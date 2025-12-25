55歲阮小儀突宣布結婚做人妻 AI專業推測分析神秘老公身份年齡似係姐弟戀

55歲前商台DJ阮小儀今日聖誕節突然在社交平台公布結婚喜訊，震驚娛樂圈！這位單身多年的電台女王原來一直低調拍拖，並已悄悄成為人妻。更令人好奇的是，她的神秘老公究竟是何方神聖？從兩人手牽手的婚戒照片中，AI化身讀心神探以及人體學專家，透過手部細節分析，推測出這位圈外男子的驚人身份背景。