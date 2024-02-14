小背心 郭東彩

23歲「造星女」新春打得火熱！小背心打拳大騷逼爆身材

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Keith

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年僅23歲藝人郭東彩（東東）曾參加《全民造星IV》最後30強止步，但人氣大旺！近日她趁住新年，參加了一個格鬥比賽，東東著住小背心打拳，其逼爆身材表露無遺震撼眼球！

郭東彩女拳手逼爆身材表露無遺

東東是次參挑戰一個名為《FIGHT春》的格鬥比賽。東東雖然係女仔，但打起上嚟相當有睇頭，片中可見，東東戴住白色拳套與另一位女選手對打！不過網民卻錯重點，唔係睇打拳，而係留意東東玲瓏浮凸的身材，不過睇返比賽規則，其實這個不是職業比賽，只是新春拳擊活動，主辦單位強調：「活動旨在強身健體，友誼第一，出返身汗，年輕人切忌以死相搏，宜量力而為。」而佢男友陳焯嵐，都有在現場為佢打氣。

小背心 郭東彩 網民卻錯重點，唔係睇打拳，而係留意東東玲瓏浮凸的身材！
網民卻錯重點，唔係睇打拳，而係留意東東玲瓏浮凸的身材！（圖片來源：IG@cultkeyhongkong）
小背心 郭東彩 東東著住小背心打拳，動感十足
東東著住小背心打拳，動感十足（圖片來源：IG@cultkeyhongkong）

東東 中門大開 Winka激讚：好CRAZY

東東（郭東彩）年僅23歲，參加《全民造星4》前是一名模特兒，經過多輪訓練，東東對跳唱無興趣亦無意做歌手，最後30強止步，但人氣大旺，IG粉絲數激增三倍，日前東東為品牌拍廣告照，超級性感露南北半球，震撼眼球！東東參賽時已有港版Black Pink成員Lisa之稱，日前她在IG上載了多張靚相，相中的她中門大開兼漏奶露南北半球，火速吸like，COLLAR成員Winka（陳泳伽）亦有留言大讚：「好CRAZY啊！」隊長阿Gao（沈貞巧）和成員Ivy（蘇雅琳）亦有以emoji表達支持，東東亦逐一回覆她們。

小背心 郭東彩 東東 今次可算是東東入行以來最性感一次拍攝。
今次可算是東東入行以來最性感一次拍攝。（圖片來源：IG@jazzicabbx）

東東曾被余迪偉炮轟唱得唔夠好

東東在參加《全民造星4》時，曾被評判余迪偉批評唱得實在唔夠好，余迪偉當時更直言：「聽唔到你唱乜！」又直指東東與馬欣、方方身為表演中的主角，唱功影響整體表現，連花姐喺後台都指評論好合理，最後這場30進25強的比賽中，B組落敗，東東即時被淘汰。

東東被淘汰後講真心話：其實我本身都唔係好鍾意唱歌跳舞

其實東東在參加比賽之前對唱歌跳舞完全沒有概念，任職美甲師的她同為鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片，早前亦透露過是老闆幫她報名參賽的。不過進步神速的她深受節目組和網民歡迎，被淘汰後她發表感想：

「其實我本身都唔係好鍾意唱歌跳舞，不過呢個節目好好玩，我覺得唔似參加緊比賽，識到一班好好嘅朋友同好好嘅導師，冇諗過會行到嚟呢個地步，好多謝大家，好多謝所有B組、A組一齊努力嘅人，好開心，好多謝，我真係學到好多嘢！」

小背心 郭東彩 東東仍然要繼續之後的比賽。
雖然在第四輪淘汰賽中成為第一個犧牲者，但東東仍被網民大讚進步神速。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

重溫東東被淘汰的演出：

東東 郭東彩 被封滑板女神

被指樣貌激似BLACK PINK成員Lisa的東東參加《造星4》，KB亦有「曲線」幫口說：「希望花姐有機會幫我報仇！留佢喺度折磨吓佢！呢個係最好懲罰！」

小背心 郭東彩 開了一間個人美甲店的東東Jazzica），是鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。
KB愛將東東本身擁有高人氣，在網上有大批支持者，有網友更封東東做「翻版徐子珊」。（圖片來源：ViuTV）
小背心 郭東彩 東東外形贏晒。
東東被指貌似韓國女團Black Pink成員Lisa，外形贏晒。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
小背心 郭東彩 那年盛夏我們綻放如花 郭東彩在劇中飾演Crystal。
郭東彩曾參與《那年盛夏我們綻放如花》飾演Crystal。（圖片來源：IG@ViuTV）

東東參加《造星4》人氣倍升

東東一直都不乏人氣，其個人IG本身已有超過2萬名Followers，參加《造星4》後，更倍增至現在有6萬多名Followers。可惜東東亦正如她在海選時所講，無論唱歌跳舞都並不擅長，到首輪比賽，除咗「有進步」已經沒有其它可以評論，勝在外形無得輸。

小背心 郭東彩 東東曾是一位Beatboxer，又曾擔任過樂隊Zpecial歌曲《深夜告別練習》MV女主角，IG現已有超過2.7萬個Followers。
東東曾是一位Beatboxer，又曾擔任過樂隊Zpecial歌曲《深夜告別練習》MV女主角。（圖片來源：IG@jazzicabbx）
小背心 郭東彩 東東與焯嵐是一對滑板情侶。
東東與焯嵐是一對滑板情侶。（圖片來源：IG@jazzicabbx）
小背心 郭東彩 東東曾在社交網透露參賽原因是個意外，她說：「有一日醉醉哋，KB條友叫我參加當玩吓攞吓經驗！我口快快話OK，點知佢就真係幫我報咗名！」
東東曾在社交網透露參賽原因是個意外，她說：「有一日醉醉哋，KB條友叫我參加當玩吓攞吓經驗！我口快快話OK，點知佢就真係幫我報咗名！」（圖片來源：IG@jazzicabbx）
小背心 郭東彩 東東 東東不時爆粗，被網民大讚有真性情。
東東在社交網上不時爆粗，被網民大讚有真性情。（圖片來源：IG@jazzicabbx）
小背心 郭東彩 東東 敢言的東東曾在IG限時動態中直指連登網民「淨係識睇啲女有冇身材，大唔大波、靚唔靚，無營養可言」。
敢言的東東曾在IG限時動態中直指連登網民「淨係識睇啲女有冇身材，大唔大波、靚唔靚，無營養可言」。（圖片來源：IG@jazzicabbx）
小背心 郭東彩 東東 參加《造星4》令東東人氣急升，個人IG現時已有超過6萬名Followers。
參加《造星4》令東東人氣急升，個人IG現時已有超過6萬名Followers。（圖片來源：IG@jazzicabbx）
小背心 郭東彩
（圖片來源：IG@jazzicabbx）

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圖片來源：IG@cultkeyhongkong、IG@jazzicabbx、《全民造星4》截圖、ViuTV、IG@ViuTV

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