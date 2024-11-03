45歲小雪三度出嫁超凍齡近照曝光 愛女1原因為媽媽選讀法律
女兒生日反送禮物 感動小雪
小雪在社交平台上透露，女兒Ronni剛慶祝完20歲生日，並給了她一份特別的禮物。「今天是女兒20歲的生日，一早起來女兒拿了一份禮物說要送給我，我問她今天是你的生日為甚麼送禮物給我？她說今天雖然是我的生日，但20年前的今天是你把我生了下來，不但沒有拋棄我，還一直照顧我和陪伴我成長，而且她知道最近我不小心把錶跌壞了，所以這份禮物是她去工作儲錢買給我的，聽到她說的這番話和看到這份禮物令我很感動流下了眼淚，我跟她說有你這個孝順和懂事的乖女已經是上天給我最珍貴的禮物。」
女兒夠孝順之餘，一班網民都紛紛留言大讚小雪超凍齡，完全唔似45歲，同愛女似兩姐妹多過兩母女。
女兒選擇法律專業溫馨原因
小雪分享了女兒選擇法律作為大學專業的動人原因。「坦白說很年輕的時候生下女兒，當時真的有很多事情都不太懂，她也是一直陪著我成長亦見證了所有事情的人，現在讀法律的她很多時候回來都會跟我分享課堂上所學過的法例和個案，她說如果以前能夠知道這些法例，媽咪就不用受到這麽多的委屈。」
經歷兩段失敗婚姻 小雪三度出嫁韓籍嫩男
小雪在多年前在接受電台訪問時候也說到自己也經歷過兩次的婚姻失敗，育有一對同母異父仔女，2014年3月二度離婚後，戀上細四歲的韓籍嫩男Robin Cheung，在2015年情人節註冊結婚，當時小雪寫道：「緣分真是奇妙，當我在最孤單對婚姻已失去希望的時候，上天讓我們相識，我們一同了解對方，一同經歷很多事情。」小雪大讚現任丈夫為她放棄韓國工作，留居澳洲，對小雪一對仔女視如己出，令小雪放下離婚陰霾。
原名蔡雪敏的小雪做Model入行，是羅傑承公司BMA的首位女歌手，2000年加盟同年推出三張EP成新人王，代表作是與漢洋合唱的《其實我介意》。小雪雖受公司力捧，但星途平平，04年解約後下嫁永安旅遊前太子爺陳迅元，婚後育有女兒Ronni，05年因陳迅元偷食乳牛女星蔡慧敏而離婚。兩年後，小雪帶女改嫁一名陳姓澳洲籍華人，有傳對方擁有4茶樓，是貿易公司太子爺兼小雪舊同學，翌年小雪誕下幼子Rocco。到2014年再度離婚後，小雪獨力照顧一對子女，之後遇上現任丈夫，總算坎坷過後有艇搭。