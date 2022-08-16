少女時代《FOREVER 1》MV導演認抄迪士尼：為未經許可擅用設計感羞恥和道歉

韓國女團少女時代久違5年帶着新專輯《FOREVER 1》回歸，MV不足30小時就突破千萬點撃，截至16/8已累積至2,523萬點擊，氣勢強勁！可是日前有日本網民質疑MV中的15周年logo，涉抄襲日本東京迪士尼海洋（Tokyo Disney Sea）15周年logo，結果MV導演發文承認抄襲，並向少女時代眾成員、SM娛樂及公眾道歉。SM娛樂暫時未有回應事件，MV則仍如常在網絡上播放。