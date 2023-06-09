「AI尹光」強勢出道！翻唱林家謙姜濤歌曲網民大讚：啲震音勁到！

近日網上流行「AI歌手」，「AI孫燕姿」和「AI陳奕迅」等都以神似嘅歌喉翻唱多首熱門歌曲，引起各地網民熱烈討論。近日就到「廟街歌王」AI尹光接棒強勢出道，翻唱多首林家謙、姜濤及側田等歌曲，勁受歡迎之餘更獲網民大讚：「啲震音勁到我個喇叭都跌埋落地！」