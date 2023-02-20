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「少年食神」林澄光13年前傳「𡁻完唱」高海寧高度防避禁埋身

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無綫將於今晚(20日)播出新旅遊飲食節目《吃貨橫掃曼谷》，節目主持林澄光（Michael）和高海寧在13年前曾傳出緋聞而鬧得熱烘烘，有報道指男嘅「𡁻完唱」外更指緋聞女友為速食「便當」。事隔多年再次合作，高海寧明顯刻意保持距離，更煞有介事公開表示：「希望唔好再傳緋聞啦！」

高海寧 去年12月初，出發到泰國拍攝飲食節目的高海寧，曾表示唔想再和林澄光傳出緋聞。
去年12月初，出發到泰國拍攝飲食節目的高海寧，曾表示唔想再和林澄光傳出緋聞。（圖片來源：[email protected]

高海寧與前緋聞男友再合作

去年宣布續約無綫的高海寧，隨即被公司派去主持新節目，聯同彭慧中、陳聖瑜及「少年食神」林澄光一齊主持《吃貨橫掃曼谷》，高海寧曾在去年11月電視節目巡禮上對媒體笑說：「Michael（林澄光）第一個節目係我同佢拍，依家我簽番無綫第一個節目又同佢拍，希望唔好再傳緋聞啦！」高海寧開門見山，原來係因為見過鬼怕黑。

高海寧 2010年初次合作《為食一條街》時，林澄光在鏡頭前經常與高海寧有身體接觸。
2010年初次合作《為食一條街》時，林澄光在鏡頭前經常與高海寧有身體接觸。（圖片來源：無綫影片截圖）
高海寧 睇坐位的距離，就知林澄光當年與高海寧都幾熟絡。
睇坐位的距離，就知林澄光當年與高海寧都幾熟絡。（圖片來源：無綫影片截圖）

少年食神變中年食神

在2010年時，林澄光被封為「少年食神」時已36歲，13年後的今日已經49歲，睇來「少年食神」都應該要改名為「中年食神」。就快年屆半百的林澄光可能平時食得好嘢多，keep住中年發福，據知當年為無綫主持《為食一條街》時，已經憑住肥頭耷耳人畜無害的外表，及一副識食格成功入屋。

高海寧 現年49歲的林澄光，十幾年前外號是「少年食神」，如今應該要改口稱呼為「中年食神」。「食神」嘅食相，大家睇見會唔會增加到食慾？
現年49歲的林澄光，十幾年前外號是「少年食神」，如今應該要改口稱呼為「中年食神」。「食神」嘅食相，大家睇見會唔會增加到食慾？（圖片來源：[email protected] TVB娛樂新聞台截圖）
高海寧 無綫新旅遊飲食節目《吃貨橫掃曼谷》，搵嚟高海寧和林澄光呢對前緋聞男女再度合作，單體畫面二人無乜交流，睇唔出有任何火花。
無綫新旅遊飲食節目《吃貨橫掃曼谷》，搵嚟高海寧和林澄光呢對前緋聞男女再度合作，單睇畫面二人無乜交流，睇唔出有任何火花。（圖片來源：[email protected] TVB娛樂新聞台截圖）

24歲的高海寧入世未深

鏡頭前人見人愛兼相識滿天下的林澄光，被指食女無數兼出名「𡁻完唱」，據知當年他最愛吹噓自己食盡城中女星，就連當年《為食一條街》的拍檔高海寧，亦慘被他唱為速食「便當」。林澄光的無品程度，據知連少爺占同Donald都睇唔過眼，當年二人為《為食一條街》做嘉賓時，故意在鏡頭前「玩嘢」，少爺占同Donald齊質問林澄光：「聽講你之前帶高海寧去美國食嘢？」心知理虧的「食神」當堂打個突，繼而詐傻扮懵過骨，當年新入行幾年只得24歲的高海寧被林澄光在背後狂唱卻懵然不知，還傻頭傻腦追問：「講咩呀？」

高海寧 剛剛在一月另踏入36歲生日的高海寧，今時唔同往日，識得好好保護自己。
剛剛在一月另踏入36歲生日的高海寧，今時唔同往日，識得好好保護自己。（圖片來源：[email protected]
高海寧 其實三位女神赴曼谷拍攝前，曾於香港機場接受無綫娛樂新聞台訪問，講到旅程安排了極多 spa，三人均大為雀躍，高 Ling 說：「我同friend講呢個旅程做好多spa，佢叫我準備好啲打底嘢。」除了小心打底，仲要小心男主持啊！
其實三位女神赴曼谷拍攝前，曾於香港機場接受無綫娛樂新聞台訪問，講到旅程安排了極多 spa，三人均大為雀躍，高 Ling 說：「我同friend講呢個旅程做好多spa，佢叫我準備好啲打底嘢。」除了小心打底，仲要小心男主持啊！（圖片來源：[email protected] TVB娛樂新聞台截圖）

高海寧提林澄光淡然回應

剛渡過了36歲生日的高海寧，去年12月初和節目另外兩位女主持彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）一同現身機場，準備出發到泰國拍攝《吃貨橫掃曼谷》，出發前無綫派出娛樂台進行採訪，期間主播有問高海寧：「Michael都好多年冇合作？」鏡頭前的高海寧淡然回應：「係呀！我對上一次見佢都係10年前喇！對上一次佢就係第一次拍節目，咁有啲緊張啦！我相信佢經歷咗咁多年應該唔會再緊張，所以今次應該會玩得再開心啲，同埋上次淨係喺香港拍，今次佢帶住我哋三個衝出香港去咗泰國，我相信去到嗰邊會更加好更加開心。」

