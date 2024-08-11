王晶再爆周星馳「片場暴君」由來 為1原因堅持唔改《少林足球》戲名
王晶爆周星馳堅持唔改《少林足球》戲名
對於《少林足球》未能在內地上映，王晶指出主要是因為周星馳的堅持：「其實『少林』兩個字，嵩山少林寺是有商業登記，任何人未經過少林寺的批准，不能濫用『少林』這兩個字。」儘管有建議改名為「功夫足球」，周星馳仍堅持原名，並在少林寺派員洽談時拒絕會面，最終導致影片無法在內地上映。
錯失內地上映機會：本來賺很多錢
雖然王晶都認為《少林足球》戲名的確起得好，但因為周星馳的決定，而令《少林足球》因未能在內地上映而錯失了巨大的票房收入，對投資方來說是一個重大的經濟損失：「當然《少年足球》係好啲嘅，但係對比成部戲冇得喺內地上演，少咗數以億計嘅收入，對於投資方面嘅不公平性，可能會導致好大嘅問題，你會令佢賺少咗好多錢，本來真係可以賺好多錢。套戲喺其他地方全部都大賣，但喺內地只能夠以一種盜版嘅形式畀大家睇到，套戲到依家都係冇通過，呢個就有啲過分。」
重提當年金像獎爭上台內幕
王晶透露，儘管他未直接參與《少林足球》的製作，但他對製作過程非常熟悉。他表示：「《少林足球》拍得非常好，好認真、好突破，當時我都覺得好好嘢，但後來知道佢同投資方嗰個合約係絕對係好唔公平，所有版權都係歸晒佢，甚至《少林足球》4個字都係歸佢，佢唔畀任何位置出品人。」
他描述當時在金像獎現場周星馳和投資方林小明太太趙雪英同時上台的情況非常尷尬，周星馳與投資方的關係極為緊張：「其實搵翻嚟睇真係好肉酸，我真係覺得冇必要做到咁。既然人哋俾咗咁多錢你拍一部戲，大家好嚟好去啦，冇必要搞到咁。」
王晶大爆周星馳洪金寶反面內幕
王晶在片中亦有提到周星馳和洪金寶在拍攝《功夫》時反面內幕。王晶指《功夫》原本武術指導為洪金寶，而洪金寶風格向來偏向於慢工出細活，但因為預算問題，投資方就認為洪金寶拍得太慢，所以在洪金寶回港看醫生後就決定更換武術指導：「我聽翻嚟呢，就係周星馳同洪大哥講『你唔洗返嚟喇』，咁洪大哥幾時受過呢啲氣啊，咁佢就梗係唔返嚟。咁我就聽佢（洪大哥）講，佢就話『佢當自己係人，其他人係狗』」