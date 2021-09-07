尚氣｜梁朝偉揭每日拍足十個鐘冇得放飯 鄭裕玲爆梁朝偉鮮為人知一面
編輯：東方新地｜圖片：鄭裕玲IG、口水多過浪花Facebook截圖｜原文刊於：新Monday
Do姐鄭裕玲在社交網連po兩段片，一段是訪問梁朝偉前，二人一見面即相擁的片段。而另一段片便是24分鐘的訪問內容，大家都對兩位舊拍檔的訪問內容充滿期望，果然Do姐不會令大家失望，與梁朝偉如舊朋友敍舊般親切互動，亦爆了不少梁朝偉鮮為人知一面，偉仔有問必答，更加唔係一句起兩句止，被網民大讚近來最「高汁」訪問。
梁朝偉接拍因為《尚氣》導演最初表示：不用打？
Do姐鄭裕玲問到梁朝偉接拍《尚氣》原因時，梁朝偉表示：「周遭好多因素都會促成，或未能成功接到，因此每次接戲都很講緣份，而今次先是導演聯絡，後來大家透過視像會議傾談，但眾所周知，Marvel向來都很神秘，而當時導演都只是對我講是要做大反派、角色好多層次，我問使唔使打，導演話唔使打，我就決定接。」
梁朝偉：拍《尚氣》令我諗番以前電視台拍劇嘅感覺
Do姐聽後反問朝偉哪個較為吸引他時，朝偉即答話：「大反派，因我以為是很邪惡的大反派，但當我接到劇本時，反而是一個好有人性的反派，有很多的感情戲，覺得好難演。在整個過程導演好信任我，一入組就埋位拍，大家先拍動作戲份，但當時是夏天，要黐頭套、又要著古裝，都幾熱、幾辛苦，令我仿如重回昔日在電視台拍攝時的感覺。」
梁朝偉爆每日拍足十小時 冇放飯時間
梁朝偉更指每日拍足十小時，而且中間沒有休息時間，沒有放飯時間，令Do姐相當驚訝，梁朝偉話：「每日拍足十個鐘，冇得休息﹗因為唔想break一break會散晒，唔放食飯﹗但現場有嘢食喺度，你可以去食﹗但唔會畀大家放飯或者休息﹗不過佢哋拍攝好有效率，過程好流暢﹗」Do姐問今次拍攝經驗有乜感覺？梁朝偉坦言整個拍攝令佢好緊張、好大壓力﹗但卻令他成功跳出comfort zone：「我工作通常都係合作開嘅，今次好唔同全部唔識，淨係識導演一個，所以真係好緊張吓㗎﹗」
梁朝偉最愛水上活動
Do姐及後再問梁朝偉，閒時不用拍戲會做些甚麼時，梁朝偉笑說：「不用拍戲時，六點左右起身 ，會先做兩小時運動，然後去超市買嘢整午餐，之後就會出海，如玩帆船、沖浪，不想外出就會留在家中看電影，晚上食晚飯，這對我來說就已是個豐富的一天。」Do姐聽後追問，你很喜歡水上活動？朝偉即回覆：「因為香港夏天好熱，冬天也會照常出海，因玩帆船可以更了解大自然，學到不同的知識等。如果有日出去玩帆船，玩得好，就已經可以開心一整天。」
鄭裕玲爆梁影帝後生時喜愛夜蒲
在節目訪問臨近尾聲時，鄭裕玲驚訝梁朝偉完全戒掉夜生活，並大爆當年與梁朝偉在電視台拍劇集時，他常常收工後都要去享受夜生活時間，雖然如此，翌日仍會準時出現在片場內，十分厲害；朝偉聽後就笑話：「戒夜生活應有20 – 30年了，很久沒有再夜蒲，現在最夜的活動最多是出街晚飯。」至於後生時喜愛夜蒲，偉仔笑謂：「以前後生，人生經歷嚟，嗰個年紀係做呢啲﹗」Do姐訪問期間爆梁朝偉曾透露36歲便想退休，偉仔笑言現在心態不同，遇到合適會拍，拍得辛苦之後便放假，因為自己真的喜歡演戲，偉仔話：「相信係開始做演員好辛苦吓，不過唔係經過咁辛苦，唔會有今日嘅我，依家長大了，人變了價值觀變了，唔會有咁極端嘅想法。」
網友：朝偉把聲沙到認唔到
有不少網友都有聽到今日Do姐同梁朝偉的訪問，網友們都紛紛留言指朝偉的聲音沙啞，完全認不出來：「朝偉佢把聲好似吾舒服，好好保重！」、「殷素素與張無忌」、「梁朝偉把聲唔同左」、「把聲沙到唔認得佢」、「偉仔把聲好沙，要養下聲」；另有部份網友卻來個懷舊劇情，反問大家還否記得，Do姐曾飾演朝偉的媽媽。