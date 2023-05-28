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歌手1個原因揀《小薯茄》棄《勁歌》？連台灣歌后都要搵佢哋宣傳

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由80年代開播嘅無綫長壽音樂節目《勁歌金曲》在上週日播放最後一集，終於畫上句號。有網民為《勁歌》嘅結束感到可惜，亦有網民認為《勁歌》嘅停播係理所當然嘅結果，甚至有說法指大部分歌手包括海外歌星都情願上《小薯茄》，都唔想上《勁歌》做宣傳！

網民指歌手因1原因寧願上《小薯茄》都唔上《勁歌金曲》？

近日《勁歌金曲》嘅停播惹來網民熱議，有大部分網民都認為現代當紅歌手有大把宣傳渠道，可以選擇喺自己社交平台或Youtube頻道宣傳自己歌曲，並唔需要上局限多多、收視又低嘅《勁歌金曲》作宣傳。其中更有說法指當紅歌手都會認為《勁歌金曲》為「上世紀嘅產物」，要上節目宣傳都會選擇Youtube人氣頻道《小薯茄》，都唔會想上《勁歌金曲》。

小薯茄 近年大批歌手都開始選擇上Youtube人氣頻道小薯茄作宣傳。
近年大批歌手都開始選擇上Youtube人氣頻道小薯茄作宣傳。（圖片來源：[email protected]小薯茄）
小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 《勁歌金曲》即將走入歷史。
由80年代開播嘅《勁歌金曲》喺上週日正式走入歷史。（圖片來源：TVB）

由本地新人到台灣歌后都上《小薯茄》宣傳

翻查過去一年上《小薯茄》宣傳嘅歌手都至少超過10位，由本地新人P1X3L、MC張天賦、洪家豪開始到大牌歌手鄭秀文、鄭中基、張敬軒等人都有上過《小薯茄》作宣傳，近日就連台灣歌后蔡健雅都有上《小薯茄》宣傳將於6月舉行嘅演唱會，可見《小薯茄》等新一代宣傳方法的確深受歌手們歡迎。

小薯茄 鄭秀文 Sammi Sammi開估後自己都好high，笑得好開懷！
Sammi當時上小薯茄自嘲一幕都引起好大迴響。（圖片來源：[email protected]
小薯茄 MC張天賦、洪家豪都有上小薯茄宣傳新碟。
MC張天賦、洪家豪都有上小薯茄宣傳新碟。（圖片來源：[email protected] 小薯茄）
小薯茄 軒公直情係小薯茄嘅常客。
軒公直情係小薯茄嘅常客。（圖片來源：[email protected] 小薯茄）
小薯茄 Dear Jane都有上過小薯茄。
Dear Jane都有上過小薯茄。（圖片來源：[email protected] 小薯茄）
小薯茄 連蔡雅軒都上小薯茄宣傳嚟緊6月將於香港舉行開演唱會！
連蔡雅軒都上小薯茄宣傳嚟緊6月將於香港舉行開演唱會！（圖片來源：[email protected] 小薯茄）

明星上小薯茄玩得超放

有網民指出《勁歌金曲》主持方式過於死板，相反《小番茄》就比較活潑，題材也比較適合年輕人，就連一班形象正經嘅藝人都玩得超放。除咗有鄭秀文自嘲講笑話之外，梁詠琪同鄭伊健都有上過《小薯茄》大玩「雪櫃冷笑話」，夠曬貼地又玩得，成功宣傳到個唱之餘，形象又變得更加親民，一舉兩得。

小薯茄 Sammi 鄭秀文跑步，Sammi叫大家猜一個男藝人名字。
Sammi玩「雪櫃冷笑話」嘅時候，Sammi叫大家以「鄭秀文跑步」猜一個男藝人名字。（圖片來源：[email protected]
小薯茄 鄭秀文 Sammi 最終由Sammi自己開估，答案係吳鎮宇唔震乳)。
最終由Sammi自己開估，答案係吳鎮宇(唔震乳)，網民都大讚Sammi夠氣度、夠玩得。（圖片來源：[email protected]
鄭秀文 Sammi 梁詠琪 小薯茄 梁詠琪 今次「雪櫃冷笑話」由阿冰做主持招呼梁詠琪，係因為佢曾經喺《反起跑線聯盟》演過梁詠琪年輕版！
梁詠琪都曾經為宣傳演唱會上小薯茄，大講笑話獲讚親民！（圖片來源：[email protected]
鄭秀文 Sammi 梁詠琪 小薯茄 梁詠琪 鄭伊健為了宣傳《深宵閃避球》和演唱會，都有現身雪櫃冷笑話！
鄭伊健為了宣傳《深宵閃避球》和演唱會，都有現身雪櫃冷笑話！（圖片來源：[email protected]
小薯茄 鄭秀文 Sammi 鄭伊健呢個笑話得到嘅反應係⋯⋯
鄭伊健呢個笑話得到嘅反應係⋯⋯（圖片來源：[email protected]
小薯茄 鄭秀文 Sammi 「1分」？！
「1分」？！（圖片來源：[email protected]
小薯茄 鄭秀文 Sammi 其實每位嘉賓通常都會拍兩段雪櫃冷笑話，鄭伊健在第二段獻唱了《極速》 「頭搖又尾擺」，得到大家歡呼和應！
其實每位嘉賓通常都會拍兩段雪櫃冷笑話，鄭伊健在第二段獻唱了《極速》 「頭搖又尾擺」，得到大家歡呼和應！（圖片來源：[email protected]

