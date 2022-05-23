尚食｜吳謹言角色原型精彩過套劇 孫皇后生性兇殘為上位不擇手段
內地劇《尚食》正在無綫熱播，由「延禧CP」吳謹言和許凱再度擔正，在劇中吳謹言飾演的姚子衿善良純品，但角色原型竟然是衰人！
吳謹言角色原型原來係奸？
吳謹言在《尚食》中飾演明代尚食局小廚娘姚子衿，與許凱飾演的皇太孫朱瞻基邂逅，後來相愛，朱瞻基後來登基成為皇帝（明宣宗），而姚子衿則成為了皇后吳謹言的角色其實就是史實中的孫皇后，然而孫皇后並不如角色中溫純。
孫皇后從小就想做皇后
孫皇后（即孝恭章皇后）自小跟皇太孫朱瞻基認識，她自少被仁宗張皇后帶回宮中撫養，與朱瞻基青梅竹馬，一同長大，不過成祖朱棣早已安排胡氏（恭讓章皇后）作為朱瞻基的妻子，即是胡皇后，所以孫氏只能當上妃子，而明代後宮制度，皇帝死後妃嬪要殉葬，只有皇太子生母、貴妃及功臣之後才能倖免。
奪子殺母 逼走原配皇后
明宣宗登基後，孫氏只是一位貴妃，有傳明宣宗酒醉後，由其他妃子侍寢，孫氏知道對方懷孕並產子，她即奪子殺母，當成自己的孩子，由於胡皇后則生下女兒順德公主、永清公主；而孫貴妃則有兒子朱祁鎮，自此宣宗愈來愈寵愛她，更以胡皇后無子為由，廢胡皇后，改立孫貴妃為皇后，換句話說，孫氏以奪子一事，成功搶走皇后之位。
做埋皇太后 去世與明宣宗合葬
孫皇后之子朱祁鎮，後來繼承皇位，成為明英宗，孫皇后亦成為了皇太后其後一直輔政，直至天順六年去世，終年63歲，與明宣宗合葬於景陵。英宗登基後即廢掉殉葬制度，有指是因為知道自己身世才有此做法。
《大明風華》湯唯都演過！
其實孫皇后一角，湯唯在劇集《大明風華》中亦都演過，她在劇中她是一名助皇上清除反賊的妃嬪，亦是一位權傾朝野的太后。