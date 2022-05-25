尚食｜吳謹言角似《大長今》李英愛引罵戰 製作人于正：韓國在明朝時是屬國

由內地演員吳謹言與許凱主演的宮鬥劇《延禧攻略》於2018年播出時，曾在港掀起煲劇熱潮，近日原班人馬拍攝的《尚食》再於無綫播放，於TVB免費播放首周錄得18.4點收視（觀眾人數近120萬），惟早前在內地首播時卻被批難超越《延》劇，甚至惹來抄襲經典韓劇《大長今》的疑雲！