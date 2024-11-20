小薯茄阿冰自爆與8年男友情斷 歐遊po爆喊片曾惹網民猜測

28歲小薯茄女神阿冰（吳冰）近年踩入娛樂圈，在唔同方面都有發展，人氣急升之餘亦成為唔少品牌嘅寵兒！日前（19日）阿冰就孖住李靜儀（Heidi）同蘇皓兒（Chloe）齊齊現身品牌活動，不過事後接受訪問時，阿冰就自爆與拍拖8年男友分手嘅消息，兼透露自己嘅擇偶條件……

