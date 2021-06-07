小花譚杏藍拍片大爆身家 初戀情史 同某Youtuber為舊戀人 網友：覺得俾你呃咗！

小花譚杏藍為Youtuber兼歌手，近日拍片大爆秘密，展露身上不同部位的紋身，又提到身家及初戀情史，最爆莫過於為了吸粉自爆曾與另一Youtuber拍過拖，雖然狂爆料，可惜其粉絲認為「偶像」講過大話，反應兩極！

編輯：東方新地丨圖片：小花@IG、小花@YOUTUBE 丨原文：新Monday