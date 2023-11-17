74歲尹光打入叱咤10強 樂壇大前輩唔敢諗贏MIRROR：人哋係大歌星！
感謝投自己票的網民
成功打入叱咤10強，尹光雖然作為樂壇大前輩，但都表現相當謙虛：「其實打入10強都好難得，入圍都已經好開心啦！信心好難講，我冇得控制，當然係咁希望啦，借呢個機會多謝投個票嘅朋友，無論入圍定唔入圍我都係好開心！」他透露有叫親朋好友幫自己投票，又笑指林明禎亦會投票給自己，更透露已經正在計劃出席頒獎禮：「戰衣就未揀，不過屋企好多戰衣。屋企幾百套衫，求其都可以着一件！」
大讚姜濤是一線歌星
能夠與擁有萬千大軍的MIRROR一同入圍，被問及是否有信心能夠打敗人氣王姜濤時，尹光坦言不敢當：「唔敢撼，人哋係大歌星！同佢（齊名）已經好開心。」他又大讚12位MIRROR成員個個都「好犀利㗎」，至於最看好哪一位得獎，他表示：「睇到人哋攞獎就曾經見過，自己就未攞過獎，人哋始終都係一線歌星！」
有意與林明禎再合作
尹光與林明禎在活動中合唱「聖誕版」《我亞媽大減價》，更預告2人將拍攝MV共渡浪漫聖誕節。難得開金口，林明禎透露來年如有時間或者會錄歌加入樂壇：「我都想同光B合作啊，不過佢好忙啊，唔知有冇機會再合作呢？今日我哋都會拍MV，都會有啲感情線，嚟緊聖誕節有時間再嚟玩啦！」尹光表示林明禎雖然有些音準不夠標準，但都鼓勵她繼續加油！
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023｜我最喜愛男歌手10強誕生
投票走勢速報，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 10強公布 (截至今日中午12時，排名依筆劃序)︰
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MC 張天賦
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尹光
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江𤒹生
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呂爵安
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林家謙
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洪嘉豪 (出局)
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姜濤
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柳應廷
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陳卓賢
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張敬軒
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馮允謙 (出局)
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盧瀚霆
叱咤2023｜連登仔呼籲全世界投尹光力撼MIRROR
近幾年MIRROR橫掃叱咤多個獎項，「我最喜愛的男歌手」更淪為姜濤及Anson Lo之爭。近日有網民以「我呼籲全世界票投尹光！」為題開post，叫大家一齊出招大戰鏡粉。此post一出已經引起各方表示支持，更以3大理由表示一定要支持尹光：1：《Dear myself》真係好好聽好有意思；2：古天樂都得，尹光更加有資格；3：連AI都玩埋最潮係佢。網民紛紛留言：「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「人地連AI都玩埋，完全唔老土」。
叱咤2023｜網民：只有MC先可以打低MIRROR！
不過都有網民覺得應該投MC張天賦，指MC才是最有機會打低MIRROR的人，不認同吹奏尹光的講法：「條友啲唱腔咁老土都吹奏，我投返MC算，起碼fxxkboy樣幾潮唱歌又好聽」、「走去投尹光呢啲口水歌歌手，咪又係玩爛香港樂壇，講得出投尹光你本身都唔在乎樂壇會點發展啦係咪」、「投MC先有機會打抵姜B，忍痛棄光B，全家投MC」。亦有網民叫大家繼續投姜濤，指姜濤感言好重花生好好睇：「其實識玩一定投姜，想睇多次佢發台瘟！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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