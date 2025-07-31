小島奇譚｜ViuTV新劇深夜時段挑戰觀眾膽量 陣容曝光：駱振偉葛綽瑤JFFT床哥
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ViuTV繼多套話題劇集後，再度向新領域進發，宣布將於8月2日推出全新奇幻靈異劇《小島奇譚》。此劇不僅是ViuTV首部於週末深夜時段常規播出的自製劇，演員陣容亦大有驚喜，消息一出立即引起網民熱烈討論。
小島奇譚｜深夜時段挑戰觀眾膽量
有別於以往將重頭劇安排在週一至五黃金時段的傳統，《小島奇譚》選擇在星期六深夜23:15播出，成為ViuTV開拓週末劇市場的頭炮。劇集以奇幻靈異為題材，總共10個單元故事。
實力派駱振偉陳子豐坐鎮
劇集找來了觀眾熟悉的駱振偉（Thor）和陳子豐（Colin）擔任核心角色，兩位都是ViuTV的御用演員，合作無間且演技備受肯定，無論在主持或戲劇方面都有豐富經驗。由他們為劇集護航，相信能穩定整部作品的節奏，並與年輕演員產生不一樣的化學作用。從劇集預告片中也能夠看到有羅蘭姐坐鎮，令一班網民都表示非常期待！
新生代偶像挑戰演技 JFFT床哥成焦點
《小島奇譚》最引人注目的，莫過於一眾新生代演員的參與。當中包括JFFT床哥、人氣男團P1X3L隊長吳啟洋（Phoebus）、憑《全民造星IV》彈起的葛綽瑤（Yoyo）和許寶恆（Alice）。他們首次共同主演靈異題材劇集，對他們的演技絕對是一大考驗。粉絲們對偶像的破格演出充滿期待，希望看到他們有別於舞台上的一面。
網民未開播已表期待！
雖然劇集要到8月2日才正式播出，不過預告一出已引起熱烈討論。不少網民留言表示期待，更認為ViuTV已有一段時間未推出這類型題材的劇集，希望今次能保持水準。不少觀眾亦對強勁卡士之間的火花充滿期待：「期待! 已希望有第2季」、「有羅蘭姐 更陰深」、「可唔可以拍多啲恐怖片」等。
圖片來源：ViuTV、網民留言截圖資料或影片來源：原文刊於新假期