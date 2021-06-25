Marvel《尚氣》梁朝偉演奸角勁多造型 陳法拉神秘角色終揭曉
Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）首位亞裔英雄出場。《尚氣》最新預告片中，餘演超級大反派的梁朝偉由頭帶到尾，在片中大晒流利英語，並出現陳法拉及楊紫瓊﹗
文：東方新地｜圖：《尚氣》預告片截圖
文：東方新地｜圖：《尚氣》預告片截圖
梁朝偉特訓兒子尚氣做功夫大師
在《尚氣》最新預告片中，飾演文武（即滿大人）梁朝偉訓練自小特訓兒子尚氣成為功夫大師，誓要特訓兒子成為「連世界上最危險的人也殺不了你」。 而戲中關鍵「十環」原本由梁朝偉擁有，「十環」擁有不同力量，梁朝偉對兒子話：「如果你想擁有它們，你必須證明你夠強大﹗」
《尚氣》梁朝偉父子對打
尚氣長大後因為知道十環有危害世界，唔想協助父親，更加唔做父親口中的最強者，離開十環幫更從此隠姓埋名。其後梁朝偉四出找尋尚氣再次相遇時，父子發生連串衝突，更打起上來﹗
梁朝偉在戲中大晒流利英語外，更有多場動作戲，多個造型在電影上出現，頭帶到尾，與劉思慕之間的父子情成為電影主幹。
《尚氣》預告片見到主角劉思慕、梁朝偉、張夢兒、陳法拉和楊紫瓊，而陳法拉的神秘角色終於揭開，原來是尚氣的母親，亦即是梁朝偉妻子。