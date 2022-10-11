小S二女Lily獲讚有仙氣 竟然靚過全盛期嘅沈月！

台灣女星徐熙娣（小S）和老公許雅鈞育有三名女兒，分別是16歲大女Elly許曦文、14歲二女Lily許韶恩與10歲三女Alice許曦恩，近日小S大女Elly正式出道拍劇，卻意外令網民關注起小S二女Lily，網民更翻找Lily早前在網上瘋傳的劍擊比賽照，大讚她充滿仙氣，吸睛度更蓋過全盛時期的「最美星二代」沈月！