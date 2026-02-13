小S徐熙娣宣布復工！一原因決定振作拒絕再陷入喪姊低潮：先給自己一季時間
小S突然宣布復工 拒絕繼續沉溺低潮情緒
小S在IG貼出身處攝影廠的照片，並發文解釋復工決定：「我覺得我應該可以試著開始工作了，因為不斷的給自己時間，就好像不斷的讓自己陷入低潮的情緒！所以我要開工了。」她坦言不想再讓自己持續沉溺在悲傷中，認為工作能幫助她走出陰霾。小S將於3月正式重返螢光幕，特別將《小姐不熙娣》特輯定位為「主持復健之路」。
給自己3個月適應期 謙稱要重新當主持小白
小S在復工宣言中特別提到：「我先給自己一季（3個月）的時間，去尋找新的小S，我希望一定要是我自己都喜歡的樣子。」她將自己視為「一張白紙」，更稱自己為「徐小姐aka MC DEE」，並抱持「重新當主持小白」的初心，從頭找回主持節目的節奏。這種謙虛的態度讓粉絲更加期待她的全新蛻變，紛紛留言鼓勵「慢慢來，我們會一直支持妳」。
感謝代班主持辛勞
小S在復工文中特別感謝東森電視台的耐心等待：「謝謝東森電視台一直支持我，默默的等待我回去工作。」她同時感謝代班主持人吳姍儒（Sandy）、薔薔、派翠克等人，讚揚他們「把節目做的那麼精采」。據悉，自小S請假後，吳姍儒一直擔任《小姐不熙娣》的代班主持，與其他班底努力維持節目質素，讓小S能安心休養。
回顧金鐘獎哽咽致詞 為亡姊堅強出席
去年小S憑《小姐不熙娣》與派翠克成功奪下金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，當晚是大S離世後小S首度公開露面。她當時哽咽地說：「因為我和我姊是世界上最了解彼此的人，所以我知道，她一定希望我出席。為了讓我媽記得，雖然我姊不在了，但是還有我在。」小S更透露《小姐不熙娣》是姊姊鼓勵她做的節目，連節目名稱也是由大S所發想，讓這個獎項別具意義。
網民感動力挺復工決定 期待全新小S
小S復工消息一出，大批網民湧入留言區表達支持，「終於等到妳回來了，我們一直在等」、「姊姊在天上也會為妳開心的」、「慢慢來，健康最重要」等暖心留言不斷湧現。不少粉絲表示理解小S需要時間療傷，但也期待看到她重新找回生活重心。有網民更表示：「相信新的小S會更堅強更有智慧，我們會一直陪伴妳。」《小姐不熙娣》特輯預計將於4月份正式播出，粉絲已迫不及待想見證小S的華麗回歸。
台灣女星大S徐熙媛證實在遊日期間因感染流感，併發肺炎而離世，由其妹妹小S徐熙娣之經理人公佈噩耗，終年48歲。據悉，她的骨灰已由家人搭乘私人飛機從海外運回台灣，並安置於家中。面對媒體與公眾的關注，一向與大S姊妹情深的胞妹小S昨晚（5日）透過經紀人發表聲明。
小S打破沉默發聲明 透露家屬意願
大S徐熙媛的突然離世震驚了許多粉絲和媒體。根據小S透過經紀人發布的聲明，大S的骨灰已安全回到台灣，並已被放置在家中。
自從姐姐病逝後，胞妹小S一直沒有任何回應及動靜，昨天她終於打破沉默首度發聲，她發出聲明表示：
「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」
小S在聲明中更提及家屬的意願， 「我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人。」
大S遺言曝光
媒體《壹蘋新聞網》報導，大S生前面臨多種健康問題，不僅經歷兩次流產，還有二尖瓣脫垂的心臟病史及癲癇病史，過去曾多次因癲癇發作而昏迷。她在生第二胎時，癲癇復發導致一度斷氣，需入住ICU。經歷多次瀕死邊緣後，其實大S早已向摯友們交代遺言，並希望自己的喪禮能夠充滿歡樂的氛圍。
她表示：
「最希望的告別式就是大家開心、歡樂，喝著我最喜歡的香檳，享用美食。」
當時大S還特別叮囑參加喪禮的親友「千萬不要哭喔！」原以為這只是一句開玩笑的笑話，如今卻成真，令眾多好友感到深深難過。
小S履行與姊姊大S約定
或許大S自知體質虛弱，故在生前曾提及對生命、生死的看法。她曾在節目上表達心願，就是希望妹妹小S能陪伴她走完人生的最後一段路。據了解，大S病重期間，小S始終守在醫院，履行了姐妹間的約定。據悉，大S的遺體將在日本火化，隨後由丈夫具俊曄及妹妹小S護送她回家。
大S曾在節目中透露，她因健康狀況不佳，曾多次感受到死亡的邊緣：「我的身體有時會突然不動，特別是在生第二胎後，真的走了一回鬼門關。」此後，她一直把每一天都當作最後一天來過，並和妹妹約定，希望小S能陪伴她走完人生的最後一程。