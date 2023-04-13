尹光 掂呀

尹光新歌《掂呀》虛擬實景拍攝 MV 前後共花6位數將廟街大改造成大舞台

最新娛聞
東方新地

廣告

尹光今天（13日)特別到廟街懷舊餐廳出席其新歌《掂呀》虛擬實景拍攝 MV首播會，光哥表示虛擬實景技術可避免如因天氣不穩定等因素而影響拍攝進度，也可以建構現實不存在的場景，令畫面更豐富和多元化。今次《掂呀》MV 導演張子丰曾多次和光哥合作，他說每次和光哥合作都能夠作出很大的突破。

尹光 掂呀 尹光出新歌，好洗腦。
尹光出新歌，好洗腦。（圖片來源：尹光Facebook）
尹光 掂呀 好有廟街感覺。
好有廟街感覺。（圖片來源：尹光Facebook）
尹光 掂呀 背景打造成廟街。
背景打造成廟街。（圖片來源：尹光Facebook）

有片睇!!!

花六位數拍MV

光哥雖然貴為前輩，但非常勇於接受新事物，所以導演向光哥提議用虛擬實景技術拍攝這個 MV時，光哥一口便答應。《掂呀》MV另一位聯合導演鄧東明透露今次拍攝地點取址於粉嶺火山東廠片場，前期連後期製作共斥資超過六位數字，將油麻地廟街進行大改造成為一個廟街大舞台，搬入錄影廠拍攝。從未到過廟街街頭賣唱的「廟街歌王」尹光終於獻出第一次在廟街唱歌，令他大呼過癮。

尹光 掂呀 尹光花心思係造型方面。
尹光花心思係造型方面。（圖片來源：環星音樂@YouTube）

蝦頭現身撐尹光MV發布會

即將參予光哥5月11日於文化中心演唱會為特別嘉賓的蝦頭楊詩敏也有親臨現場支持，她說光哥是她很尊重的樂壇前輩，可以在舞台上和光哥合作是她的榮幸，而且更可以跟他偷師學唱歌，光哥則恭喜她入圍香港電影金像獎女配角，他也要跟她學習如何演戲，兩人互笠高帽，場面惹笑，最後環星娛樂老闆張國林聯同一眾嘉賓，以紅豆冰代替香檳，預祝《掂呀》MV大受歡迎和演唱會大賣。

尹光 掂呀 MV發布會。
MV發布會。（圖片來源：大會提供）
尹光 掂呀 蝦頭撐場。
蝦頭撐場。（圖片來源：大會提供）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

關鍵詞
尹光掂呀
撰文：東方新地圖片來源：尹光Facebook 大會提供 環星音樂@YouTube

讀者留言

熱門文章

 