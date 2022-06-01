尚食｜吳謹言入宮真相揭盅講亡母勁催淚 入戲太深喊到暈被刪片段曝光
《尚食》被指是《延禧攻略》的延續，在《延禧攻略》無緣一起的吳謹言和許凱，在《尚食》中再續情緣，當中有不少甜蜜場口滿足「傅瓔CP」粉絲的願望，不過日前一集吳謹言飾演的姚子衿在許凱飾演的朱瞻基面前，自揭身世談及亡母勁為催淚，原來吳謹言拍這場戲喊到暈，這段被刪的絕密片段近日曝光﹗
《尚食》12集（31/05)朱高熾登基為帝 姚子衿被捏造罪名
《尚食》劇情講莊妃殉葬，宮中眾人不免兔死狐悲。朱高熾登基為帝，有意還都南京，又更改先帝所定國策，太子瞻基規勸。胡尚食（張芷溪飾）在太子妃胡善祥（張楠飾）面前揭開姚子衿（吳謹言飾）身世，欲捏造罪名陷害子衿，幸好朱瞻基（許凱飾）及時出手相救。
《尚食》吳謹言親自揭開入宮真相
經朱瞻基追問、子衿終揭開入宮目的，原來子衿當年是朱瞻基妃子人選，後來因病重被胡善祥取代；子衿又指出身卑微的生母，當初為怕耽誤女兒當選妃子自盡，豈料最終白白犧牲，令子衿更覺「不甘心」並決意入宮：「我要親眼看看，取代我的那個女人有多好。」
《尚食》吳謹言喊到缺氧絕密片曝光
憑《延禧攻略》爆紅的吳謹言，今次她在這場自白身世戲份大晒層次式演技，由哽咽到崩潰跪地，看得觀眾及網民相當心痛，大讚她演技有進步：「心痛姚子衿，演得很棒」、「演戲投入，聲淚俱下」。其實吳謹言為拍這場戲花了不少心機，劇組日前於微博發放刪除了的其中一段爆喊戲，只見吳謹言未埋位前拿著寫滿筆記的劇本細讀、認真揣摩角色，到正式開拍時，吳謹言因演得太過用力，喊到缺氧、一度見暈要人扶住，久久未能站起身，最後要工作人員扶起坐著才能慢慢紓緩情緒。可惜最終這一幕「肝腸寸斷」卻未有加入正片，令不少網民大嘆可惜，並留言：「人家都哭成這樣了，竟然剪了﹗」、「為甚麼正片沒有﹗」、「應該把這個放到正片，這個感情多激烈。」
常見問題
《尚食》吳謹言真正嘅身世？
《尚食》第12集劇情講述胡尚食（張芷溪飾）在太子妃胡善祥（張楠飾）面前揭開姚子衿（吳謹言飾）身世，經朱瞻基追問，子衿終揭開入宮目的⋯⋯詳情請看
《尚食》吳謹言為何見暈？
今次在這場自白身世戲份大晒層次式演技，吳謹言因演得太過用力，喊到缺氧，令不少網民大嘆可惜最「肝腸寸斷」一幕被剪走⋯⋯詳情請看