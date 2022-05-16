尚食｜TVB出《延禧攻略》班底救收視？ 內地網民三點狠批新不如舊
TVB靠《尚食》救收視？
2018年在TVB播放的《延禧攻略》成績非常亮麗，雖然首周僅得平均24點，但之後成績一直攀升，至結局周更錄得平均37點，最高達39.2點，最後以全劇平均31.4點作為圓滿的結局。而且《延禧攻略》一星期播足7日，掀起了輪追劇熱潮。今次《尚食》沿用《延禧攻略》于正班底，有吳謹言、許凱CP加持，撞正TVB近日收視插水，不少網民都認為播放《尚食》是拯救收視之舉。
1)《尚食》劇情零碎兼節奏慢 亂到觀眾嗌失望
《尚食》為明朝背景的古裝劇，集結了美食、傳統文化及宮鬥等元素，由《延禧攻略》班底打造，由於元素太多，令劇集十分散亂，而且節奏又慢，令觀眾愈看愈混亂，收視亦愈播愈跌。由上線第一週累計播放量超過三億人次，第二週的收視就開始直線下跌，其有效播放市佔逐漸縮減到個位數，甚至一度掉到僅剩3.8%，對比起《延禧攻略》連續劇市場最高占有率超15.13%，網劇市場最高占有率超29.34%差距甚遠。而《尚食》在內地影視評分網站「豆瓣」亦只得5.5分，並不亮麗。即睇《尚食》1-40集劇情劇透
2)「延禧CP」吳謹言許凱 甜蜜度大減令人失望
吳謹言、許凱在《延禧攻略》中未能修成正果，不少粉絲對於二人在《尚食》中有更甜蜜的互動，再續前緣，亦是因為兩位主角而追看《尚食》，可惜劇集以美食為主，談情場口被大大減低，直至到第八集，吳謹言、許凱才匆匆見了一面，之前都只是靠「書畫、菜餚」去帶過，因而被笑指是「神交」劇。
3)《尚食》以食為主 成《宮心計》與《大長今》混合版
《尚食》以明朝的尚食局作主線、混合宮廷鬥爭，容易令人聯想到無綫劇集《宮心計》。同時又有網友覺得《尚食》的戲服似足2003年韓劇《大長今》，被質疑抄襲，不過製作人于正就出面解釋，指韓服本就出自中國明朝，故有相似並不出奇。
即睇TVB版本的《尚食》宣傳片：
香港觀眾對《尚食》依然存有很高期望！
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