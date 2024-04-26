小S爆喊宣佈大女最新近況 獲兩大美國名牌大學錄取
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台灣女星徐熙娣（小S）和老公許雅鈞育有三名女兒，分別是18歲大女Elly許曦文、16歲二女Lily許韶恩與12歲三女Alice許曦恩，三位女兒都獲外界大讚勁有氣質。其中擁有一雙細長的單眼皮和高級厭世臉的大女Elly，就獲外界封為「台版金高銀」。日前小S的大女兒就被爆料其最新近況，連小S都拍片爆喊表不捨。
小S大女獲兩間美國名牌大學錄取
日前有知情人士爆料，指現年18歲的小S大女Elly學業成績優秀，曾經對外透露對商學院有興趣的她，已經獲得美國兩高級學府南加州大學（University of Southern California）、加州大學伯克萊分校（University of California, Berkeley）錄取。近日，Elly亦有轉發相關報道，證實自己將會到美國留學，網民們都紛紛留言恭喜，表示替Elly感到開心。
小S爆喊坦言曾考慮放棄演藝事業
其實早在今年1月，小S就已經有在社交平台上漏口風：「其實再過七、八天，我們就知道她有沒有申請到她想讀的美國的學校，如果要的話她就要去美國了」，當時小S邊說邊大哭，要大女Elly攬攬安慰。
小S曾經在接受訪問時指每次想到女兒不會留在台灣讀大學就會感到不捨，更曾經有想過為女兒放棄演藝事業：「我想到這件事就會心頭一酸，我就會說『媽媽一定要陪妳去1年、2年，妳讀大學，媽媽要在附近讀語言學校』。如果觀眾還是喜歡我的話，放棄又很可惜，如果還有能力讓大家開心就覺得Why not？可能陪她去個1個月，趕快回來我的巨星生活。」
大女Elly「黑歷史」舊圖曝光
小S大女Elly除了學霸頭腦好之外，顏值亦非常高。獲外界封為「翻版金高銀」的Elly，更曾經一度衝上韓網熱搜第二位，網民都大讚Elly的五官又靚又高級。不過日前就有網民重新上傳一張Elly 18年前的黑歷史舊圖，照片為小S在18年前推出的自作書《小S之懷孕日記》封面，照片中小S型爆一手抱著Elly，但還是嬰兒的Elly一臉不願意仲爆喊，網民都紛紛留言指：「大女兒有沒有要對封面表達意見？」、「育兒日記封面是Elly的黑歷史照，可是很可愛捏」等。
圖片來源：IG@polarbearelly、《小S之懷孕日記》、Facebook影片