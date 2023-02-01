小儀貼床照召喚專家解謎 網友起哄圍觀 K Kwong都要出手

阮小儀昨晚於Facebook貼出床照，呼籲大家幫手解謎，結果真的一呼百應，竟引來超過2,500個按讚，以及超過800個留言討論。除了有認真網民熱心幫手，更有化學教授K Kwong留言協助破解謎團，又有口痕友爆笑留言。究竟小儀張床發生了甚麼事？