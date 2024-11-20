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小薯茄阿冰自爆與8年男友情斷 歐遊po爆喊片曾惹網民猜測

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28歲小薯茄女神阿冰（吳冰）近年踩入娛樂圈，在唔同方面都有發展，人氣急升之餘亦成為唔少品牌嘅寵兒！日前（19日）阿冰就孖住李靜儀（Heidi）同蘇皓兒（Chloe）齊齊現身品牌活動，不過事後接受訪問時，阿冰就自爆與拍拖8年男友分手嘅消息，兼透露自己嘅擇偶條件……

阿冰大方認甩拖8年男友

阿冰日前出席活動後接受訪問時，被問到早前歐遊為何不與男友同行時，阿冰就突然表示「我依家冇拍拖」，隨後更透露原來年初已與男友分手：「一段時間喇，年頭囉」不過阿冰就直言心情已經平復，今次嘅意大利行程亦並非療傷之旅。

小薯茄 阿冰 阿冰日前出席活動後接受訪問時，大方承認年初已與拍拖8年男友分手。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
阿冰日前出席活動後接受訪問時，大方承認年初已與拍拖8年男友分手。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
小薯茄 阿冰 阿冰10月時與好友一同歐遊。（圖片來源：ig@sabrinapingping_）
阿冰10月時與好友一同歐遊。（圖片來源：ig@sabrinapingping_）
小薯茄 阿冰 不過阿冰就表示心情早已平復，今次歐遊並非療傷之旅。（圖片來源：ig@sabrinapingping_）
不過阿冰就表示心情早已平復，今次歐遊並非療傷之旅。（圖片來源：ig@sabrinapingping_）

阿冰自爆擇偶條件

雖然年初經歷情傷，但心情已經平復嘅阿冰在訪問時就大方透露自己嘅擇偶條件：「我覺得呢個係一定嘅，就係要年紀大過我」仲搞笑表示都會睇樣，不過就唔係最重要嘅部分，而高大有型靚仔揀一嘅話則會揀高大。

小薯茄 阿冰 阿冰仲大方透露自己嘅擇偶條件，兼表示對方年紀一定要大過自己。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
阿冰仲大方透露自己嘅擇偶條件，兼表示對方年紀一定要大過自己。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）

阿冰歐遊曾po爆喊片

對於阿冰自爆已經分手嘅消息，唔少網民隨即就搵返佢歐遊時嘅IG post，原來阿冰抵達威尼斯後，就被當地嘅美景震撼兼睇到爆喊，當時已引來網民猜測是否心情不佳，更留言問到：「你最近係咪好大壓力？」

小薯茄 阿冰 阿冰歐遊抵達威尼斯時，就被當你嘅美景震撼到爆喊。（圖片來源：ig@sabrinapingping_）
阿冰歐遊抵達威尼斯時，就被當你嘅美景震撼到爆喊。（圖片來源：ig@sabrinapingping_）
小薯茄 阿冰 原來當時已經有網民猜測阿冰是否心情不佳。（圖片來源：ig@sabrinapingping_）
原來當時已經有網民猜測阿冰是否心情不佳。（圖片來源：ig@sabrinapingping_）
小薯茄 阿冰 （圖片來源：ig@sabrinapingping_）
（圖片來源：ig@sabrinapingping_）

撰文：東方新地圖片來源：ig@sabrinapingping_、youtube@Viu1 HK

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