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尹光叱咤未揭盅先贏一仗 近月廣告數量超越姜濤、Anson Lo

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現年79歲的尹光近日狀態大勇，成功入圍叱咤「我最喜愛男歌手」最後5強，將與MIRROR 3位成員和張敬軒一決高下。雖然叱咤尚未揭盅，但尹光就先贏一仗，因為人氣急升的他深受廣告客戶喜愛，在下半年所代言的品牌個個猛料，近月廣告數量更超越MIRROR人氣王姜濤和Anson Lo……

尹光 現年79歲的尹光成功打入叱咤五強！
現年79歲的尹光成功打入叱咤五強！（圖片來源：Facebook@尹光）

尹光廣告數量超越人氣王姜濤、Anson Lo

尹光因為「AI尹光」突然爆紅，深受年輕一代喜愛，更成為不少廣告商的寵兒。今年第四季度就已經有6個廣告，數量超越後生仔MIRROR人氣王姜濤和Anson Lo。2名鏡仔今年都沒有特別簽新廣告，近月亦大多只為名牌服裝品牌出活動。另外值得一提的是，有別過往ViuTV劇集的安排，上星期開播的香港版《社內相親》，身為男主角的Anson Lo竟然在劇中一個代言廣告都無出現，劇集贊助商寧願播鄭中基代言的K-Cash，都唔搵AL加持，同由姜濤主演、由頭到尾都充斥著麥當勞廣告的《季前賽》大有分別。

尹光 姜濤繼續擔任啤酒BLANC 1664的代言人。
姜濤繼續擔任啤酒BLANC 1664的代言人。（圖片來源：IG@keung_show）
尹光 而AL近月都冇簽新廣告，大多都只出席名牌服裝品牌的活動。
而AL近月都冇簽新廣告，大多都只出席名牌服裝品牌的活動。（圖片來源：IG@ansonlht）

盤點尹光近月6大廣告

盤點尹光6大廣告︱「杜蕾斯」大玩街頭快閃

尹光在12月1日晚上以一身金色服裝，現身於旺角銀行中心門口，原來是出席避孕套品牌「杜蕾斯」的活動，當晚更成功吸引超多後生仔圍觀。尹光一出場就大唱《少理阿爸》和《平安夜》，臨完場更有JFFT 的雞翼到場與他合唱《MR ONE》。

尹光 一身金色服裝的尹光獲「杜蕾斯」品牌成為「全港首位聖誕套人」。
一身金色服裝的尹光獲「杜蕾斯」品牌成為「全港首位聖誕套人」。（圖片來源：Youtube@Leon Lee）
尹光 臨完場仲有雞翼@JFFT一齊合唱《MR ONE》。
臨完場仲有雞翼@JFFT一齊合唱《MR ONE》。（圖片來源：Youtube@Leon Lee）

盤點尹光6大廣告︱「滙豐」同阿正合體代言

尹光近月化身為「縱橫廟街半世紀防偽先鋒」，與阿正（黃正宜）合體代言滙豐「全港首個呃Fair 」。該展覽以玩味形式揭開近年盛行的各種欺詐手法，活動上尹光與「AI尹光」同台演繹最新力作《Dear Myself》，認真夠潮啊！

尹光 尹光同阿正合體代言滙豐「全港首個呃Fair 」
尹光同阿正合體代言滙豐「全港首個呃Fair 」（圖片來源：IG@silly_father）
尹光 一齊大玩近年盛行的行騙手法。
一齊大玩近年盛行的行騙手法。（圖片來源：IG@silly_father）

盤點尹光6大廣告︱「昂坪360」伙拍林明禎代言疑出事

尹光連「昂坪360」都代言埋，11月底更與「大馬女神」林明禎出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動。不過二人在活動合照環節中，尹光將手擺喺明禎背後時，明禎突然尷尬向後一縮，令唔少網民睇完呢一幕都留言質疑尹光抽水兼出「鹹豬手」。原本在「昂坪360」官方IG講過二人會一齊出MV，可惜但到依家都未出，只有一條「初心不變」長者情懷Feel 的分半鐘廣告片，令不少網民懷疑可能林明禎真係嬲咗，令MV胎死腹中！

尹光 原本就話會有尹光同林明禎合拍的MV。
原本就話會有尹光同林明禎合拍的MV。（圖片來源：IG@np360hk）
尹光 抽水 尹光
但11月底就突然發生「鹹豬手」風波。（圖片來源：YouTube＠Viu1 HK）
尹光 二人合拍MV就冇曬影，尹光IG就推出咗另一條 「初心不變」的廣告片。
二人合拍MV就冇影，但尹光IG就推出咗另一條 「初心不變」的廣告片。（圖片來源：IG@np360hk）
尹光 大sell長者情懷Feel的一分半鐘廣告片！
大sell長者情懷Feel的分半鐘廣告片！（圖片來源：IG@np360hk）

盤點尹光6大廣告︱「HKTVmall」Rap歌成熱門Meme圖

最近深受年輕網民歡迎的尹光，近日仲代言埋網上購物平台「HKTVmall」。今次「HKTVMall」為尹光錄製舊歌新編的版本《Deal 你阿爸》，並以多個造型亮相 MV，歌詞抵死又搞笑，令不少網民都在社交平台上攞嚟整成Meme圖。

尹光 無論造型定歌詞都好正。
無論造型定歌詞都好正。（圖片來源：IG@silly_father）

盤點尹光6大廣告︱「生蛇疫苗」連健康廣告都撈埋

畢竟尹光都出道幾十年，當然Target就唔只得年輕人，近日連「生蛇疫苗」都找尹光幫手賣廣告。尹光早前在社交平台上傳一條影片，呼籲大家要小心「生蛇」，仲叫大家去打蛇針（帶狀疱疹疫苗）添！

尹光 連「生蛇疫苗」都有份代言。
尹光連「生蛇疫苗」都有份代言。（圖片來源：IG@silly_father）

盤點尹光6大廣告︱「譚仔米線」廣告坐C位

經常搵明星、KOL賣廣告的「譚仔」早前都請來尹光伙拍阿正同《全民造星V》的Kakit齊齊為「撈！」系列賣廣告。尹光更以經典歌《少理阿爸》改編《譚仔撈米線》，仲同Kakit即場合唱jam歌！

尹光 尹光同Kakit、阿正一齊為譚仔賣廣告，仲坐C位。
尹光同Kakit、阿正一齊為譚仔賣廣告，仲坐C位。（圖片來源：IG@silly_father）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@silly_father、IG@np360hk、YouTube＠Viu1 HK、Youtube@Leon Lee、IG@keung_show、IG@Ansonlht、Facebook@尹光

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