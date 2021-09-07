尚氣｜梁朝偉揭每日拍足十個鐘冇得放飯 鄭裕玲爆梁朝偉鮮為人知一面

由梁朝偉、陳法拉、劉思慕、奧卡菲娜等人所主演的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）於上周四（4/9）上映，香港開畫單日收300萬元，全球總票房接近10億港元，實屬厲害。梁朝偉日前接受鄭裕玲（Do姐）《口水多過浪花》節目訪問，二人大談梁影帝過往拍攝電影軼事外，還大爆梁朝偉鮮為人知一面。

編輯：東方新地｜圖片：鄭裕玲IG、口水多過浪花Facebook截圖｜原文刊於：新Monday