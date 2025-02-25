新婚健身教練偷食小薯茄阿冰個妹 正印捉姦踢爆 小三衣衫不整畫面勁震撼

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YouTube頻道小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳今日（25日）突然被指出軌人夫，迅速引爆網絡熱議。網紅健身教練William被指與其學生吳泳有不正當關係，事件的揭露者是正印妻子，同樣是網紅的FaFa。正印在社交平台上多圖指控渣男老公，小三衣衫不整畫面更令人震驚！

網紅健身教練偷食小薯茄阿冰胞妹

事件的起點發生在一個看似平靜的夜晚，當FaFa決定突襲老公William的健身室，結果發現了震驚一幕。根據FaFa的描述，她在辦公室發現了散落一地的衣物，並在樓梯轉角處遇到了下樓的老公。更令人震驚的是，她在影片一角捕捉到一名女子，正是吳泳。FaFa在社交媒體上公開了這段視頻，並附文表示：「我老公偷食小薯茄泳泳」，公開指控丈夫與吳泳的不倫關係。

小薯茄 阿冰 吳泳（右三）曾經同大婆（右二）及人夫（右一）合照。（圖片來源：IG@sabrinapingping_.archives）
吳泳（右三）曾經同大婆（右二）及人夫（右一）合照。（圖片來源：IG@sabrinapingping_.archives）
小薯茄 阿冰 細妹吳泳（左一）不時派福利（圖片來源：網上圖片）
細妹吳泳（左一）不時派福利（圖片來源：網上圖片）

大婆多圖踢爆捉姦過程 小三衣衫不整畫面曝光

FaFa在發現丈夫的不忠後，選擇了通過IG爆大鑊，她不僅分享了捉姦過程影片，還發布了與丈夫及吳泳的私密對話截圖，FaFa在後續的發文中透露了更多心聲，她寫道：「親眼見到我真係崩潰，全身震曬就快要暈。」這段文字反映了她當時的情緒崩潰。

小薯茄 阿冰 小三衣衫不整畫面曝光（圖片來源：IG@fafatyw）
小三衣衫不整畫面曝光（圖片來源：IG@fafatyw）
小薯茄 阿冰 出軌事件發生後，小三照瞓覺，渣男老公仲幫小三執拾細軟。（圖片來源：IG@fafatyw）
出軌事件發生後，小三照瞓覺，渣男老公仲幫小三執拾細軟。（圖片來源：IG@fafatyw）

結婚僅3個月 渣男老公3次偷食冰妹！

事件曝光後，William選擇將自己的社交媒體帳戶設為私人，以避免更多的公眾關注。而吳泳則未有公開回應此事。FaFa在事件發生後，堅稱丈夫已經不是她心目中的好男人，並表示這是她第三次捉姦在床。吳泳原來是這位人夫的學生，FaFa失望說：「我真係一直全心全意對你，從無一刻放低過你，原來不及新鮮感嘅女學生。」

小薯茄 阿冰 完整懶人包！（圖片來源：IG@fafatyw）
完整懶人包！（圖片來源：IG@fafatyw）
小薯茄 阿冰 吳泳（中）原來是這位人夫的學生（圖片來源：網上圖片）
吳泳（中）原來是這位人夫的學生（圖片來源：網上圖片）
小薯茄 阿冰 教練妻FaFa凌晨在IG Story踢爆丈夫新婚3個月與冰妹3度通姦！（圖片來源：IG@fafatyw）
教練妻FaFa凌晨在IG Story踢爆丈夫新婚3個月與冰妹3度通姦！（圖片來源：IG@fafatyw）

圖片來源：IG@sabrinapingping_.archives、網上圖片、IG@fafatyw資料或影片來源：原文刊於新假期

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