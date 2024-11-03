45歲小雪三度出嫁超凍齡近照曝光 愛女1原因為媽媽選讀法律

曾於千禧年代風靡一時的女歌手小雪（蔡雪敏）現年45歲。曾經經過三次婚姻洗禮的她，現在在澳洲與兩個前夫的孩子和第三任丈夫共同生活，享受著幸福的時光。最近，她在社交媒體上分享了與女兒Ronni慶祝20歲生日的照片，大曬凍齡美貌，獲網民清一色留言激讚。