高海寧 為免再次傳出緋聞，高海寧為節目宣傳做訪問時明顯和林澄光保持距離。
為免再次傳出緋聞，高海寧為節目宣傳做訪問時明顯和林澄光保持距離。（圖片來源：[email protected] TVB娛樂新聞台截圖）
高海寧 即使被安排與林澄光平排坐做訪問，高海寧都唔敢黐太埋，二人甚少有眼神交流，明顯十分忌諱。
即使被安排與林澄光平排坐做訪問，高海寧都唔敢黐太埋，二人甚少有眼神交流，明顯十分忌諱。（圖片來源：[email protected] TVB娛樂新聞台截圖）

保持距離拒單獨合照

林澄光向來愛在社交平台大晒和藝人的合照、還有大量名錶及跑車，今次主持《吃貨橫掃曼谷》，從宣傳照及預告片中，都沒有看到二人單獨同框，據知高海寧早已向高層及監製表明不想與對方有太多互動，明年保持距離，而在整個節目拍攝旅程中，林澄光都好克制，從未見到他在社交平台發佈他和高海寧的合照，今時唔同往日，高海寧已不是當年初出茅廬的小花，這點林澄光當然知道，唔敢再亂來，就連出席節目宣傳，二人都專登搵人隔開，就算迫於無奈要平排坐亦明顯有距離。該節目即將出街，到時觀眾或者可以看到更多二人心存芥蒂的蛛絲馬跡。

高海寧 在整個節目拍攝旅程中，林澄光都好克制，從未見到他在社交平台發佈他和高海寧的合照，只有劇組一班人的群體照。
在整個節目拍攝旅程中，林澄光都好克制，從未見到他在社交平台發佈他和高海寧的合照，只有劇組一班人的群體照。（圖片來源：[email protected]
高海寧 即使宣傳照都是一大班人。
即使宣傳照都是一大班人。（圖片來源：無綫提供）

被傳專呃老友錢

林澄光當年唔單只識食，更有傳他憑三寸不爛之舌專呃老友錢，正所謂唔熟唔食，據知受害名單中包括森美和當時Eo2經理人文狄，大約於2008年，前者注資10萬入股火煱店，後者則出了5萬入股澳門火煱店，經了解後知道林澄光有呃錢前科，最後只有森美能夠成功退股兼收回10萬，而文狄則回覆傳媒：「幾萬蚊當睇清楚一個人嘅人格。」就呃錢一事，林澄光亦公開回應，他起初否認與森美有錢銀瓜葛:「我同森美係好兄弟，無發生錢銀問題，大家合作無唔開心。（森美話要求你退番十萬畀佢喎!）森美講咩？我係退番錢畀佢，仲係現金畀！（點解要退？）佢話要用錢，想擺番啲錢周轉，咁咪畀番佢先。」至於與E02經理人文狄的轇葛，他不小心自爆：「謠言啫，我畀番佢啦！所有人都收番晒啲錢！（點解成日同朋友夾錢做生意，最後退錢收場？）吓⋯⋯我開門做生意，總之對得住天地良心。」

高海寧 高海寧唔想同林澄光有太多互動，新晉小花彭慧中頂上，由林澄光帶她到訪曼谷一間疫情前剛奪得米芝蓮一星的街頭小食。
高海寧唔想同林澄光有太多互動，新晉小花彭慧中頂上，由林澄光帶她到訪曼谷一間疫情前剛奪得米芝蓮一星的街頭小食。（圖片來源：無綫提供）
高海寧 即使同場介紹美食，都刻意安排高海寧與林澄光分開坐，由彭慧中坐林澄光隔離。
即使同場介紹美食，都刻意安排高海寧與林澄光分開坐，由彭慧中坐林澄光隔離。（圖片來源：無綫提供）

高海寧話性感留畀後生女

高海寧、彭慧中及陳星妤三位女神於首集《吃貨橫掃曼谷》中已大歎SPA，彭慧中指今次歎SPA感覺特別，因為以生果及香薰做主題，至於高海寧則認為白滑背脊更加重要，所以嘗試了另一款美白SPA。其實三位女神赴曼谷拍攝前已經好雀躍，高海寧話會為做SPA準備打底，不過彭慧中聞言卻說完全唔使打底，又透露會以泳裝上陣，身為大師姐的高海寧就話三點式泳衣留畀較後生的二人負責，自己只會享受大量SPA。

高海寧 高海寧第一集就浸浴。
高海寧第一集就浸浴。（圖片來源：無綫提供）
高海寧 高海寧露出肉背做Spa，先用珍珠末加暖蜜放鬆肌肉，之後再倒上涼涼的泰式米酒收縮毛孔，完事後更獲奉上薑茶暖身，chill 級滿足。
高海寧露出肉背做Spa，先用珍珠末加暖蜜放鬆肌肉，之後再倒上涼涼的泰式米酒收縮毛孔，完事後更獲奉上薑茶暖身，chill 級滿足。（圖片來源：無綫提供）
高海寧 彭慧中及陳星妤浸 spa 時有講有笑，交換美膚心得，這個畫面絕對是帶觀眾眼睛去旅行。
彭慧中及陳星妤浸 spa 時有講有笑，交換美膚心得，這個畫面絕對是帶觀眾眼睛去旅行。（圖片來源：無綫提供）
高海寧 三位女神做完Spa一齊歎茶，彭慧中與陳星妤都以小背心出鏡，高海寧T恤長褲略嫌太密實，係咪唔想益某人呀？
三位女神做完Spa一齊歎茶，彭慧中與陳星妤都以小背心出鏡，高海寧T恤長褲略嫌太密實，係咪唔想益某人呀？（圖片來源：無綫提供）

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撰文：東方新地圖片來源：無綫提供、[email protected][email protected] TVB娛樂新聞台截圖、[email protected]

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