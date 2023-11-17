74歲尹光打入叱咤10強 樂壇大前輩唔敢諗贏MIRROR：人哋係大歌星！

尹光近日因「AI尹光」人氣急升，更被網民積極「推」上叱咤舞台，在今日（17日）公佈的「我最喜愛男歌手」10強名單中，他更與6位MIRROR成員，以及張敬軒、林家謙與MC張天賦齊名，以74歲高齡有望登上叱咤舞台。他今日以風騷姿態拖住「大馬女神」林明禎一同出席公開活動，更透露對方已經投了自己一票！