「AI尹光」強勢出道！翻唱林家謙姜濤歌曲網民大讚：啲震音勁到！
「AI尹光」出道翻唱姜濤歌曲 獲網民封「尹B」
近日網上盛傳多首「AI尹光」翻唱多首包括林家謙、姜濤、側田和楊千嬅的歌曲。其中翻唱姜濤的《Dear My Friend》廣受網民討論。唔少網民大讚「AI尹光」唱得好過原唱，歌聲中充滿滄桑的感覺，有網民更大讚「AI尹光」咬字清晰，好過時下歌手多多聲！
翻唱林家謙《一人之境》最受歡迎
此外，網民亦有上傳「AI尹光」翻唱林家謙的《一人之境》和其他版本如《菩提之境》、《一人查經》及《一人支莖》，但都唔及原版受歡迎，「AI尹光」版本《一人之境》兩日內已超過15萬點擊率，此歌完全將尹光精神發揮得淋漓盡致，無論係尹光嘅尾音處理定係唱歌風格都100%還原，其中更加入尹光歌曲經常出現嘅「Hey」及「高呀興呀」等語氣，網民都表示笑到停唔到！
網民瘋狂追捧 大讚AI尹光高質：好懷疑係尹光扮AI
「AI尹光」嘅出現驚艷唔少香港網民，大批網民都紛紛留言大讚，除咗讚「AI尹光」歌喉夠好之外，又大讚「AI尹光」完全捕捉到尹光嘅「特色唱功」，仲話要推到真人尹光演唱所有AI歌曲：「好想聽Live真人現場唱」、「尹老師不用假音，直接硬上真音」、「聽左三隻字，已經笑左半分鐘。聽到唏一聲，笑到抖唔到氣。」、「好懷疑係尹光扮AI」、「D震音勁到我個喇叭都跌埋落地」等。
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