「小飛俠」林燕玲歷老公密會落選港姐事件近半年 高調Po同老公慶生照
43歲林燕玲有「小飛俠」之稱的前無綫新聞主播，17年下嫁金融才俊葉浩文，去年4月誕子，夫妻不時合體放閃，並在社交網分享一家三口溫馨合照，但去年12月卻驚爆林燕玲老公葉浩文，背妻撻著13年落選港姐周依婷（Phoebe）十個多月，即在林燕玲懷胎期間一直過從甚密。事年過去快半年，林燕玲兒子亦一歲，日前林燕玲亦高調曬與老公慶祝生日的圖片。
文：東方新地 ｜ 圖：林燕玲IG、周依婷小紅書
文：東方新地 ｜ 圖：林燕玲IG、周依婷小紅書
「小飛俠」林燕玲結婚四年4月誕子
「小飛俠」林燕玲和葉浩文結婚快四年，去年4月升呢新手父母，在人前是幸福家庭典範，去年12月卻驚爆林燕玲老公葉浩文暗撻舊同事、13落選港姐周依婷（Phoebe），26歲的周依婷年輕林燕玲十六歲，據知葉浩文和Phoebe曾在同一公司工作，而近月葉浩文轉新工，但跟舊公任職接待員的Phoebe仍保持密切關係，葉浩文為跟Phoebe約會，在午膳時間特別過海短敍，撐枱腳後分頭離開，曾在冇人暗巷情不自禁攬攬等親密動作。
小飛俠老公與同事搞曖昩傳遍公司
小飛俠老公葉浩文趁lunch密會Phoebe，平時都盡好老公責任，會接老婆林燕玲收工，然後齊齊返家，表面功夫做到足﹗爆料者指小飛俠老公葉浩文同Phoebe去年1月撻著，當時小飛俠林燕玲懷胎七個月，據知葉浩文和Phoebe撻著後毫不避嫌返工、食晏及放工都孖住一齊，曖昧關係已傳遍公司，故早已令同事看不過眼，欲撕破葉浩文好先生假面具。
小三是富家女熱愛玩小紅書
小三年輕16歲
小飛俠老公的小三周依婷現年27歲，13年選過港姐，但廿強不入，有指她出身富貴，不時一身名牌返工，家位紅山半島，而Phoebe熱愛玩不同社交網，在小紅書、IG、fb及Youtube都開設帳號，介紹自己的美容大法，以及晒名牌包包﹗
林燕玲回應老公出軌表示夫妻會溝通
老公被斷正密會舊同事，傳媒向小飛俠求證時，小飛俠望過老公跟Phoebe密會照後，不知所惜唔了一聲後，又指自己趕住去食飯，被問會否向老公了解內情？小飛指兩公婆會溝通，說罷便極速離開。
林燕玲婚前被爆同已婚會計師交往
42歲的林燕玲因髮型似小飛俠而有此稱號，先後在無綫及Now新聞台擔任主播，有新聞之花之稱，小飛俠於09年曾被爆出與爆已婚會計師龔耀輝交往，曾被影到到酒店密會，當時林燕玲即被公司停職，有指停職期間仍與男方未斷䌫，後來才告分手，直至17年與拍拖一年多的公融才俊葉浩文結婚。