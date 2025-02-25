新婚健身教練偷食小薯茄阿冰個妹 正印捉姦踢爆 小三衣衫不整畫面勁震撼

YouTube頻道小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳今日（25日）突然被指出軌人夫，迅速引爆網絡熱議。網紅健身教練William被指與其學生吳泳有不正當關係，事件的揭露者是正印妻子，同樣是網紅的FaFa。正印在社交平台上多圖指控渣男老公，小三衣衫不整畫面更令人震驚！