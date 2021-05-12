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哈林 伊能靜19歲仔小哈利毋懼外界爭議 街頭變身火辣女郎向母親示愛

東方新地 - 娛聞

台灣女星伊能靜與前夫哈林（庾澄慶）所生的兒子小哈利（Harrison）今年已19歲大，日前他晒出兒時同母親伊能靜的合照慶祝母親節之餘，又被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，不過小哈利一點都不介意，更在好友的帖文中乘機再祝福阿媽母親節快樂！

文：東方新地｜圖：小哈利IG、伊能靜微博圖片及新傳媒圖片庫

小哈利 同索女歎麵

現年53歲的台灣女星伊能靜與主持人兼歌手哈林（庾澄慶）在愛情長跑13年後，於2000年結婚，並在2002年誕下一子，但到2008年，伊能靜被爆撻著內地演員黃維德，因此她和哈林在2009年宣布離婚，至今兩人已各自組織了新家庭，而兩人的兒子庾翰睿（小哈利）今年已19歲大，目前正就讀於美國紐約大學的Tisch藝術學院。

小哈利（Harrison）中文名原本叫庾翰睿，但他在社交網介紹自己叫庾恩利，未知是否已正式改名。
小哈利（Harrison）中文名原本叫庾翰睿，但他在社交網介紹自己叫庾恩利，未知是否已正式改名。
08年未鬧婚變前，哈林已經常單拖湊住小哈利。
08年未鬧婚變前，哈林已經常單拖湊住小哈利出巡。

小哈利日前在社交網貼出兒時同母親伊能靜的合照，並寫上：「Happy MaMa’s day，愛你，想用一輩子的時間愛你。」同時他又被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，令網友大表驚訝，不過小哈利一點都不介意，更在好友的帖文中乘機再祝福阿媽母親節快樂！

小哈利日前趁母親節大晒小時候同母親伊能靜的合照。
小哈利日前趁母親節大晒小時候同母親伊能靜的合照。
小哈利被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，他乘機在帖文中再留言祝福阿媽母親節快樂。
小哈利被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，他乘機在帖文中再留言祝福阿媽母親節快樂。

其實小哈利並非首次著上女裝，去年他已被發現曾多次著上女裝影相，在他的社交網中，亦有不少他化上濃妝及著女裝的相和影片，可見小哈利並不介意公開自己的女裝扮相。

小哈利自己亦有晒出今次著女裝影相前的化妝照。
小哈利自己亦有晒出今次著女裝影相前的化妝照。
小哈利已非第一次著女裝。
小哈利已非第一次著女裝。

據知小哈利曾在好友IG上一張靚相下留言說：「美女把我掰直了，終於」因而引起外界對他性向的猜測。小哈利雖然從無公開自己性向，不過就曾貼出多張女裝照並留言說：「FEMBOY ERRDAY FEMBOY 4EVER（永遠做女性化男孩）」。

小哈利過往也曾多次化上濃妝及著上性感女裝。
小哈利過往也曾多次化上濃妝及著上性感女裝。
早幾日小哈利曾貼出與一名索女共歎一碗麵的照片，相中兩人表現親密，不過網友大都認為兩人的關係只是「好姊妹」。
早幾日小哈利曾貼出與一名索女共歎一碗麵的照片，相中兩人表現親密，不過網友大都認為兩人的關係只是「好姊妹」。

有報道曾指哈林媽媽張正芬曾是京劇名伶，思想十分傳統，對孫仔的女裝扮相十分抗拒，因此令小哈利更為親近母親伊能靜，他也曾在訪問中感謝媽媽給予他很大自由度，讓他能做自己。

哈林（右一）和母親張正芬（左二）去年曾一同現身參加小哈利（右二）的高中畢業典禮。
哈林（右一）和母親張正芬（左二）去年曾一同現身參加小哈利（右二）的高中畢業典禮。

伊能靜也對自己兒子十分自豪，常在社交網力讚兒子讀書成績好，多次成為模範生，而且充滿藝術細胞，無論繪畫還是跳舞都非常了得。在兒子女裝扮相被曝光後，伊能靜也曾發文力撐兒子說：「生下來只有人，沒有哪一個性别的人更尊貴。因為生命本身就是尊貴的。」

伊能靜近年不時在微博晒出同小哈利及與第二任丈夫秦昊所生女兒「小米粒」的親密互動，大騷母愛。
伊能靜近年不時在微博晒出同兒子小哈利以及與第二任丈夫秦昊所生女兒「小米粒」的親密互動，大騷母愛。

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