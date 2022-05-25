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尚食｜吳謹言角似《大長今》李英愛引罵戰 製作人于正：韓國在明朝時是屬國

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由內地演員吳謹言與許凱主演的宮鬥劇《延禧攻略》於2018年播出時，曾在港掀起煲劇熱潮，近日原班人馬拍攝的《尚食》再於無綫播放，於TVB免費播放首周錄得18.4點收視（觀眾人數近120萬），惟早前在內地首播時卻被批難超越《延》劇，甚至惹來抄襲經典韓劇《大長今》的疑雲！

吳謹言左）與許凱主演的內地劇《尚食》近日於無綫熱播。
吳謹言（左）與許凱主演的內地劇《尚食》近日於無綫熱播。（圖片來源：劇集《尚食》劇照）
尚食 由李英愛主演的經典韓劇《大長今》於2003年首播。
由李英愛主演的經典韓劇《大長今》於2003年首播。（圖片來源：劇集《大長今》劇照）

「延禧CP」再續前緣　吳謹言宮女升呢皇后

內地劇《尚食》以大明永樂年間為背景，講述吳謹言飾演的「姚子衿」為見兒時一見鍾情的皇太孫「朱瞻基」（許凱飾），不惜學繪畫及烹飪遠赴深宮，成功入選為尚食局宮女的她，一直堅持對中華美食技藝的追求，復原許多已失傳的歷代飲食名譜，後來憑精湛廚藝更升為尚食局司膳。期間，子衿又與朱瞻基結下「美味情緣」，最後一步步登上皇后之路，令「延禧CP」再續前緣！

劇中，飾演「姚子衿」的吳謹言憑精湛廚藝由宮女升呢尚食局司膳。
劇中，飾演「姚子衿」的吳謹言憑精湛廚藝由宮女升呢尚食局司膳。（圖片來源：劇集《尚食》劇照）
尚食 吳謹言左）與飾演皇太孫「朱瞻基」的許凱結下「美味情緣」，最後一步步登上皇后之路。
吳謹言（左）與飾演皇太孫「朱瞻基」的許凱結下「美味情緣」，最後一步步登上皇后之路。（圖片來源：劇集《尚食》劇照）
尚食 吳謹言左）與許凱主演的宮鬥劇《延禧攻略》於2018年播出時，曾在港掀起煲劇熱潮。
吳謹言（左）與許凱主演的宮鬥劇《延禧攻略》於2018年播出時，曾在港掀起煲劇熱潮。（圖片來源：劇集《延禧攻略》截圖）

被轟山寨版《大長今》　網民斥《尚食》造型抄韓服

不過19年前，由李英愛主演的韓劇《大長今》，恰巧也講述朝鮮李氏王朝時期，一名御膳房的小宮女經努力練出不凡的烹飪技能，並推廣朝鮮宮廷御膳文化。不少韓國網民均認為《尚食》劇情與《大長今》相似，更質疑戲中造型抄襲韓服，炮轟「簡直就是山寨版《大長今》」、「中國抄襲韓服」、「中國人沒有文化」等。

不少韓國網民認為《尚食》劇情與《大長今》相似。
不少韓國網民認為《尚食》劇情與《大長今》相似。（圖片來源：劇集《尚食》劇照）
尚食 劇中，李英愛飾演的「大長今」是朝鮮李氏王朝時的一名御膳房宮女。
劇中，李英愛飾演的「大長今」是朝鮮李氏王朝時的一名御膳房宮女。（圖片來源：劇集《大長今》劇照）
有網民指《尚食》劇中造型疑抄襲韓服。
有網民指《尚食》劇中造型疑抄襲韓服。（圖片來源：劇集《尚食》劇照）

出Po澄清引中韓罵戰　于正晒圖反擊：服裝沿用明朝的

對於戲服爭議，《尚食》製作人于正曾於微博反駁：「這妥妥的明朝戲服，不能因為當時作為大明屬國的高麗沿用了，就被沒文化的說成『韓服』了！」及後，他再於社交網貼出多張明朝畫像，並留言：「韓國在明朝時就是中國的屬國！服裝就是沿用明朝的！證據如圖！」怎料引發起中韓網民罵戰，有內地網民表示：「韓國人是不是沒讀書」、「拜託韓國人民回去學好歷史」、「韓國請尊重歷史」等。

《尚食》製作人于正於微博反擊，指當時作為大明屬國的高麗沿用了明朝的服飾。
《尚食》製作人于正於微博反擊，指當時作為大明屬國的高麗沿用了明朝的服飾。（圖片來源：網上截圖）
尚食 于正再於社交網貼出多張明朝畫像，又指「韓國在明朝時就是中國的屬國」。
于正再於社交網貼出多張明朝畫像，又指「韓國在明朝時就是中國的屬國」。（圖片來源：網上截圖）
尚食 于正出Po澄清引發中韓罵戰，有內地網民揶揄韓國網民冇讀書。
于正出Po澄清引發中韓罵戰，有內地網民揶揄韓國網民冇讀書。（圖片來源：網上截圖）
尚食 有內地網民更叫韓國網民學好歷史。
有內地網民更叫韓國網民學好歷史。（圖片來源：網上截圖）

撰文：東方新地圖片來源：劇集《尚食》劇照、劇集《大長今》劇照、劇集《延禧攻略》截圖、網上截圖

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