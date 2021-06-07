小花譚杏藍拍片大爆身家 初戀情史 同某Youtuber為舊戀人 網友：覺得俾你呃咗！
小花譚杏藍為Youtuber兼歌手，近日拍片大爆秘密，展露身上不同部位的紋身，又提到身家及初戀情史，最爆莫過於為了吸粉自爆曾與另一Youtuber拍過拖，雖然狂爆料，可惜其粉絲認為「偶像」講過大話，反應兩極！
編輯：東方新地丨圖片：小花@IG、小花@YOUTUBE 丨原文：新Monday
小花譚杏藍自爆13歲初戀
回應網友的問題，譚杏藍分享自己的7個小秘密。她提到自己的初戀在13歲，又與當時男友在巴士上初吻，更直接舌吻。最搞笑是，當譚杏藍講到自己是初吻時，初戀男友表示十分驚訝。譚杏藍指二人拍了3個月左右就被對方飛了，而及後的男友也拍1-2年。
分享身上紋身
譚杏藍身上有不少紋身，譚杏藍也逐一與網友分享。譚杏藍的紋身在兩隻耳、手指、腰、大腿、小腿、腳背也有，十分鍾愛貓的她也有關於貓的紋身。
避談身家
最多人當然是關於譚杏藍的身家，她自己就表示已置業，現時也生活不憂，沒有正面回應身家幾多。另外，譚杏藍也提到每日努力搵錢，事業為重。
小花譚杏藍自爆曾與Paul拍拖
另外，最令人意外是譚杏藍大爆與Paul哥(黃耀洪)曾拍拖，不少網友十分驚訝，留言提到：「由好多年前開始睇你，個陣你同呀Paul成日拍片好fd，但咁多年你都係話好兄弟，唔係拍拖。呢一兩年小左留意你，而家聽到你話原來同呀Paul拍過拖有小小比你呃左既感覺。雖然明白可能想低調唔想公開 ，但你之前好實牙實齒話唔係情侶，唔會一齊。」而譚杏藍回應：「當時年少無知，同埋嗰陣舊公司係有講盡量唔好公開感情狀況。我冇反抗亦都冇同佢地討論，我都知好似欺騙左大家感情，但係而家我覺得，冇乜嘢需要再隱瞞。」但也有網友留言：「欣賞你既坦白！，另外，很多朋友也對她的紋身有興趣，希望多聽譚杏藍分享。
小花原片：
https://www.youtube.com/watch?v=sGkawp4R3L8