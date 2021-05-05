「小飛俠」林燕玲生日遭貼街招贈慶 老公被指亂搞男女關係

前新聞主播「小飛俠」林燕玲的圈外老公葉浩文去年尾，被爆與落選港姐兼前同事周依婷（Phoebe）密會。林燕玲低調處理，相隔數月後高調晒為老公慶生的蜜照。以為雨過天睛，今日（5月5日）43歲林燕玲生日，卻遭人貼街招贈慶，點名指控其夫葉浩文（Krik）疑非法收取回佣及亂搞男女關係﹗

文：東方新地 ｜ 圖：林燕玲IG、周依婷小紅書