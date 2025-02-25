新婚健身教練偷食小薯茄阿冰個妹 正印捉姦踢爆 小三衣衫不整畫面勁震撼
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YouTube頻道小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳今日（25日）突然被指出軌人夫，迅速引爆網絡熱議。網紅健身教練William被指與其學生吳泳有不正當關係，事件的揭露者是正印妻子，同樣是網紅的FaFa。正印在社交平台上多圖指控渣男老公，小三衣衫不整畫面更令人震驚！
網紅健身教練偷食小薯茄阿冰胞妹
事件的起點發生在一個看似平靜的夜晚，當FaFa決定突襲老公William的健身室，結果發現了震驚一幕。根據FaFa的描述，她在辦公室發現了散落一地的衣物，並在樓梯轉角處遇到了下樓的老公。更令人震驚的是，她在影片一角捕捉到一名女子，正是吳泳。FaFa在社交媒體上公開了這段視頻，並附文表示：「我老公偷食小薯茄泳泳」，公開指控丈夫與吳泳的不倫關係。
大婆多圖踢爆捉姦過程 小三衣衫不整畫面曝光
FaFa在發現丈夫的不忠後，選擇了通過IG爆大鑊，她不僅分享了捉姦過程影片，還發布了與丈夫及吳泳的私密對話截圖，FaFa在後續的發文中透露了更多心聲，她寫道：「親眼見到我真係崩潰，全身震曬就快要暈。」這段文字反映了她當時的情緒崩潰。
結婚僅3個月 渣男老公3次偷食冰妹！
事件曝光後，William選擇將自己的社交媒體帳戶設為私人，以避免更多的公眾關注。而吳泳則未有公開回應此事。FaFa在事件發生後，堅稱丈夫已經不是她心目中的好男人，並表示這是她第三次捉姦在床。吳泳原來是這位人夫的學生，FaFa失望說：「我真係一直全心全意對你，從無一刻放低過你，原來不及新鮮感嘅女學生。」
圖片來源：IG@sabrinapingping_.archives、網上圖片、IG@fafatyw資料或影片來源：原文刊於新假期