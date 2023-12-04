尹光叱咤未揭盅先贏一仗 近月廣告數量超越姜濤、Anson Lo

現年79歲的尹光近日狀態大勇，成功入圍叱咤「我最喜愛男歌手」最後5強，將與MIRROR 3位成員和張敬軒一決高下。雖然叱咤尚未揭盅，但尹光就先贏一仗，因為人氣急升的他深受廣告客戶喜愛，在下半年所代言的品牌個個猛料，近月廣告數量更超越MIRROR人氣王姜濤和Anson Lo……