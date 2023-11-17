尹光 叱咤

74歲尹光打入叱咤10強 樂壇大前輩唔敢諗贏MIRROR：人哋係大歌星！

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尹光近日因「AI尹光」人氣急升，更被網民積極「推」上叱咤舞台，在今日（17日）公佈的「我最喜愛男歌手」10強名單中，他更與6位MIRROR成員，以及張敬軒、林家謙與MC張天賦齊名，以74歲高齡有望登上叱咤舞台。他今日以風騷姿態拖住「大馬女神」林明禎一同出席公開活動，更透露對方已經投了自己一票！

尹光 叱咤 尹光以74歲高齡打入叱咤10強。
尹光以74歲高齡打入叱咤10強。（圖片來源：大會提供）

感謝投自己票的網民

成功打入叱咤10強，尹光雖然作為樂壇大前輩，但都表現相當謙虛：「其實打入10強都好難得，入圍都已經好開心啦！信心好難講，我冇得控制，當然係咁希望啦，借呢個機會多謝投個票嘅朋友，無論入圍定唔入圍我都係好開心！」他透露有叫親朋好友幫自己投票，又笑指林明禎亦會投票給自己，更透露已經正在計劃出席頒獎禮：「戰衣就未揀，不過屋企好多戰衣。屋企幾百套衫，求其都可以着一件！」

尹光 叱咤 尹光以風騷姿態拖住「大馬女神」林明禎一同出席公開活動。
尹光以風騷姿態拖住「大馬女神」林明禎一同出席公開活動。（圖片來源：大會提供）
尹光 叱咤 叱咤 「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 10強
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 10強（圖片來源：IG@cr881903）

大讚姜濤是一線歌星

能夠與擁有萬千大軍的MIRROR一同入圍，被問及是否有信心能夠打敗人氣王姜濤時，尹光坦言不敢當：「唔敢撼，人哋係大歌星！同佢（齊名）已經好開心。」他又大讚12位MIRROR成員個個都「好犀利㗎」，至於最看好哪一位得獎，他表示：「睇到人哋攞獎就曾經見過，自己就未攞過獎，人哋始終都係一線歌星！」

尹光 叱咤 尹光坦言很難奪獎，大讚12位MIRROR成員個個都很厲害。
尹光坦言很難奪獎，大讚12位MIRROR成員個個都很厲害。（圖片來源：大會提供）

有意與林明禎再合作

尹光與林明禎在活動中合唱「聖誕版」《我亞媽大減價》，更預告2人將拍攝MV共渡浪漫聖誕節。難得開金口，林明禎透露來年如有時間或者會錄歌加入樂壇：「我都想同光B合作啊，不過佢好忙啊，唔知有冇機會再合作呢？今日我哋都會拍MV，都會有啲感情線，嚟緊聖誕節有時間再嚟玩啦！」尹光表示林明禎雖然有些音準不夠標準，但都鼓勵她繼續加油！

尹光 叱咤 2人在活動上合唱「聖誕版」《我亞媽大減價》。
2人在活動上合唱「聖誕版」《我亞媽大減價》。（圖片來源：大會提供）
尹光 叱咤 活動現場非常大風，令穿上短裙的林明禎非常狼狽。
活動現場非常大風，令穿上短裙的林明禎非常狼狽。（圖片來源：影片截圖）

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛男歌手10強誕生

投票走勢速報，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 10強公布 (截至今日中午12時，排名依筆劃序)︰

  • MC 張天賦

  • 尹光

  • 江𤒹生

  • 呂爵安

  • 林家謙

  • 洪嘉豪 (出局)

  • 姜濤

  • 柳應廷

  • 陳卓賢

  • 張敬軒

  • 馮允謙 (出局)

  • 盧瀚霆

叱咤2023｜連登仔呼籲全世界投尹光力撼MIRROR

近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。近日有網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，叫大家一齊出招大戰鏡粉。此post一出已經引起各方表示支持，更以3大理由表示一定要支持尹光：1：《Dear myself》真係好好聽好有意思；2：古天樂都得，尹光更加有資格；3：連AI都玩埋最潮係佢。網民紛紛留言：「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「人地連AI都玩埋，完全唔老土」。

尹光 叱咤 連登仔 鏡粉 叱咤2023
（圖片來源：叱咤投票站網頁）
尹光 叱咤 連登仔 鏡粉 叱咤2023 尹光 尹光一出場就超搞鬼。
尹光早前搞《尹光Wan K.宇宙巡邏演唱會》（圖片來源：東方新地）

叱咤2023｜網民：只有MC先可以打低MIRROR！

不過都有網民覺得應該投MC張天賦，指MC才是最有機會打低MIRROR的人，不認同吹奏尹光的講法：「條友啲唱腔咁老土都吹奏，我投返MC算，起碼fxxkboy樣幾潮唱歌又好聽」、「走去投尹光呢啲口水歌歌手，咪又係玩爛香港樂壇，講得出投尹光你本身都唔在乎樂壇會點發展啦係咪」、「投MC先有機會打抵姜B，忍痛棄光B，全家投MC」。亦有網民叫大家繼續投姜濤，指姜濤感言好重花生好好睇：「其實識玩一定投姜，想睇多次佢發台瘟！」

尹光 叱咤 連登仔 鏡粉 叱咤2023
（圖片來源：ig＠cr881903）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：大會提供、IG@cr881903、影片截圖、叱咤投票站網頁、東方新地、ig＠cr881903

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