港產清純YouTuber小麻遮樣拍片兩年 一出樣被讚達校花級訂閱激增4倍

港產YouTuber小麻已經拍片兩年，但一直都遮住個樣，直到近日為慶祝YouTube頻道達到1萬訂閱量，她首次露臉拍攝影片，立即獲網民大讚清純又可愛，力捧為新一代YouTube女神，其YouTube訂閱量在短短數日內急增達4倍﹗人氣增卻收負評，小麻親自回應反擊﹗