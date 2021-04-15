「小飛俠」林燕玲歷老公密會落選港姐事件近半年 高調Po同老公慶生照

43歲林燕玲有「小飛俠」之稱的前無綫新聞主播，17年下嫁金融才俊葉浩文，去年4月誕子，夫妻不時合體放閃，並在社交網分享一家三口溫馨合照，但去年12月卻驚爆林燕玲老公葉浩文，背妻撻著13年落選港姐周依婷（Phoebe）十個多月，即在林燕玲懷胎期間一直過從甚密。事年過去快半年，林燕玲兒子亦一歲，日前林燕玲亦高調曬與老公慶祝生日的圖片。

文：東方新地 ｜ 圖：林燕玲IG、周依婷小紅書