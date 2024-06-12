小S女兒Elly盡騷超模級身段母親爆笑：誰這麼會生啊？
小S女兒Elly大騷超模級身段母親爆笑：誰這麼會生啊？
Elly在社交平台上貼出了幾張穿著黑色貼身長裙的畢業照，並興奮地寫下「畢業了」幾個字。這個消息不僅吸引了無數網友的點讚和祝福，她的母親小S也在評論中留言說：「誰這麼會生啊？嚇死人！」這句充滿驕傲的話語，無疑展示了小S對女兒的無限寵愛和認可。
遠赴美國深造
Elly的畢業不僅是一個階段的結束，也是新生活的開始。據悉，她已成功申請到美國的一所知名大學，計劃在暑假後前往當地留學。今年1月，小S在Elly的18歲生日時就已經在社交媒體上表達了對女兒的不捨與祝福：「我的大寶貝Elly 18歲了，我一定得放手! 讓她憑自己的力量感受這個世界～但記得媽媽永遠愛你、支持你！我承認我有時在耍帥……其實我已經感到寂寞了」。這份母愛，讓無數網友感動不已。
小S大女獲兩間美國名牌大學錄取
日前有知情人士爆料，指現年18歲的小S大女Elly學業成績優秀，曾經對外透露對商學院有興趣的她，已經獲得美國兩高級學府南加州大學（University of Southern California）、加州大學伯克萊分校（University of California, Berkeley）錄取。近日，Elly亦有轉發相關報道，證實自己將會到美國留學，網民們都紛紛留言恭喜，表示替Elly感到開心。
小S爆喊坦言曾考慮放棄演藝事業
其實早在今年1月，小S就已經有在社交平台上漏口風：「其實再過七、八天，我們就知道她有沒有申請到她想讀的美國的學校，如果要的話她就要去美國了」，當時小S邊說邊大哭，要大女Elly攬攬安慰。
小S曾經在接受訪問時指每次想到女兒不會留在台灣讀大學就會感到不捨，更曾經有想過為女兒放棄演藝事業：「我想到這件事就會心頭一酸，我就會說『媽媽一定要陪妳去1年、2年，妳讀大學，媽媽要在附近讀語言學校』。如果觀眾還是喜歡我的話，放棄又很可惜，如果還有能力讓大家開心就覺得Why not？可能陪她去個1個月，趕快回來我的巨星生活。」
大女Elly「黑歷史」舊圖曝光
小S大女Elly除了學霸頭腦好之外，顏值亦非常高。獲外界封為「翻版金高銀」的Elly，更曾經一度衝上韓網熱搜第二位，網民都大讚Elly的五官又靚又高級。不過日前就有網民重新上傳一張Elly 18年前的黑歷史舊圖，照片為小S在18年前推出的自作書《小S之懷孕日記》封面，照片中小S型爆一手抱著Elly，但還是嬰兒的Elly一臉不願意仲爆喊，網民都紛紛留言指：「大女兒有沒有要對封面表達意見？」、「育兒日記封面是Elly的黑歷史照，可是很可愛捏」等。