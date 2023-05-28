歌手1個原因揀《小薯茄》棄《勁歌》？連台灣歌后都要搵佢哋宣傳
網民指歌手因1原因寧願上《小薯茄》都唔上《勁歌金曲》？
近日《勁歌金曲》嘅停播惹來網民熱議，有大部分網民都認為現代當紅歌手有大把宣傳渠道，可以選擇喺自己社交平台或Youtube頻道宣傳自己歌曲，並唔需要上局限多多、收視又低嘅《勁歌金曲》作宣傳。其中更有說法指當紅歌手都會認為《勁歌金曲》為「上世紀嘅產物」，要上節目宣傳都會選擇Youtube人氣頻道《小薯茄》，都唔會想上《勁歌金曲》。
由本地新人到台灣歌后都上《小薯茄》宣傳
翻查過去一年上《小薯茄》宣傳嘅歌手都至少超過10位，由本地新人P1X3L、MC張天賦、洪家豪開始到大牌歌手鄭秀文、鄭中基、張敬軒等人都有上過《小薯茄》作宣傳，近日就連台灣歌后蔡健雅都有上《小薯茄》宣傳將於6月舉行嘅演唱會，可見《小薯茄》等新一代宣傳方法的確深受歌手們歡迎。
明星上小薯茄玩得超放
有網民指出《勁歌金曲》主持方式過於死板，相反《小番茄》就比較活潑，題材也比較適合年輕人，就連一班形象正經嘅藝人都玩得超放。除咗有鄭秀文自嘲講笑話之外，梁詠琪同鄭伊健都有上過《小薯茄》大玩「雪櫃冷笑話」，夠曬貼地又玩得，成功宣傳到個唱之餘，形象又變得更加親民，一舉兩得。
網民不為《勁歌》結束感到可惜：TVB自己攞嚟賤
不少網民都留言表示認同該說法，認為《勁歌金曲》嘅結束並唔可惜，仲留言狠批指：「TVB自己攞嚟賤」。網民認為無綫與四大唱片公司決裂係《勁歌》嘅最大死因，大批當紅歌手開始上其他節目，令《勁歌》嘅吸引力大跌。此外，亦有網民認為以前TVB一台獨大，歌手們不得不上《勁歌金曲》宣傳，但自從各種社交媒體嘅興起，歌手們有大把選擇，唔需要再局限於沒有宣傳價值嘅《勁歌金曲》。
《勁歌金曲》正式停播 主持愈來愈頹
《勁歌》主持其實唔止得崔建邦，過往好多有份量歌星都做過！例如劉德華、周慧敏、李克勤、呂方、古巨基等。2000年有何韻詩、at17、鄧健泓；2011年改由糖妹、金剛上陣，翌年換上崔建邦及朱千雪。之後巨聲幫及星夢幫冒起，成員吳業坤、譚嘉儀、胡鴻鈞、何雁詩、許廷鏗、吳若希、謝東閔、羅鈞滿、鄭世豪、姚兵、林師傑及鄭俊弘輪流主持，近年《勁歌金曲》收視麻麻，有指係因為網民已經對小圈子節目同頒獎禮覺得無吸引力。
關心妍攞錯獎黃宗澤唱《K歌之王》
過往勁歌頒獎禮出現不少經典場面，2008，曾志偉宣布關菊英得到「傑出表現獎」金獎，此時關心妍竟然來到台中「領獎」。雖然當時崔建邦解釋說二人同樣姓關，互相祝賀，但尷尬程度足以令一代樂迷記憶猶新。同年，黃宗澤在頒獎禮表演留下黑歷史，即場被抽中與陳奕迅合唱《K歌之王》，結果被網友恥笑唱功爭太遠！
曾志偉上任救亡《勁歌》 向四大唱片破冰
至2021年，曾志偉上任TVB高層，諗計將《勁歌》起死回生，除咗主動同四大唱片公司破冰，仲改革《勁歌》，包括邀請音樂人組成「導賞團」，與現場觀眾互動。在新版《勁歌金曲》錄影，無綫曾找來尖酸刻薄的DJ陳海琪擔任節目的「音樂選民」，何雁詩上台唱完新歌〈灰夠〉之後，被陳海琪批評得體無完膚，面對突如其來尖銳的抨擊，何雁詩當眾爆喊！唔少網友當時負評如潮，此為對歌手唔太尊重。
《勁歌》淪為雞肋 只淨15分鐘
現在可能問10個人，有9個都唔知《勁歌》幾時播同播幾耐，《勁歌》已經失去昔日光輝，由原先改革後播放一小時變為半小時，更由黃金時段晚上9點半改至10點半，可惜收視仍不足10點，到現時將每集時間再縮減到至剩15分鐘。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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