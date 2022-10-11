小S二女Lily獲讚有仙氣 竟然靚過全盛期嘅沈月！
小S二女Lily許韶恩「劍神」look被瘋傳
小S二女Lily許韶恩即將在下月踏入15歲，由於她臉尖鼻高，有一雙水汪汪大眼、長髮及腰及一雙長腿，氣質甜美，有齊女神的package，連小S都直言Lily是在傳統審美觀中最漂亮的一個女兒，網民都勁讚她已超越姨媽大S（徐熙媛），火速成為港台網民的新一代女神。
小S大女出道 隱形二女原來最索
小S大女Elly許曦文擁有一副厭世樣，拍過雜誌封面、成為名牌代言，被封為「台版金高銀」，而登上韓國討論區熱搜第二位，近日更宣布以演員身份正式出道，與梁詠琪、炎亞綸拍台劇《聰明鎮》！而一直十分低調、像隱形一樣的二女Lily許韶恩，卻被發現女大十八變，備受港台網民追捧，討論度完全蓋過大家姐Elly，有網民更跪求小S讓二女出道！
小S二女Lily獲讚索過沈月
網民對Lily焦點落在其嘴唇上，大讚其又薄又翹的嘴唇有舒淇影子！ 有網民留言：「有啲似舒淇，好性感」、「拼埋靚過舒淇」、「睇個咀就夠」、「應該好大食，想睇佢表演飲支裝汽水」、「佢靚過沈月十幾歲最清純時嘅樣」、「今次台灣幫贏曬」、「最正係佢個樣純中帶邪」、「仙氣之餘仲有邪氣，父母要睇緊啲」、「佢話自己AO冇人追」等。
小S禁18歲前拍拖 許韶恩自稱AO
Lily許韶恩曾自稱A0，原來其母小S看見女兒初成長，公開下「禁愛令」，禁止女兒在18歲前拍拖，要女兒專心讀書，更經常提醒女兒千祈咪亂飲男生請飲嘅嘢，因為「外面有很多騙子」，但Lily就回應指自己沒有人追求！小S嚴母上身，被網民笑她自己如此開放，細細個入行已經拍拖，但卻嚴厲管教女兒！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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