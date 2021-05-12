哈林 伊能靜19歲仔小哈利毋懼外界爭議 街頭變身火辣女郎向母親示愛
台灣女星伊能靜與前夫哈林（庾澄慶）所生的兒子小哈利（Harrison）今年已19歲大，日前他晒出兒時同母親伊能靜的合照慶祝母親節之餘，又被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，不過小哈利一點都不介意，更在好友的帖文中乘機再祝福阿媽母親節快樂！
文：東方新地｜圖：小哈利IG、伊能靜微博圖片及新傳媒圖片庫
小哈利 同索女歎麵
現年53歲的台灣女星伊能靜與主持人兼歌手哈林（庾澄慶）在愛情長跑13年後，於2000年結婚，並在2002年誕下一子，但到2008年，伊能靜被爆撻著內地演員黃維德，因此她和哈林在2009年宣布離婚，至今兩人已各自組織了新家庭，而兩人的兒子庾翰睿（小哈利）今年已19歲大，目前正就讀於美國紐約大學的Tisch藝術學院。
小哈利日前在社交網貼出兒時同母親伊能靜的合照，並寫上：「Happy MaMa’s day，愛你，想用一輩子的時間愛你。」同時他又被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，令網友大表驚訝，不過小哈利一點都不介意，更在好友的帖文中乘機再祝福阿媽母親節快樂！
其實小哈利並非首次著上女裝，去年他已被發現曾多次著上女裝影相，在他的社交網中，亦有不少他化上濃妝及著女裝的相和影片，可見小哈利並不介意公開自己的女裝扮相。
據知小哈利曾在好友IG上一張靚相下留言說：「美女把我掰直了，終於」因而引起外界對他性向的猜測。小哈利雖然從無公開自己性向，不過就曾貼出多張女裝照並留言說：「FEMBOY ERRDAY FEMBOY 4EVER（永遠做女性化男孩）」。
有報道曾指哈林媽媽張正芬曾是京劇名伶，思想十分傳統，對孫仔的女裝扮相十分抗拒，因此令小哈利更為親近母親伊能靜，他也曾在訪問中感謝媽媽給予他很大自由度，讓他能做自己。
伊能靜也對自己兒子十分自豪，常在社交網力讚兒子讀書成績好，多次成為模範生，而且充滿藝術細胞，無論繪畫還是跳舞都非常了得。在兒子女裝扮相被曝光後，伊能靜也曾發文力撐兒子說：「生下來只有人，沒有哪一個性别的人更尊貴。因為生命本身就是尊貴的。」