哈林 伊能靜19歲仔小哈利毋懼外界爭議 街頭變身火辣女郎向母親示愛

台灣女星伊能靜與前夫哈林（庾澄慶）所生的兒子小哈利（Harrison）今年已19歲大，日前他晒出兒時同母親伊能靜的合照慶祝母親節之餘，又被好友曝光多張在街頭著上性感女裝的照片，不過小哈利一點都不介意，更在好友的帖文中乘機再祝福阿媽母親節快樂！

文：東方新地｜圖：小哈利IG、伊能靜微博圖片及新傳媒圖片庫