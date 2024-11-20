小薯茄阿冰自爆與8年男友情斷 歐遊po爆喊片曾惹網民猜測
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28歲小薯茄女神阿冰（吳冰）近年踩入娛樂圈，在唔同方面都有發展，人氣急升之餘亦成為唔少品牌嘅寵兒！日前（19日）阿冰就孖住李靜儀（Heidi）同蘇皓兒（Chloe）齊齊現身品牌活動，不過事後接受訪問時，阿冰就自爆與拍拖8年男友分手嘅消息，兼透露自己嘅擇偶條件……
阿冰大方認甩拖8年男友
阿冰日前出席活動後接受訪問時，被問到早前歐遊為何不與男友同行時，阿冰就突然表示「我依家冇拍拖」，隨後更透露原來年初已與男友分手：「一段時間喇，年頭囉」不過阿冰就直言心情已經平復，今次嘅意大利行程亦並非療傷之旅。
阿冰自爆擇偶條件
雖然年初經歷情傷，但心情已經平復嘅阿冰在訪問時就大方透露自己嘅擇偶條件：「我覺得呢個係一定嘅，就係要年紀大過我」仲搞笑表示都會睇樣，不過就唔係最重要嘅部分，而高大有型靚仔揀一嘅話則會揀高大。
阿冰歐遊曾po爆喊片
對於阿冰自爆已經分手嘅消息，唔少網民隨即就搵返佢歐遊時嘅IG post，原來阿冰抵達威尼斯後，就被當地嘅美景震撼兼睇到爆喊，當時已引來網民猜測是否心情不佳，更留言問到：「你最近係咪好大壓力？」
撰文：東方新地圖片來源：ig@sabrinapingping_、youtube@Viu1 HK