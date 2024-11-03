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45歲小雪三度出嫁超凍齡近照曝光 愛女1原因為媽媽選讀法律

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Keith

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曾於千禧年代風靡一時的女歌手小雪（蔡雪敏）現年45歲。曾經經過三次婚姻洗禮的她，現在在澳洲與兩個前夫的孩子和第三任丈夫共同生活，享受著幸福的時光。最近，她在社交媒體上分享了與女兒Ronni慶祝20歲生日的照片，大曬凍齡美貌，獲網民清一色留言激讚。

女兒生日反送禮物 感動小雪

小雪在社交平台上透露，女兒Ronni剛慶祝完20歲生日，並給了她一份特別的禮物。「今天是女兒20歲的生日，一早起來女兒拿了一份禮物說要送給我，我問她今天是你的生日為甚麼送禮物給我？她說今天雖然是我的生日，但20年前的今天是你把我生了下來，不但沒有拋棄我，還一直照顧我和陪伴我成長，而且她知道最近我不小心把錶跌壞了，所以這份禮物是她去工作儲錢買給我的，聽到她說的這番話和看到這份禮物令我很感動流下了眼淚，我跟她說有你這個孝順和懂事的乖女已經是上天給我最珍貴的禮物。」

女兒夠孝順之餘，一班網民都紛紛留言大讚小雪超凍齡，完全唔似45歲，同愛女似兩姐妹多過兩母女。

小雪 網民都大讚兩母女似兩姐妹。（圖片來源：IG@elle_choi_）
網民都大讚兩母女似兩姐妹。（圖片來源：IG@elle_choi_）
小雪 小雪超凍齡，完全唔似45歲。（圖片來源：IG@elle_choi_）
小雪超凍齡，完全唔似45歲。（圖片來源：IG@elle_choi_）

女兒選擇法律專業溫馨原因

小雪分享了女兒選擇法律作為大學專業的動人原因。「坦白說很年輕的時候生下女兒，當時真的有很多事情都不太懂，她也是一直陪著我成長亦見證了所有事情的人，現在讀法律的她很多時候回來都會跟我分享課堂上所學過的法例和個案，她說如果以前能夠知道這些法例，媽咪就不用受到這麽多的委屈。」

小雪 小雪經歷過兩段失敗婚姻，而一對子女一直在小雪身邊支持自己。（圖片來源：IG@elle_choi_）
小雪經歷過兩段失敗婚姻，而一對子女一直在小雪身邊支持自己。（圖片來源：IG@elle_choi_）

經歷兩段失敗婚姻 小雪三度出嫁韓籍嫩男

小雪在多年前在接受電台訪問時候也說到自己也經歷過兩次的婚姻失敗，育有一對同母異父仔女，2014年3月二度離婚後，戀上細四歲的韓籍嫩男Robin Cheung，在2015年情人節註冊結婚，當時小雪寫道：「緣分真是奇妙，當我在最孤單對婚姻已失去希望的時候，上天讓我們相識，我們一同了解對方，一同經歷很多事情。」小雪大讚現任丈夫為她放棄韓國工作，留居澳洲，對小雪一對仔女視如己出，令小雪放下離婚陰霾。

小雪 小雪在2015年與韓籍年下男結婚。（圖片來源：新傳媒資料庫）
小雪在2015年與韓籍年下男結婚。（圖片來源：新傳媒資料庫）

原名蔡雪敏的小雪做Model入行，是羅傑承公司BMA的首位女歌手，2000年加盟同年推出三張EP成新人王，代表作是與漢洋合唱的《其實我介意》。小雪雖受公司力捧，但星途平平，04年解約後下嫁永安旅遊前太子爺陳迅元，婚後育有女兒Ronni，05年因陳迅元偷食乳牛女星蔡慧敏而離婚。兩年後，小雪帶女改嫁一名陳姓澳洲籍華人，有傳對方擁有4茶樓，是貿易公司太子爺兼小雪舊同學，翌年小雪誕下幼子Rocco。到2014年再度離婚後，小雪獨力照顧一對子女，之後遇上現任丈夫，總算坎坷過後有艇搭。

小雪 初出道時期的小雪，長髮加大眼，氣質清純。（圖片來源：新傳媒資料庫）
初出道時期的小雪，長髮加大眼，氣質清純。（圖片來源：新傳媒資料庫）
小雪 雖然入行短短4年已嫁人，但小雪仍被不少宅男封為女神。（圖片來源：新傳媒資料庫）
雖然入行短短4年已嫁人，但小雪仍被不少宅男封為女神。（圖片來源：新傳媒資料庫）
小雪 07年《C+偵探》是小雪最後一部電影作。（圖片來源：新傳媒資料庫）
07年《C+偵探》是小雪最後一部電影作。（圖片來源：新傳媒資料庫）
小雪 小雪第一任老公陳迅元是永安旅遊前太子爺，兩人育有一女，但婚姻只維持了兩年。（圖片來源：新傳媒資料庫）
小雪第一任老公陳迅元是永安旅遊前太子爺，兩人育有一女，但婚姻只維持了兩年。（圖片來源：新傳媒資料庫）
小雪 小雪第二任丈夫是陳姓澳洲籍華人，與小雪結婚七年，育有一子。（圖片來源：新傳媒資料庫）
小雪第二任丈夫是陳姓澳洲籍華人，與小雪結婚七年，育有一子。（圖片來源：新傳媒資料庫）

圖片來源：IG@elle_choi_、新傳媒資料庫

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