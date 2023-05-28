歌手1個原因揀《小薯茄》棄《勁歌》？連台灣歌后都要搵佢哋宣傳

由80年代開播嘅無綫長壽音樂節目《勁歌金曲》在上週日播放最後一集，終於畫上句號。有網民為《勁歌》嘅結束感到可惜，亦有網民認為《勁歌》嘅停播係理所當然嘅結果，甚至有說法指大部分歌手包括海外歌星都情願上《小薯茄》，都唔想上《勁歌》做宣傳！