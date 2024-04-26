小S爆喊宣佈大女最新近況 獲兩大美國名牌大學錄取

台灣女星徐熙娣（小S）和老公許雅鈞育有三名女兒，分別是18歲大女Elly許曦文、16歲二女Lily許韶恩與12歲三女Alice許曦恩，三位女兒都獲外界大讚勁有氣質。其中擁有一雙細長的單眼皮和高級厭世臉的大女Elly，就獲外界封為「台版金高銀」。日前小S的大女兒就被爆料其最新近況，連小S都拍片爆喊表不捨。

