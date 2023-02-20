「少年食神」林澄光13年前傳「𡁻完唱」高海寧高度防避禁埋身
高海寧與前緋聞男友再合作
去年宣布續約無綫的高海寧，隨即被公司派去主持新節目，聯同彭慧中、陳聖瑜及「少年食神」林澄光一齊主持《吃貨橫掃曼谷》，高海寧曾在去年11月電視節目巡禮上對媒體笑說：「Michael（林澄光）第一個節目係我同佢拍，依家我簽番無綫第一個節目又同佢拍，希望唔好再傳緋聞啦！」高海寧開門見山，原來係因為見過鬼怕黑。
少年食神變中年食神
在2010年時，林澄光被封為「少年食神」時已36歲，13年後的今日已經49歲，睇來「少年食神」都應該要改名為「中年食神」。就快年屆半百的林澄光可能平時食得好嘢多，keep住中年發福，據知當年為無綫主持《為食一條街》時，已經憑住肥頭耷耳人畜無害的外表，及一副識食格成功入屋。
24歲的高海寧入世未深
鏡頭前人見人愛兼相識滿天下的林澄光，被指食女無數兼出名「𡁻完唱」，據知當年他最愛吹噓自己食盡城中女星，就連當年《為食一條街》的拍檔高海寧，亦慘被他唱為速食「便當」。林澄光的無品程度，據知連少爺占同Donald都睇唔過眼，當年二人為《為食一條街》做嘉賓時，故意在鏡頭前「玩嘢」，少爺占同Donald齊質問林澄光：「聽講你之前帶高海寧去美國食嘢？」心知理虧的「食神」當堂打個突，繼而詐傻扮懵過骨，當年新入行幾年只得24歲的高海寧被林澄光在背後狂唱卻懵然不知，還傻頭傻腦追問：「講咩呀？」
高海寧提林澄光淡然回應
剛渡過了36歲生日的高海寧，去年12月初和節目另外兩位女主持彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）一同現身機場，準備出發到泰國拍攝《吃貨橫掃曼谷》，出發前無綫派出娛樂台進行採訪，期間主播有問高海寧：「Michael都好多年冇合作？」鏡頭前的高海寧淡然回應：「係呀！我對上一次見佢都係10年前喇！對上一次佢就係第一次拍節目，咁有啲緊張啦！我相信佢經歷咗咁多年應該唔會再緊張，所以今次應該會玩得再開心啲，同埋上次淨係喺香港拍，今次佢帶住我哋三個衝出香港去咗泰國，我相信去到嗰邊會更加好更加開心。」
保持距離拒單獨合照
林澄光向來愛在社交平台大晒和藝人的合照、還有大量名錶及跑車，今次主持《吃貨橫掃曼谷》，從宣傳照及預告片中，都沒有看到二人單獨同框，據知高海寧早已向高層及監製表明不想與對方有太多互動，明年保持距離，而在整個節目拍攝旅程中，林澄光都好克制，從未見到他在社交平台發佈他和高海寧的合照，今時唔同往日，高海寧已不是當年初出茅廬的小花，這點林澄光當然知道，唔敢再亂來，就連出席節目宣傳，二人都專登搵人隔開，就算迫於無奈要平排坐亦明顯有距離。該節目即將出街，到時觀眾或者可以看到更多二人心存芥蒂的蛛絲馬跡。
被傳專呃老友錢
林澄光當年唔單只識食，更有傳他憑三寸不爛之舌專呃老友錢，正所謂唔熟唔食，據知受害名單中包括森美和當時Eo2經理人文狄，大約於2008年，前者注資10萬入股火煱店，後者則出了5萬入股澳門火煱店，經了解後知道林澄光有呃錢前科，最後只有森美能夠成功退股兼收回10萬，而文狄則回覆傳媒：「幾萬蚊當睇清楚一個人嘅人格。」就呃錢一事，林澄光亦公開回應，他起初否認與森美有錢銀瓜葛:「我同森美係好兄弟，無發生錢銀問題，大家合作無唔開心。（森美話要求你退番十萬畀佢喎!）森美講咩？我係退番錢畀佢，仲係現金畀！（點解要退？）佢話要用錢，想擺番啲錢周轉，咁咪畀番佢先。」至於與E02經理人文狄的轇葛，他不小心自爆：「謠言啫，我畀番佢啦！所有人都收番晒啲錢！（點解成日同朋友夾錢做生意，最後退錢收場？）吓⋯⋯我開門做生意，總之對得住天地良心。」
高海寧話性感留畀後生女
高海寧、彭慧中及陳星妤三位女神於首集《吃貨橫掃曼谷》中已大歎SPA，彭慧中指今次歎SPA感覺特別，因為以生果及香薰做主題，至於高海寧則認為白滑背脊更加重要，所以嘗試了另一款美白SPA。其實三位女神赴曼谷拍攝前已經好雀躍，高海寧話會為做SPA準備打底，不過彭慧中聞言卻說完全唔使打底，又透露會以泳裝上陣，身為大師姐的高海寧就話三點式泳衣留畀較後生的二人負責，自己只會享受大量SPA。
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