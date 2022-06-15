尚食｜許凱吳謹言上演「浴桶之吻」暗藏《延禧》愛之密碼
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《尚食》被譽為美食版《延禧》，「傅瓔 CP」許凱、吳謹言在《延禧攻略》無緣走到最後，令不少粉絲感到可惜。昨晚一集《尚食》，大家最期待的畫面終於出現！許凱、吳謹言在《尚食》有情人終成眷屬，彌補了《延禧》的遺憾，令粉絲們大感興奮。二人大婚一幕引爆網民熱話，有網民於微博開了兩個相關的話題，勁吸1.58億閱讀量！
許凱吳謹言《尚食》大婚
許凱飾演的皇太子朱瞻基，及吳謹言飾演的姚子衿，在皇帝及皇后作主下終於成婚，姚子衿被封為太子嬪。穿着華麗婚服的子衿，走出宮殿見到等着她的朱瞻基，兩人先是甜蜜對望，然後朱瞻基向着子衿伸手，子衿無視禮法的一步一步走向對方，寓意「執子之手，與子偕老」，甜度爆錶!
許凱吳謹言上演「浴桶之吻」
今晚播出一集，許凱及吳謹言將繼續花式放閃，兩人上演經典場口「浴桶之吻」，畫面浪漫又溫馨，吳謹言曾透露全劇最喜歡的就是該場戲。另外，今晚還有暗藏《延禧》愛的密碼場口，劇情講到朱瞻基為子衿送上定情頸鍊，上面的珠寶正是「瓔珞」，與吳謹言在《延禧》中的角色名字一樣，看來是劇組特意安排的情節，非常有心思。
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《尚食》第23集劇情劇透(06/15)瞻基送子衿同心鎖
紫萍為子衿送膳，發現沒有妃嬪去拜會，她心裡不服氣；自瞻基向子衿送上禮物後，各宮娘娘看到子衿受寵，都到子衿的院裡爭先獻媚；瞻基親自向子衿送上同心鎖，坦誠對她的真心；皇后的壽誕上，後宮各人爭先向皇后送禮。