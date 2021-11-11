小豬神隱一年派新歌試水溫 被爆明年1月登小巨蛋復出

台灣藝人羅志祥（小豬）去年4月被前女友周揚青的「毀滅式分手文」打沉演藝事業，事隔一年多，小豬近日被台媒爆出復出大計，除了在本月發行新單曲試水溫外，更於明年一月在台北小巨蛋正式回歸舞台。

文：東方新地 ｜圖：羅志祥[email protected]、YouTube＠羅志祥 Show TV