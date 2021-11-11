小豬神隱一年派新歌試水溫 被爆明年1月登小巨蛋復出
文：東方新地 ｜圖：羅志祥[email protected]、YouTube＠羅志祥 Show TV
被爆明年1月回歸舞台
台灣男星羅志祥（小豬）去年4月被前女友周揚青發出「毀滅式分手文」，指控他「多人運動」兼秘戀「蝴蝶姐姐」愷樂後，演藝事業一鋪清袋。事隔一年多，早前小豬被台灣媒體爆出復出大計，將於本月會推出新單曲試水溫，再睇反應決定新專輯推出日期。而近日有最新消息指，小豬獲邀參加曾助他奪下金鐘獎的節目《娛樂百分百》單元「凹嗚狼人殺」，預計於明年1月在台北小巨蛋舉辦總冠軍賽兼演唱會登台，好有機會成為他首個復出的舞台，與粉絲見面。其實小豬早已為復出做好準備，他不但頻頻接受媒體訪問、又開設自家YouTube頻道《Show TV》，更主動在IG上載錄音的相片，成功引起外界關注。
重溫：小豬私生活醜聞
前女友周揚青爆分手後「檢查性病」
台灣歌手「小豬」羅志祥，與內地網紅周揚青雖然拍拖9年，但年來緋聞無數，帶女返家、開酒池肉林P等等傳聞不絕。近日一直有傳小豬同周揚青已分手，女方忍讓多時，今早終於忍唔住親撰千字文爆大鑊。而被指為「渣中之渣」的小豬昨午急急回應跪低認衰仔話有改善空間後，周揚青似乎仍然唔忿氣，今早再爆分手後要立即驗性病，亦點名年來跟小豬關係極之密切的「姐姐」驗性病，果然人如其名，實行周圍揚揚得一乾二淨！
周揚青仲講明非一時衝動，文筆中表現平靜，除咗鬧爆小豬係渣男，更大爆對方經常以「信任」為由拒絕展示手機，最爆嘅係，佢直指多年來容忍小豬帶不同女生返家或在酒店等約會，連小豬旗下的女藝人，貼身的化妝師等等都有長期不正當男女關係，更爆的是還會經常與其他男友人一起「舉行正常人都無法想像的多人運動！約P成癮！
相隔四小時，作為「渣男」男主角的小豬，亦急急腳在微博回應指控，文中亦見平靜，對於被指「玩多p」跟旗下女藝下及化妝師有不尋常關係等，亦一一迴避！
小豬凌晨再道歉
凌晨5點幾，小豬果然如周揚青所講係夜鬼晚晚夜瞓，佢發文表示過去九年是自己不懂得珍惜這段感情，才會讓女方一次次受傷難過，坦承犯了很多的錯誤，並向被欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉，自己將會承擔這一切後果。
到今早又輪到周揚青發功，似乎怒氣未消，更點名女藝人「蝴蝶」驗性病！
愷樂比周揚青更早被征服
其實打從2010年開始，愷樂代班《娛樂百分百》時便開始與小豬傳緋聞，之後在跨年晚會上公開緊抱，又被台灣媒體曾多次斷正小豬親自接送蝴蝶，為女方慶祝30歲生日等。
還有年來雖然一直聲稱跟周揚青拍拖中，但仍跟愷樂外遊泰國等地，關係不言而喻！
而小豬的經理人蔣承縉曾為小豬澄清：「他們真的是不可能的！」 女方的經理人亦解釋同事間聚餐種種都正常不過。如今愷樂被周揚青點名驗病，相信都是以健康為大前提先確保「安全」吧！