網民不為《勁歌》結束感到可惜：TVB自己攞嚟賤

不少網民都留言表示認同該說法，認為《勁歌金曲》嘅結束並唔可惜，仲留言狠批指：「TVB自己攞嚟賤」。網民認為無綫與四大唱片公司決裂係《勁歌》嘅最大死因，大批當紅歌手開始上其他節目，令《勁歌》嘅吸引力大跌。此外，亦有網民認為以前TVB一台獨大，歌手們不得不上《勁歌金曲》宣傳，但自從各種社交媒體嘅興起，歌手們有大把選擇，唔需要再局限於沒有宣傳價值嘅《勁歌金曲》。

小薯茄 曾志偉上任之後曾主動同四大唱片公司破冰，試圖將《勁歌》起死回生
曾志偉上任之後曾主動同四大唱片公司破冰，試圖將《勁歌》起死回生（圖片來源：TVB提供）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

《勁歌金曲》正式停播 主持愈來愈頹

《勁歌》主持其實唔止得崔建邦，過往好多有份量歌星都做過！例如劉德華、周慧敏、李克勤、呂方、古巨基等。2000年有何韻詩、at17、鄧健泓；2011年改由糖妹、金剛上陣，翌年換上崔建邦及朱千雪。之後巨聲幫及星夢幫冒起，成員吳業坤、譚嘉儀、胡鴻鈞、何雁詩、許廷鏗、吳若希、謝東閔、羅鈞滿、鄭世豪、姚兵、林師傑及鄭俊弘輪流主持，近年《勁歌金曲》收視麻麻，有指係因為網民已經對小圈子節目同頒獎禮覺得無吸引力。

小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 勁歌金曲
（圖片來源：TVB ）
小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 勁歌金曲
（圖片來源：TVB ）

關心妍攞錯獎黃宗澤唱《K歌之王》

過往勁歌頒獎禮出現不少經典場面，2008，曾志偉宣布關菊英得到「傑出表現獎」金獎，此時關心妍竟然來到台中「領獎」。雖然當時崔建邦解釋說二人同樣姓關，互相祝賀，但尷尬程度足以令一代樂迷記憶猶新。同年，黃宗澤在頒獎禮表演留下黑歷史，即場被抽中與陳奕迅合唱《K歌之王》，結果被網友恥笑唱功爭太遠！

小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 勁歌金曲 呢幕真係經典！
呢幕真係經典！（圖片來源：TVB ）
小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 當年Bosco唱《K歌之王》，到依家唔少人討論。
當年Bosco唱《K歌之王》，到依家唔少人討論。（圖片來源：畫面截圖）
小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 同Eason合唱係有壓力。
同Eason合唱係有壓力。（圖片來源：影片截圖）

曾志偉上任救亡《勁歌》 向四大唱片破冰

至2021年，曾志偉上任TVB高層，諗計將《勁歌》起死回生，除咗主動同四大唱片公司破冰，仲改革《勁歌》，包括邀請音樂人組成「導賞團」，與現場觀眾互動。在新版《勁歌金曲》錄影，無綫曾找來尖酸刻薄的DJ陳海琪擔任節目的「音樂選民」，何雁詩上台唱完新歌〈灰夠〉之後，被陳海琪批評得體無完膚，面對突如其來尖銳的抨擊，何雁詩當眾爆喊！唔少網友當時負評如潮，此為對歌手唔太尊重。

小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 勁歌金曲 何雁詩
當時，高層曾志偉與何麗全錄影時都在場監督。（圖片來源：TVB）
小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 勁歌金曲 何雁詩
何雁詩喊得好慘。（圖片來源：TVB ）
小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 勁歌金曲 何雁詩
陳海琪毫不留情地評價獻唱新歌的洪卓立和何雁詩，令人相當難堪。（圖片來源：TVB）

《勁歌》淪為雞肋 只淨15分鐘

現在可能問10個人，有9個都唔知《勁歌》幾時播同播幾耐，《勁歌》已經失去昔日光輝，由原先改革後播放一小時變為半小時，更由黃金時段晚上9點半改至10點半，可惜收視仍不足10點，到現時將每集時間再縮減到至剩15分鐘。

小薯茄 勁歌金曲 黃宗澤 勁歌金曲 3月初《勁歌》大改革，播放一小時兼由Eric Kwok、糖妹、Oscar塗毓麟主持。
當時《勁歌》大改革，播放一小時兼由Eric Kwok、糖妹、Oscar塗毓麟主持。（圖片來源：無綫宣傳片段截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 小薯茄、[email protected][email protected]小薯茄、TVB提供、網民留言截圖

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