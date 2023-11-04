尹光演唱會｜現場直擊演唱會各大重點！霍哥台下亂入玩AI笑爆全場

《尹光Wan K.宇宙巡邏演唱會》於今晚（4日）在紅館舉行，尹光曾預告此次演唱會除了他的招牌歌曲之外，還會演唱大量新歌，並承諾「AI尹光」熱唱的歌曲《一人之境》（原唱：林家謙）和《Dear My Freind,》（原唱：姜濤）！現在就為大家直擊尹光演唱會現場！