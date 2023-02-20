「少年食神」林澄光13年前傳「𡁻完唱」高海寧高度防避禁埋身

無綫將於今晚(20日)播出新旅遊飲食節目《吃貨橫掃曼谷》，節目主持林澄光（Michael）和高海寧在13年前曾傳出緋聞而鬧得熱烘烘，有報道指男嘅「𡁻完唱」外更指緋聞女友為速食「便當」。事隔多年再次合作，高海寧明顯刻意保持距離，更煞有介事公開表示：「希望唔好再傳緋聞啦！」