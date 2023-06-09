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「AI尹光」強勢出道！翻唱林家謙姜濤歌曲網民大讚：啲震音勁到！

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近日網上流行「AI歌手」，「AI孫燕姿」和「AI陳奕迅」等都以神似嘅歌喉翻唱多首熱門歌曲，引起各地網民熱烈討論。近日就到「廟街歌王」AI尹光接棒強勢出道，翻唱多首林家謙、姜濤及側田等歌曲，勁受歡迎之餘更獲網民大讚：「啲震音勁到我個喇叭都跌埋落地！」

AI尹光 「AI尹光」接棒強勢出道！
「AI尹光」接棒強勢出道！（圖片來源：[email protected]尹光）
AI尹光 「AI尹光」翻唱姜濤同側田多首歌曲！
「AI尹光」翻唱姜濤同側田多首歌曲！（圖片來源：Youtube截圖）
AI尹光 連林家謙都有翻唱。
連林家謙都有翻唱。（圖片來源：Youtube截圖）

「AI尹光」出道翻唱姜濤歌曲 獲網民封「尹B」

近日網上盛傳多首「AI尹光」翻唱多首包括林家謙、姜濤、側田和楊千嬅的歌曲。其中翻唱姜濤的《Dear My Friend》廣受網民討論。唔少網民大讚「AI尹光」唱得好過原唱，歌聲中充滿滄桑的感覺，有網民更大讚「AI尹光」咬字清晰，好過時下歌手多多聲！

AI尹光 「AI尹光」翻唱姜濤嘅《Dear My Friend》同惡搞版本《蒙著嘴放臭屁》
「AI尹光」翻唱姜濤嘅《Dear My Friend》同惡搞版本《蒙著嘴放臭屁》（圖片來源：[email protected]_show）
AI尹光 網民仲扮姜濤粉絲們留言，留意抵死兼搞笑！
網民仲扮姜濤粉絲們留言，留意抵死兼搞笑！（圖片來源：網民留言截圖）
AI尹光
（圖片來源：網民留言截圖）

翻唱林家謙《一人之境》最受歡迎

此外，網民亦有上傳「AI尹光」翻唱林家謙的《一人之境》和其他版本如《菩提之境》、《一人查經》及《一人支莖》，但都唔及原版受歡迎，「AI尹光」版本《一人之境》兩日內已超過15萬點擊率，此歌完全將尹光精神發揮得淋漓盡致，無論係尹光嘅尾音處理定係唱歌風格都100%還原，其中更加入尹光歌曲經常出現嘅「Hey」及「高呀興呀」等語氣，網民都表示笑到停唔到！

AI尹光
（圖片來源：網民留言截圖）

網民瘋狂追捧 大讚AI尹光高質：好懷疑係尹光扮AI

「AI尹光」嘅出現驚艷唔少香港網民，大批網民都紛紛留言大讚，除咗讚「AI尹光」歌喉夠好之外，又大讚「AI尹光」完全捕捉到尹光嘅「特色唱功」，仲話要推到真人尹光演唱所有AI歌曲：「好想聽Live真人現場唱」、「尹老師不用假音，直接硬上真音」、「聽左三隻字，已經笑左半分鐘。聽到唏一聲，笑到抖唔到氣。」、「好懷疑係尹光扮AI」、「D震音勁到我個喇叭都跌埋落地」等。

AI尹光 連楊千嬅《可惜我是水瓶座》都有翻唱！
連楊千嬅《可惜我是水瓶座》都有翻唱！（圖片來源：Youtube 截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]尹光、[email protected]_show、網民留言截圖

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