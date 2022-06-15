尚食｜許凱吳謹言上演「浴桶之吻」暗藏《延禧》愛之密碼

《尚食》被譽為美食版《延禧》，「傅瓔 CP」許凱、吳謹言在《延禧攻略》無緣走到最後，令不少粉絲感到可惜。昨晚一集《尚食》，大家最期待的畫面終於出現！許凱、吳謹言在《尚食》有情人終成眷屬，彌補了《延禧》的遺憾，令粉絲們大感興奮。二人大婚一幕引爆網民熱話，有網民於微博開了兩個相關的話題，勁吸1.58億閱讀量！