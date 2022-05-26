尚食

尚食｜與《延禧攻略》真係有關連！ 吳謹言、許凱7個甜蜜互動成關鍵

最新娛聞
東方新地

相隔4年，在內地宮鬥劇《延禧攻略》無緣一起的吳謹言和許凱，終於在無綫熱播劇《尚食》中再續情緣，兩人更連環上演Sweet爆場口，當中不乏公主抱、咀嘴等親熱戲，一圓眾「傅瓔CP」粉絲的願望，7大甜蜜互動逐個數！

尚食 吳謹言左）和許凱於無綫熱播劇《尚食》中不乏Sweet爆場面。
吳謹言（左）和許凱於無綫熱播劇《尚食》中不乏Sweet爆場面。（圖片來源：劇集《尚食》截圖）

1)「傅瓔CP」再續前緣放閃　吳謹言收「瓔珞」做定情物

在《延》劇中，由許凱演繹的「富察傅恆」一生守護「魏瓔珞」（吳謹言飾），惜兩人最終未能有情人終成眷屬。為彌補一班「傅瓔CP」粉的遺憾，此次於《尚食》中，飾演尚食局宮女「姚子衿」的吳謹言，與飾演皇太孫「朱瞻基」的許凱，將跨越身份及重重阻礙走向彼此，其中不少橋段更令人聯想到《延》劇的情節，好似劇集中後段二人大婚後，許凱向吳謹言送上定情頸鍊，上面的珠寶於古代就是「瓔珞」，跟女方於《延》劇的角色名「魏瓔珞」撞到正！

尚食 劇中，許凱向吳謹言送上頸鍊作定情信物。
劇中，許凱向吳謹言送上頸鍊作定情信物。（圖片來源：劇集《尚食》截圖）
尚食 頸鍊上的珠寶正是「瓔珞」，與吳謹言於《延禧攻略》的角色名「魏瓔珞」一樣。
頸鍊上的珠寶正是「瓔珞」，與吳謹言於《延禧攻略》的角色名「魏瓔珞」一樣。（圖片來源：劇集《尚食》截圖）
尚食 許凱左）與吳謹言於劇集《延禧攻略》中，最終未能有情人終成眷屬，令一班粉絲大感遺憾。
許凱（左）與吳謹言於劇集《延禧攻略》中，最終未能有情人終成眷屬，令一班粉絲大感遺憾。（圖片來源：劇集《延禧攻略》截圖）

狂施冧招攻陷吳謹言　許凱玩完書櫃壁咚再公主抱

今次《尚食》糖份也極高，繼日前播出的第6集的「扮瞓拖手」戲後，第8集講到許凱發現吳謹言在書齋偷看書，便與女方上演一場「書櫃壁咚」戲，其間二人大耍花槍，吳謹言更忽然向對方表白：「我心悅你！我為您所做的，是一個女子為傾慕的男子去做的。」之後雙方戀情升溫，第12集講吳謹言送宵夜，許凱見女方在外等到瞓著，隨即公主抱對方入房，仲忍不住偷錫對方；及後，靚仔霸氣的許凱更因吳謹言為梅御史做甜豆花而打爛醋埕，反差萌令粉絲們心心眼。

2)扮瞓拖手

尚食 吳謹言為許凱蓋被，扮瞓的許凱即故意拖實對方的手。
吳謹言為許凱蓋被，扮瞓的許凱即故意拖實對方的手。（圖片來源：劇集《尚食》截圖）

3)「書櫃壁咚」

尚食 許凱向吳謹言施展「書櫃壁咚」，女方即怕醜得以書遮臉。
許凱向吳謹言施展「書櫃壁咚」，女方即怕醜得以書遮臉。（圖片來源：劇集《尚食》截圖）

4)公主抱

尚食 許凱公主抱將在門外等到瞓著的吳謹言抱入房。
許凱公主抱將在門外等到瞓著的吳謹言抱入房。（圖片來源：劇集《尚食》截圖）

5)瞓著偷錫

尚食 許凱仲趁吳謹言瞓著偷錫了一啖，甜度破錶！
許凱仲趁吳謹言瞓著偷錫了一啖，甜度破錶！（圖片來源：劇集《尚食》截圖）

6)「浴桶之吻」掀高潮　吳謹言激罕半裸露香肩

最值得一看的，必定是第27集的「浴桶之吻」！劇情講述二人已大婚，許凱對正在沐浴的吳謹言甜說：「今夜我要留宿。」引起觀眾遐想！接著，他走到浴桶邊向女方索吻，吳謹言更罕有地半裸露香肩，非常性感，她早前受訪時也點名最鍾意「浴桶之吻」戲，又覺得這一幕超甜。

尚食 吳謹言罕有半裸騷香肩，並與許凱上演「浴桶之吻」。
吳謹言罕有半裸騷香肩，並與許凱上演「浴桶之吻」。（圖片來源：劇集《尚食》截圖）

7)甜蜜洗腳戲熱到大叫　吳謹言爆許凱機不離手

另外一場戲份，講述吳謹言準備好一盆熱水為許凱洗腳，後者於鏡頭前表現舒服，畫面亦十分甜蜜；然而鏡頭後，劇組卻準備了一盆非常熱的水，許凱將雙腳浸入盆內不足10秒，已經不禁大嗌：「呀！太燙了，等一下！」搞到身旁的吳謹言都哈哈大笑。早前接受訪問時，吳謹言表示首次拍戲為別人洗腳，又爆許凱拍攝空檔都在打機，到正式Roll機才將部機藏在枱底，並秒速投入角色。

尚食 拍攝洗腳戲時，許凱被熱水燙到縮腳、大叫，場面爆笑！
拍攝洗腳戲時，許凱被熱水燙到縮腳、大叫，場面爆笑！（圖片來源：網上截圖）
尚食 吳謹言爆許凱在片場機不離手，仲即場扮對方個打機樣。
吳謹言爆許凱在片場機不離手，仲即場扮對方個打機樣。（圖片來源：網上截圖）
尚食 許凱成日趁拍攝空檔打機，到Roll機先收落枱底，並迅速投入角色。
許凱成日趁拍攝空檔打機，到Roll機先收落枱底，並迅速投入角色。（圖片來源：網上截圖）

撰文：東方新地圖片來源：劇集《尚食》截圖、劇集《延禧攻略》截圖、網上截圖

讀者留言

熱門文章

 