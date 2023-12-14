小薯茄︳新片撐小店疑變誤撐黑店 網民力數3宗罪

人氣YouTube Channel「小薯茄」經常拍攝歡樂影片娛樂觀眾，而他們其中一個系列「你撐我撐小店」會找一些堅持自己理想的小店合作拍片，非常有意思。近日他們找了「聲匠製作」的配音公司，竟被網民力數這間公司3宗罪，亦有部份網民指今次「小薯茄」遇到公關災難…