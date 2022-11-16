「小鄭裕玲」賴慰玲突然被TVB冷待燉去做其他工種 究竟得罪咗邊個？
賴慰玲曾助曾志偉一臂之力
賴慰玲當年在香港演藝學院表演系藝術榮譽學士畢業後，2013年由導師羅冠蘭推薦參與無綫劇《女人俱樂部》試鏡，最後成功獲的劇中少女版「許珍妮」一角。據說在拍攝期間，劇集監製曾志偉曾找賴慰玲協助因退出娛樂圈多年而無法入戲的李麗珍分析劇本，以助對方盡快入戲。隔年賴慰玲參演另一劇集《梟雄》時，獲黃秋生賞識，大讚她演技出色封為「小鄭裕玲」，往後她一劇接一劇，角色入屋令觀眾十分受落。
簽做親生女即奪獎
2018年賴慰玲與無綫簽「親生女」合約後，往後所接的劇本角色都有極大發揮。在2020年賴慰玲憑劇集《反黑路人甲》中飾演蔣家大小姐「蔣千霞」，最後以大熱姿態奪得當年台慶頒獎禮「最佳女配角」，她的努力與付出大家有目共睹。可惜賴慰玲的「大家姐」氣勢未能持續，近年所接拍的劇集產量急降，今年只拍過一套《婚後事》，與黎諾懿合演一對，並於7月已煞科，至今仍未知道幾時會播。
專心陪5歲仔放暑假
賴慰玲拍完《婚後事》可以好悠閒陪仔放暑假，她曾經在社交網出po指囝囝在劍擊比賽中連贏6場最後奪得亞軍，她親眼目擊囝囝永不放棄的精神令她好感動，開學前賴慰玲更表示「暑假雖然短 濃度特別高」，附上一張母子剪影合照非常溫馨，看來賴慰玲都好享受為母之樂。
最無厘頭做音樂節目導師
近年無綫鬧花旦荒，但好戲之人的賴慰玲竟然不被力捧拍劇，最近更被安排現身J2台播出的真人騷《CP訓練營》，以導師身份心理輔導班參加者，除了行出行入教戲，甚至要深夜接劇組電話急趕去現場調解。無綫大材小用有跡可尋，去年賴慰玲無厘頭突然在《聲夢傳奇2》現身，最離奇竟然是教參賽學員趙小婷唱歌，之後又與阮兆祥一同主持《好聲好戲》，好聽就話無綫知人善用。賴慰玲明明是位優質演員，絕對能擔大旗做一線花旦，卻被燉去做其他崗位，唔知係佢自願定另有內情呢？
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略