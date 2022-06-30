小栗旬被爆激情唱K胯下現鬼手 傳與索妻山田優結婚10年多次偷食
39歲小栗旬被爆激情唱K 表情肉緊胯下現鬼手
39歲日本劇帝小栗旬日前被「爆料系」YouTube東谷義和在社交平台爆料，貼出一張他激情唱K的照片，相中他表情肉緊兼胯下出現一對鬼手，而身後有一名女子正整理衣服，被指疑似進行「多人運動」再次背妻偷食。
小栗旬所屬公司發聲明回應：決不容忍虛假內容
小栗旬所屬的經理人公司Tristone Entertainment（他本人兼任社長）， 昨晚（6月29日）發出聲明回應事件，而與Tristone Entertainment合作經營藝人在中國事務的「欣億日本Harmonious」微博亦貼出聲明，更有中文版本，內容指：「網絡上出現了多條損害本公司及本公司所屬藝人名譽、妨礙公司及公司藝人業務的無事實根據的投稿。本公司決不容忍這樣虛假的內容。」而東谷義和的社交網站Twitter帳戶亦已被凍結。
小栗旬98年開始彈起 至今紅足24年
小栗旬是日本知名演員多次被封影帝，紅遍劇集、電影。1998年拍攝電視劇《GTO麻辣教師》正式開始演藝生涯，代表作有：《我miss係大佬》、《流星花園》、《花樣少年少女》、《信長協奏曲》，加上近期熱播的《鎌倉殿的13人》等等。而電影方面曾主演《銀魂》、《銀魂 PART2》、《罪之聲》，更憑《罪之聲》奪得「第33屆日刊Sports電影大賞及石原裕次郎賞」及「報知電影賞」影帝殊榮。
小栗旬多次背妻偷食
39歲的小栗旬與37歲女星山田優結婚10年，兩人育有三名兒女。小栗旬婚後被多次爆出醜聞，較轟動的一次是2014年，小栗旬趁老婆懷孕期間，被當地雜誌影到與男星笠原秀幸現身，再加兩名女子前後腳上房，被指進行「多人運動」。而小栗旬曾被盛傳性 上癮，近年他到荷李活發展，兼舉家搬到美國暫住，才令形象短暫平反，但近日再被爆料恐怕形象再度插水。
小栗旬老婆生完三個身材一樣fit到漏
小栗旬老婆山田優現時37歲，模特兒、歌手、演員三棲發展，已誕下三名子女的她身材依然fit爆。山田優與小栗旬於2012年拉埋天窗，小栗旬曾大讚她持家有道，為他打點一切家頭細務，即使他婚後多次爆出軌亦無傳過婚變。
常見問題
小栗旬被爆與誰人激情唱K？
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小栗旬與老婆山田優結婚多年已有出軌前科？
二人結婚10年，兩人育有三名兒女，小栗旬婚後被多次爆出醜聞，較轟動的一次是2014年⋯⋯詳情請看
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