「小鄭裕玲」賴慰玲突然被TVB冷待燉去做其他工種　究竟得罪咗邊個？

36歲的賴慰玲曾被黃秋生大讚演技出色，而被封為「小鄭裕玲」，形象入屋觀眾緣甚佳，2020年憑實力奪得「最佳女配角」，但兩年後的今日，繼無厘頭在《聲夢傳奇2》中擔任導師教學員趙小婷唱歌後，再被無綫抽調去做真人騷《CP訓練營》的主持。雖未至於投閒置散，但戲班出身的她被轉工種，曝光率驟減，實在令人摸不著頭腦。