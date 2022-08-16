少女時代《FOREVER 1》MV導演認抄迪士尼：為未經許可擅用設計感羞恥和道歉
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韓國女團少女時代久違5年帶着新專輯《FOREVER 1》回歸，MV不足30小時就突破千萬點撃，截至16/8已累積至2,523萬點擊，氣勢強勁！可是日前有日本網民質疑MV中的15周年logo，涉抄襲日本東京迪士尼海洋（Tokyo Disney Sea）15周年logo，結果MV導演發文承認抄襲，並向少女時代眾成員、SM娛樂及公眾道歉。SM娛樂暫時未有回應事件，MV則仍如常在網絡上播放。
賀出道15年MV出事
少女時代推出新專輯《FOREVER 1》慶祝出道15周年，時隔五年8人再度合體回歸樂壇。但有日本網民將少女時代MV內15周年Logo，以及日本東京迪士尼海洋（Tokyo Disney Sea）15周年logo上傳到Twitter對比，發現無論字型、構圖甚至外圍的圓型設計，都幾乎一模一樣，因此引來了熱議。由於爭議越來越大，負責MV的導演最終於8月14日發文道歉，表示對少時及公司感到抱歉。
導演認衰無驗證來源
導演在道歉文中表示：「對於少女時代《FOREVER 1》MV，我很抱歉為少女時代和SM娛樂造成了爭議。當我被委託策劃和執導製作這個MV時，我為未經許可擅用設計感到羞恥和道歉。我搜索了一個15周年閱兵佈景的數字相關logo設計，找到了幾個參考，找到了一個匹配的圖片，並在沒有驗證來源的情況下借用它進行佈景設計。」
原圖為迪士尼海洋15周年標誌
導演向相關人士獻上最真心的道歉：「今天，我們確認該設計是紀念日本迪士尼海洋15周年的標誌，對於未經徹底調查及確認的設計部份，我們深表歉意。我們會在生產前從各個角度進行更徹底的調查和檢查，以確保此類事件不再發生。最後，再次向因我們的失誤為大家帶來麻煩，向少女時代成員、SM娛樂以及喜歡MV的粉絲們表示歉意。」
少女時代8美合體：
即睇《FOREVER 1》MV
少女時代8位成員已踏入中女時代。
關鍵詞少女時代
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected] 1 MV
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