成為離開商台關鍵原因
被問到離開商台發展是否與結婚有關時，小儀坦承：「呢個係其中嘅原因之一，多咗時間去做自己喜歡鍾意做嘅嘢先係真正原因。電台雖然唔係好長嘅工作時間，但始終做緊正職壓力好大，我想放鬆自己嘅步伐去揀自己鍾意做嘅嘢。」看來結婚確實讓小儀重新審視自己的人生規劃，選擇追求更自由的工作模式。
暫時不生仔專注享受二人世界
談到是否考慮生仔時，小儀非常直接地回應：「應該唔會生住啦！」這個答案相當坦率，顯示她目前專注於享受新婚生活和發展事業。對於婚禮安排，小儀表示：「其實我冇特別搞婚禮，都係同屋企人去食飯。森美都有出席我嘅飯局，就已經當進行咗㗎啦！好溫馨咁同愛錫自己嘅朋友去慶祝。」
Edan未獲邀請但興奮祝福
被問到Edan是否也有出席婚宴時，小儀表示：「Edan冇喎！但我有話俾佢知呢件事，佢就回覆wo，其實佢都好開心好興奮。」雖然Edan未能親身出席，但他對小儀的婚訊表現得相當興奮和祝福，可見二人友誼深厚。小儀選擇以溫馨的家庭聚餐方式慶祝人生大事，也反映出她低調務實的性格。