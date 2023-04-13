尹光新歌《掂呀》虛擬實景拍攝 MV 前後共花6位數將廟街大改造成大舞台

尹光今天（13日)特別到廟街懷舊餐廳出席其新歌《掂呀》虛擬實景拍攝 MV首播會，光哥表示虛擬實景技術可避免如因天氣不穩定等因素而影響拍攝進度，也可以建構現實不存在的場景，令畫面更豐富和多元化。今次《掂呀》MV 導演張子丰曾多次和光哥合作，他說每次和光哥合作都能夠作出很大的突破。