尚食｜吳謹言入宮真相揭盅講亡母勁催淚 入戲太深喊到暈被刪片段曝光

《尚食》被指是《延禧攻略》的延續，在《延禧攻略》無緣一起的吳謹言和許凱，在《尚食》中再續情緣，當中有不少甜蜜場口滿足「傅瓔CP」粉絲的願望，不過日前一集吳謹言飾演的姚子衿在許凱飾演的朱瞻基面前，自揭身世談及亡母勁為催淚，原來吳謹言拍這場戲喊到暈，這段被刪的絕密片段近日曝光﹗