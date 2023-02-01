小儀貼床照召喚專家解謎 網友起哄圍觀 K Kwong都要出手
橙色珠珠床上梳化都有發現
原來，小儀日前換床單時，發現床上有些橙色小珠珠，硬硬的似膠粒，她留言說：「有冇專家解釋到？？嗱，唔好話係咪（放）咗防潮珠珠喺床褥上面，然後爆咗個包裝呀吓，我冇放過任何防潮珠在床褥上。同埋點會放防潮嘢喺床褥上面呢？另外，印象記得，曾經清理梳化罅隙嘅時候，都有見過呢一種珠珠出現。我撳過同埋摸過，係硬實實嘅，唔似係蟲卵嘅物體！乜嘢嚟㗎喂！」
網民柯南上身 擔心是臭屁蟲卵
小儀此Post一出，即引來大批網友名偵探柯南上身，有人估計是小儀愛犬細佬的豆豆公仔內的豆豆，又有人嘗試將圖片放上Google比較，發現有很多不同類型的珠珠，都有相似色澤與外型，難以分辨。有人亦擔心是臭屁蟲的卵，叫小儀放落熱水做測試。
K Kwong教放入微波爐測試
網友亦齊齊召喚一眾專家幫手，有網友Tag了化學博士K Kwong，他即留言說：「如果放入去microwave（微波爐） 丁幾秒、變咗藍色就係 silica gel 防潮珠！」即獲超過300個讚好留言。由於防潮珠本身是藍色的，吸了水份後會變成橙色，只要令其還原抽走水份，就會變回藍色，因此K Kwong才會提議小儀，叮一下看看會否變色。
湯博士都唔知係乜
之前經常出現在《學是學非》的中大物理系高級講師湯兆昇博士，也受到召喚出現，不過他卻直言：「乜嘢來？真係冇乜Idea」有人在其留言下回覆問是否桃膠，估不到湯博士竟反問：「乜嘢係桃膠？」看來湯博士真的只攻物理學，未必是通識全才。
「炒飯時唔小心撈牛河」理論吸200讚
不過大部份網友都認為是防潮珠，對於小儀堅持冇放防潮珠在床褥，有網友即指：「可能係其他product開箱時嘅防潮珠，跌左幾粒落去唔知，情況就好似茶餐廳叫碟炒飯，有時撈左半條乾炒牛河落去咁！」即吸引200多個爆笑按讚。
七龍珠、蟹子、霹靂雷珠乜都有人估
藝人何基祐也來湊熱鬧，他爆笑留言說：「相傳每張床褥都會有七粒珠，只要搵齊就會有神龍出現，賜予搵到既人一個願望，同甜蜜睡眠」吸引超過2000個按讚！又有網友留言問是不是小儀「夜晚夢遊喺床上食過蟹子壽司」，又有人笑小儀在床上產卵，令人笑爆嘴。更有人貼了《還珠格格》飾演小燕子的趙薇Gif圖，極搞笑。網友就連《唐伯虎點秋香》朱咪咪飾演的朱茜，由她發明的霹靂雷珠也出動埋，真的要佩服網友的創意。
《早霸王》森美笑稱老蚌生珠事件
大批網友叫小儀問一下大哥森美，因為森美乜都識，結果今早小儀真的帶同橙色珠珠回電台，在《早霸王》節目中求教森美，森美即笑她發生老蚌生珠事件，並馬上已否定了是蟲卵的可能性，並問小儀這四粒膠珠事件到底影響有多大，認為小儀小題大造，不斷追問小儀為何要放上網周圍問人？小儀即指：「我係驚唔知有乜嘢爛咗，而漏咗呢啲珠珠出嚟，等陣越爛越大，甚至冧牆咁點算？」
小儀曾放微波爐鑑定非防潮珠
森美即叫小儀自己思考一下最有可能會從那兒漏出這些珠珠，最後小儀懷疑是床褥內有珠珠漏出，因為年月而慢慢滲出，森美即說：「係囉，睇呢啲珠一係防潮珠，一係就係啲公仔入面啲豆珠！」小儀透露真的有參考K Kwong的提議，曾放入微波爐測試，但沒有變色，又用過熱水浸。最後森美鑑定後認為不是防潮珠，因為珠珠太細粒，似是一些物品的充塞物，至於來源真的無從得知了，叫小儀不用甚麼也放上網，不過小儀不同意，並認為今次放上網供大家討論，反而學到很多之前不知道的知識，也有很益。
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