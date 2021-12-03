小豬羅志祥養狗洗底挽民心 豪宅曝光晒Hermès袋炫富
台灣藝人小豬羅志祥去年4月被前女友周揚青的「毀滅式分手文」打沉演藝事業，事隔接近兩年，小豬已有復出大計，在本月發行新單曲試水溫外，更計劃明年一月在台北小巨蛋正式回歸舞台。復出在即，小豬最近動作多多，出動1歲愛犬Yuki賣萌博洗底，日前更晒出豪宅衣帽間一幅Hermès袋牆，炫富到極點！
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]_2010_10_10
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]_2010_10_10
小豬靠愛犬翻身
小豬被周揚青揭開賤男真面目後，形象插水，演藝事業亦凍過水，日前宣布回歸，並推出新歌試水溫，反應平平，小豬最近開始走溫情路線挽人氣，在其社交網除了看到經常被擺上枱的羅媽媽外，還有養了一年的貴婦狗愛犬Yuki。
小豬視Yuki如己出
10月10日是小豬愛犬Yuki的1歲生日，小豬為Yuki搞了個豪華生日會慶生，當Yuki親生女一樣，還為愛犬開設IG帳號，和粉絲分享Yuki的日常奢華生活。日前小豬又分享Yuki的近照，意外讓豪宅中的衣帽間曝光，其一個展示櫃放滿了Hermès及其他名牌手袋，擺明炫富。
愛犬最喜歡咬東西
小豬曾在社交網透露Yuki喜歡咬東西，所以他在Yuki與名牌袋的合照下，用擬人的口吻留言：「爸爸不要緊張哦！我只是逛逛沒有咬你的包！」網民見到小豬的珍藏感到非常壯觀，彷彿是百貨公司的精品專櫃，有粉絲表示：「這張照片好貴！」也有網友指出：「比較像是媽媽的更衣室吔」小豬親自回應：「我爸爸有時候也會穿女裝。」
小豬極盡奢華豪宅曝光
小豬唔止借Yuki炫耀一屋都係名牌，仲令其極盡奢華放滿收藏品的豪宅曝光。