尚食｜與《延禧攻略》真係有關連！ 吳謹言、許凱7個甜蜜互動成關鍵
相隔4年，在內地宮鬥劇《延禧攻略》無緣一起的吳謹言和許凱，終於在無綫熱播劇《尚食》中再續情緣，兩人更連環上演Sweet爆場口，當中不乏公主抱、咀嘴等親熱戲，一圓眾「傅瓔CP」粉絲的願望，7大甜蜜互動逐個數！
1)「傅瓔CP」再續前緣放閃 吳謹言收「瓔珞」做定情物
在《延》劇中，由許凱演繹的「富察傅恆」一生守護「魏瓔珞」（吳謹言飾），惜兩人最終未能有情人終成眷屬。為彌補一班「傅瓔CP」粉的遺憾，此次於《尚食》中，飾演尚食局宮女「姚子衿」的吳謹言，與飾演皇太孫「朱瞻基」的許凱，將跨越身份及重重阻礙走向彼此，其中不少橋段更令人聯想到《延》劇的情節，好似劇集中後段二人大婚後，許凱向吳謹言送上定情頸鍊，上面的珠寶於古代就是「瓔珞」，跟女方於《延》劇的角色名「魏瓔珞」撞到正！
狂施冧招攻陷吳謹言 許凱玩完書櫃壁咚再公主抱
今次《尚食》糖份也極高，繼日前播出的第6集的「扮瞓拖手」戲後，第8集講到許凱發現吳謹言在書齋偷看書，便與女方上演一場「書櫃壁咚」戲，其間二人大耍花槍，吳謹言更忽然向對方表白：「我心悅你！我為您所做的，是一個女子為傾慕的男子去做的。」之後雙方戀情升溫，第12集講吳謹言送宵夜，許凱見女方在外等到瞓著，隨即公主抱對方入房，仲忍不住偷錫對方；及後，靚仔霸氣的許凱更因吳謹言為梅御史做甜豆花而打爛醋埕，反差萌令粉絲們心心眼。
2)扮瞓拖手
3)「書櫃壁咚」
4)公主抱
5)瞓著偷錫
6)「浴桶之吻」掀高潮 吳謹言激罕半裸露香肩
最值得一看的，必定是第27集的「浴桶之吻」！劇情講述二人已大婚，許凱對正在沐浴的吳謹言甜說：「今夜我要留宿。」引起觀眾遐想！接著，他走到浴桶邊向女方索吻，吳謹言更罕有地半裸露香肩，非常性感，她早前受訪時也點名最鍾意「浴桶之吻」戲，又覺得這一幕超甜。
7)甜蜜洗腳戲熱到大叫 吳謹言爆許凱機不離手
另外一場戲份，講述吳謹言準備好一盆熱水為許凱洗腳，後者於鏡頭前表現舒服，畫面亦十分甜蜜；然而鏡頭後，劇組卻準備了一盆非常熱的水，許凱將雙腳浸入盆內不足10秒，已經不禁大嗌：「呀！太燙了，等一下！」搞到身旁的吳謹言都哈哈大笑。早前接受訪問時，吳謹言表示首次拍戲為別人洗腳，又爆許凱拍攝空檔都在打機，到正式Roll機才將部機藏在枱底，並秒速投入角色。