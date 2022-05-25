尚食｜吳謹言角似《大長今》李英愛引罵戰 製作人于正：韓國在明朝時是屬國
由內地演員吳謹言與許凱主演的宮鬥劇《延禧攻略》於2018年播出時，曾在港掀起煲劇熱潮，近日原班人馬拍攝的《尚食》再於無綫播放，於TVB免費播放首周錄得18.4點收視（觀眾人數近120萬），惟早前在內地首播時卻被批難超越《延》劇，甚至惹來抄襲經典韓劇《大長今》的疑雲！
「延禧CP」再續前緣 吳謹言宮女升呢皇后
內地劇《尚食》以大明永樂年間為背景，講述吳謹言飾演的「姚子衿」為見兒時一見鍾情的皇太孫「朱瞻基」（許凱飾），不惜學繪畫及烹飪遠赴深宮，成功入選為尚食局宮女的她，一直堅持對中華美食技藝的追求，復原許多已失傳的歷代飲食名譜，後來憑精湛廚藝更升為尚食局司膳。期間，子衿又與朱瞻基結下「美味情緣」，最後一步步登上皇后之路，令「延禧CP」再續前緣！
被轟山寨版《大長今》 網民斥《尚食》造型抄韓服
不過19年前，由李英愛主演的韓劇《大長今》，恰巧也講述朝鮮李氏王朝時期，一名御膳房的小宮女經努力練出不凡的烹飪技能，並推廣朝鮮宮廷御膳文化。不少韓國網民均認為《尚食》劇情與《大長今》相似，更質疑戲中造型抄襲韓服，炮轟「簡直就是山寨版《大長今》」、「中國抄襲韓服」、「中國人沒有文化」等。
出Po澄清引中韓罵戰 于正晒圖反擊：服裝沿用明朝的
對於戲服爭議，《尚食》製作人于正曾於微博反駁：「這妥妥的明朝戲服，不能因為當時作為大明屬國的高麗沿用了，就被沒文化的說成『韓服』了！」及後，他再於社交網貼出多張明朝畫像，並留言：「韓國在明朝時就是中國的屬國！服裝就是沿用明朝的！證據如圖！」怎料引發起中韓網民罵戰，有內地網民表示：「韓國人是不是沒讀書」、「拜託韓國人民回去學好歷史」、「韓國請尊重歷史」等。