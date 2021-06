Marvel《尚氣》梁朝偉演奸角勁多造型 陳法拉神秘角色終揭曉

Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)首位亞裔英雄出場。《尚氣》最新預告片中,餘演超級大反派的梁朝偉由頭帶到尾,在片中大晒流利英語,並出現陳法拉及楊紫瓊﹗

文:東方新地|圖:《尚氣》預告片截圖