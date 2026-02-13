小S徐熙娣宣布復工！一原因決定振作拒絕再陷入喪姊低潮：先給自己一季時間

台灣女星小S徐熙娣今日（13日）突然在Instagram無預警宣布復工，身穿睡衣現身錄影廠，正式結束長達一年的停工期。自去年2月2日姊姊大S徐熙媛在日本因流感病逝後，小S一直深陷喪姊悲痛無法自拔，如今她決定重新振作，以「主持復健」的全新姿態回歸《小姐不熙娣》，並給自己3個月時間「尋找新的小S」。消息一出，大批粉絲激動留言支持，紛紛表示「終於等到妳回來了」。