尹光叱咤未揭盅先贏一仗 近月廣告數量超越姜濤、Anson Lo
尹光廣告數量超越人氣王姜濤、Anson Lo
尹光因為「AI尹光」突然爆紅，深受年輕一代喜愛，更成為不少廣告商的寵兒。今年第四季度就已經有6個廣告，數量超越後生仔MIRROR人氣王姜濤和Anson Lo。2名鏡仔今年都沒有特別簽新廣告，近月亦大多只為名牌服裝品牌出活動。另外值得一提的是，有別過往ViuTV劇集的安排，上星期開播的香港版《社內相親》，身為男主角的Anson Lo竟然在劇中一個代言廣告都無出現，劇集贊助商寧願播鄭中基代言的K-Cash，都唔搵AL加持，同由姜濤主演、由頭到尾都充斥著麥當勞廣告的《季前賽》大有分別。
盤點尹光近月6大廣告
盤點尹光6大廣告︱「杜蕾斯」大玩街頭快閃
尹光在12月1日晚上以一身金色服裝，現身於旺角銀行中心門口，原來是出席避孕套品牌「杜蕾斯」的活動，當晚更成功吸引超多後生仔圍觀。尹光一出場就大唱《少理阿爸》和《平安夜》，臨完場更有JFFT 的雞翼到場與他合唱《MR ONE》。
盤點尹光6大廣告︱「滙豐」同阿正合體代言
尹光近月化身為「縱橫廟街半世紀防偽先鋒」，與阿正（黃正宜）合體代言滙豐「全港首個呃Fair 」。該展覽以玩味形式揭開近年盛行的各種欺詐手法，活動上尹光與「AI尹光」同台演繹最新力作《Dear Myself》，認真夠潮啊！
盤點尹光6大廣告︱「昂坪360」伙拍林明禎代言疑出事
尹光連「昂坪360」都代言埋，11月底更與「大馬女神」林明禎出席「昂坪 360 x Polaroid 冬日炫彩聖誕」活動。不過二人在活動合照環節中，尹光將手擺喺明禎背後時，明禎突然尷尬向後一縮，令唔少網民睇完呢一幕都留言質疑尹光抽水兼出「鹹豬手」。原本在「昂坪360」官方IG講過二人會一齊出MV，可惜但到依家都未出，只有一條「初心不變」長者情懷Feel 的分半鐘廣告片，令不少網民懷疑可能林明禎真係嬲咗，令MV胎死腹中！
盤點尹光6大廣告︱「HKTVmall」Rap歌成熱門Meme圖
最近深受年輕網民歡迎的尹光，近日仲代言埋網上購物平台「HKTVmall」。今次「HKTVMall」為尹光錄製舊歌新編的版本《Deal 你阿爸》，並以多個造型亮相 MV，歌詞抵死又搞笑，令不少網民都在社交平台上攞嚟整成Meme圖。
盤點尹光6大廣告︱「生蛇疫苗」連健康廣告都撈埋
畢竟尹光都出道幾十年，當然Target就唔只得年輕人，近日連「生蛇疫苗」都找尹光幫手賣廣告。尹光早前在社交平台上傳一條影片，呼籲大家要小心「生蛇」，仲叫大家去打蛇針（帶狀疱疹疫苗）添！
盤點尹光6大廣告︱「譚仔米線」廣告坐C位
經常搵明星、KOL賣廣告的「譚仔」早前都請來尹光伙拍阿正同《全民造星V》的Kakit齊齊為「撈！」系列賣廣告。尹光更以經典歌《少理阿爸》改編《譚仔撈米線》，仲同Kakit即場合唱jam歌！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！