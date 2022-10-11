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小S二女Lily獲讚有仙氣 竟然靚過全盛期嘅沈月！

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台灣女星徐熙娣（小S）和老公許雅鈞育有三名女兒，分別是16歲大女Elly許曦文、14歲二女Lily許韶恩與10歲三女Alice許曦恩，近日小S大女Elly正式出道拍劇，卻意外令網民關注起小S二女Lily，網民更翻找Lily早前在網上瘋傳的劍擊比賽照，大讚她充滿仙氣，吸睛度更蓋過全盛時期的「最美星二代」沈月！

小S二女Lily許韶恩「劍神」look被瘋傳

小S二女Lily許韶恩即將在下月踏入15歲，由於她臉尖鼻高，有一雙水汪汪大眼、長髮及腰及一雙長腿，氣質甜美，有齊女神的package，連小S都直言Lily是在傳統審美觀中最漂亮的一個女兒，網民都勁讚她已超越姨媽大S（徐熙媛），火速成為港台網民的新一代女神。

小S 小S二女許韶恩在IG即時動態分享參加劍擊比賽照片，火速被網民留底並瘋傳。
小S二女許韶恩在IG即時動態分享參加劍擊比賽照片，火速被網民留底並瘋傳。（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）
小S 原來是運動健將。
原來是運動健將。（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）

小S大女出道 隱形二女原來最索

小S大女Elly許曦文擁有一副厭世樣，拍過雜誌封面、成為名牌代言，被封為「台版金高銀」，而登上韓國討論區熱搜第二位，近日更宣布以演員身份正式出道，與梁詠琪、炎亞綸拍台劇《聰明鎮》！而一直十分低調、像隱形一樣的二女Lily許韶恩，卻被發現女大十八變，備受港台網民追捧，討論度完全蓋過大家姐Elly，有網民更跪求小S讓二女出道！

小S 小S育有三名女兒，二女許韶恩右）去年生日時，小S為她搞生日會。
小S育有三名女兒，二女許韶恩（右）被讚最靚女。（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）
小S 大女Elly許曦文被封為「台版金高銀」。
大女Elly許曦文被封為「台版金高銀」。（圖片來源：[email protected]
小S 但二女Lily許韶恩就被讚更有仙氣更靚女。
但二女Lily許韶恩就被讚更有仙氣更靚女。（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）

小S二女Lily獲讚索過沈月

網民對Lily焦點落在其嘴唇上，大讚其又薄又翹的嘴唇有舒淇影子！ 有網民留言：「有啲似舒淇，好性感」、「拼埋靚過舒淇」、「睇個咀就夠」、「應該好大食，想睇佢表演飲支裝汽水」、「佢靚過沈月十幾歲最清純時嘅樣」、「今次台灣幫贏曬」、「最正係佢個樣純中帶邪」、「仙氣之餘仲有邪氣，父母要睇緊啲」、「佢話自己AO冇人追」等。

小S 小S二女許韶恩睇戲睇到喊，自拍喊樣！
小S二女許韶恩睇戲睇到喊，自拍喊樣！（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）
小S 網民讚許韶恩Lily嘴唇性感！
網民讚許韶恩Lily嘴唇性感！（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）
小S 最近為品牌化妝品拍宣傳照。
最近為品牌化妝品拍宣傳照。（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）

小S禁18歲前拍拖 許韶恩自稱AO

Lily許韶恩曾自稱A0，原來其母小S看見女兒初成長，公開下「禁愛令」，禁止女兒在18歲前拍拖，要女兒專心讀書，更經常提醒女兒千祈咪亂飲男生請飲嘅嘢，因為「外面有很多騙子」，但Lily就回應指自己沒有人追求！小S嚴母上身，被網民笑她自己如此開放，細細個入行已經拍拖，但卻嚴厲管教女兒！

小S Lily熱愛各種運動，但保持白滑肌膚。
Lily熱愛各種運動，但保持白滑肌膚。（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）
小S 好識擺甫士。
好識擺甫士。（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）
小S 最近母女出席活動！網民嘲諷小S推女出道，自己快可以退休。
最近母女檔出席活動，網民嘲諷小S推女出道，自己快可以退休。（圖片來源：IG＠elephantdee）
小S 許韶恩曾同網民玩你問我答！
許韶恩曾同網民玩你問我答！（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）
小S 不時曬纖腰。
不時曬纖腰。（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）
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（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）
小S
（圖片來源：IG＠lilyhsuuuu）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠elephantdee、IG＠lilyhsuuuu、[email protected]

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