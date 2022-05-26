尚食｜與《延禧攻略》真係有關連！ 吳謹言、許凱7個甜蜜互動成關鍵

相隔4年，在內地宮鬥劇《延禧攻略》無緣一起的吳謹言和許凱，終於在無綫熱播劇《尚食》中再續情緣，兩人更連環上演Sweet爆場口，當中不乏公主抱、咀嘴等親熱戲，一圓眾「傅瓔CP」粉絲的願望，7大甜蜜互動逐個數！