小薯茄︳新片撐小店疑變誤撐黑店 網民力數3宗罪
小薯茄︳爆公關災難？撐小店點知變誤撐「黑店」？
YouTube頻道小薯茄其中「你撐我撐小店」系列中，找來一間名叫「聲匠製作」的配音公司，大講粵語配文化，整段影片非常有意思。但留言有網民爆出原來呢間小店係「黑店」？仲力數3宗罪！「哇呢間………撐佢我真係黑人問號。做人有啲嘢我覺得要過到自己良知。」
網民力數3宗罪︳1. 前老闆走配音員數 現任老闆有份助攻？
自稱前苦主千字文強調要爆真相！先指出唔明「小薯茄」點解會搵呢間公司，大爆原來呢間公司的前老細差配音員錢，無錢出糧，其後想走佬，最後前老細將間嘢低價賣俾依家公司個老闆，跟住依家老闆仲明知前老闆想走佬的情況吓都同舊老闆收購咗，兼唔通知受影響的員工。而且依家公司的老闆為免揹條數上身，通過賣晒啲器材然後再開新公司的方法同舊老闆劃清界線。網民指出原本係有解決方法令配音員唔需要受到損失，即係會夾錢頂咗呢間舊公司，用盈利填返欠薪，或者一齊搵拖欠薪金的配音員開工補數。網民感慨依家個老闆法律上佢係無錯，只係道義上的問題，而家好多配音員都唔願意幫呢間Studio做嘢，之後亦向Viu出過聯署，叫眾網民自行判斷到底呢位老闆到底有無問題。後來引嚟勁多同行爆料，仲話原來損失成七十幾萬！
網民力數3宗罪︳2.老闆古惑又最愛賣慘
其次仲有多名自稱前苦主爆該小店老闆古惑又最愛賣慘，仲話如果入咗呢間公司之後，唔會有第間公司搵你開工！「識得佢耐嘅就知佢份人不嬲都好古惑，最鍾意就係賣慘，奉勸想學配音想入行嘅唔好搵呢間公司，因為出到嚟基本上唔會有第二啲公司同領班搵你開工」、「有太多人畀呢個老細表面嗰層呃左」、「教人配音，傳承呢個行業？ 記得教埋啲學生要有良知，要有道德，唔好好似佢咁為咗得到某啲嘢而犧牲其他人，仲要講到自己都係受害者，自己都好慘呀」。
網民力數3宗罪︳3. 上堂乜都學唔到 連興趣班都不如！
跟住仲有自稱報讀過呢間公司的前學員都爆料，爆小店導師教學根本教唔到人，上堂課程只係俾學員試吓配唔同類型影片，配完基本一個學期的課堂就結束，導師唔會關心你最後有無得著學唔學到嘢，上完堂無功課，仲要勁「大細超」，雖然最後會有畢業功課，但係就連導師上堂都自己講呢個課堂只係俾學員玩吓！結束後無人反映問題，無人會幫手處理。
其次又話導師唔識教人，形容個課堂「連興趣班都談不上」，因為興趣班都至少有體驗、試下啲器材，但呢個配音班只係拎啲片出嚟俾學員配吓，唔教人點讀正字、發音、表達情緒、語氣，就連改懶音都無教。狠指要介紹點都唔會介紹呢間嘢，直言係「倒錢落海的course」。
睇片先：
小薯茄未有回應 網民力撐：佢哋係無辜架！
其後就今次「撐小店」公關災難事件，記者向小薯茄經理人查詢將會如何交代，對方已讀不回，暫未有回應。
亦有唔少網民認為呢單嘢好似只有行內人會知，小薯茄只係唔知情的情況下剛好訪問中呢間公司，其實佢哋都好無辜，希望小薯茄下次可以做多啲功課先。「其實稍為對香港粵語配音有認識…都知呢間studio有幾黑…訪問一間行業之恥 當然我相信小薯茄唔知」、「老實講唔係行內人唔知呢間公司咩料真係唔出奇」、「老老竇竇 呢啲唔係行內人真係好難知」、「如果得咁少人知而又冇乜公開發表過問題，小薯茄都幾無辜」、「真 ，Google搵過吓都唔覺有咩新聞/討論」、「小薯茄可能要做多啲功課，帶眼識人」、「本身都睇開小薯茄，但係估唔到竟然會介紹呢間嘢，真係好失望，希望只係未了解清楚而介紹錯啦」。
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