港產清純YouTuber小麻遮樣拍片兩年 一出樣被讚達校花級訂閱激增4倍
小麻 正修讀港大雙學位
香港YouTuber小麻（Malojam）自2020年開始拍片放上YouTube，內容主打其大學生活、香港一日遊及配音等，但一直以來都無出樣，只以圖案遮住塊臉，或只show半身等，直到近日她為慶祝其YouTube頻道達到1萬訂閱量，首次露出樣貌拍攝了一段Q&A影片，介紹自己正在香港大學修讀社會科學及教育雙學位，主修地理，還有1年才畢業，之前考DSE有26分，感情狀況則是A2（現在單身，拍過兩次拖），理想男友要搞笑同「啱傾」，及最好同樣鍾意拍片。
自爆細個又肥又油 望以才華內涵獲欣賞
小麻露臉拍片後，即獲網民大讚清純又可愛，更有網民在討論區開Post話要「跪求」她原地出道！而小麻的YouTube訂閱數，亦由初時的1萬，在短短幾日急升到現在的4萬多，增長達4倍，而當中有不少網民是因為YouTube演算法「派片」才認識她，對此小麻在IG發了一篇長文，大呻這幾日感覺好無奈，並剖白以前選擇不出樣拍片的原因：「細個唔識打扮，肥妹仔油頭毒L嗰類，得到嘅待遇令我好討厭呢個膚淺嘅世界。開頭都唔出樣，我相信總有人會欣賞別人嘅才華內涵，過去2年yt話畀我聽的確係有的，用心製作必定有人會留意到，只係時間嘅問題啫。」
不想創作受view數定義
小麻直言當初開樣拍片，只係想同粉絲「圍爐」，但卻意外地突然受到好多網民關注，而且大家都將個焦點放在她的外貌上，紛紛留言指她「做女仔真係易」、「靠樣」、「唔知做乜X」等，令她忍不住想反問：「我喎ching，賣樣？你搞笑呀？」她強調：「創作係唔可以被view數定義，一段片好唔好睇，都係睇你點諗啫，拍完自己覺得好睇咪好睇囉，總會搵到人同你有一樣諗法嘅！」
引用《作品的說話》歌詞自勉
最後小麻話仲未諗到可以點樣面對最近的壓力：「雖然（我嘅）心態都係channel隨時摺埋都得，但我唔想因為個少少壓力就咁輕易放棄，唯有繼續『用我手中一段片，換你手中一張刀』吧～（credit to小克）多謝你會繼續睇片。BTW其實做女仔從來都唔容易（利申非女權，做男仔都唔易…做人很難的…）」
網民勸：睇連登勿認真
雖然好多網民都承認係被小麻個樣吸引而開始睇她的YouTube頻道，但對於小麻的內心剖白，大部分網民都表示支持，紛紛勸她「睇連登勿認真」、「唔使理haters，佢哋唔睇樣㗎咩？」、「把口生係人哋度控制唔到」、「未來就算小麻出唔出樣都會支持」、「開樣可能係有啲失策，不過唔開都開咗」、「嚟緊可以用返舊方法拍片先」、「繼續做自己先最重要」等等。
即睇小麻首次出樣的Q&A影片：
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