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尹光演唱會｜現場直擊演唱會各大重點！霍哥台下亂入玩AI笑爆全場

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Keith
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《尹光Wan K.宇宙巡邏演唱會》於今晚（4日）在紅館舉行，尹光曾預告此次演唱會除了他的招牌歌曲之外，還會演唱大量新歌，並承諾「AI尹光」熱唱的歌曲《一人之境》（原唱：林家謙）和《Dear My Freind,》（原唱：姜濤）！現在就為大家直擊尹光演唱會現場！

尹光 尹光一出場就超搞鬼。
尹光一出場就超搞鬼。（圖片來源：東方新地）

尹光演唱會｜1. 尹光開場又唱又跳足7首歌

今晚演唱會一開場就有葛文輝拍片為演唱會開場炒熱氣氛，隨即尹光就以全橙色服裝登場，又唱又跳7首歌，包括《廟街》、《大笪地》、《十四座》、《數波波》、《荷蘭銀行支票》、《馬殺雞》和《你阿媽大減價》等。

尹光 成身造型都好「尹光」！
成身造型都好「尹光」！（圖片來源：東方新地）
尹光 之後換上型仔西裝。
之後換上型仔西裝。（圖片來源：東方新地）

尹光演唱會｜2. 大唱姜濤《Dear My Friend,》霍哥台下亂入玩AI

唱完尹光本人招牌歌曲之後，當然都要唱由「AI尹光」唱到紅到爆嘅姜濤《Dear My Friend,》。不過在尹光演唱《Dear My Friend,》之前，大熒幕突然出現霍哥同何雁詩，尹光就叫二人在台下玩試咪，不過就即場用AI將二人聲音變成尹光聲，隨即笑爆全場！

尹光 霍哥台下亂入玩AI！
霍哥台下亂入玩AI！（圖片來源：東方新地）

尹光演唱會｜3. 三代同堂上紅館 孫女秘密回港捧場

演唱完「AI尹光」首本名曲姜濤《Dear My Friend,》之後，連詩雅和蝦頭以嘉賓身份登場。二人更帶埋尹光兒子和孫女上台，尹光兒子自從尹光在1991年紅館演唱會後首次上台支持父親，兩父女亦特意秘密回港捧尹光場，三代同台上紅館，場面非常溫馨。

尹光 蝦頭、連詩雅上台做嘉賓。
蝦頭、連詩雅上台做嘉賓。（圖片來源：東方新地）
尹光 兒子同孫女都有上台支持尹光。
兒子同孫女都有上台支持尹光。（圖片來源：東方新地）
尹光 孫女眼仔碌碌好可愛。
孫女眼仔碌碌好可愛。（圖片來源：東方新地）

尹光演唱會｜4. 憑歌寄意為港人獻唱

接著尹光換上一身閃片西裝，頭頂一對兔子耳朵，當全場觀眾都以為尹光又要搞笑的時候，尹光就表示想憑歌寄意，將接下來的歌曲獻給香港人。尹光認真地一連唱出三首歌曲：《獅子山下》、《浪子心聲》、《小李飛刀》，最後亦不忘唱出林家謙的《一人之境》，令台下觀眾聽出耳油。

尹光 尹光身穿一身鬼馬服裝，認真唱出多首金曲獻港人。
尹光身穿一身鬼馬服裝，認真唱出多首金曲獻港人。（圖片來源：東方新地）
尹光 身後大熒幕亦有多張尹光舊照，場面感人。
身後大熒幕亦有多張尹光舊照，場面感人。（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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圖片來源：東方新地

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