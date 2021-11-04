尹天照因信仰拒拍殭屍片 轉做道士收服中國第一美腿吳春怡

尹天照北上發展多年撈得好掂，成為基督徒後他堅拒再演殭屍角色，不過最近在國內網路電影中就演法力無邊的道士，與中國第一美腿年約30歲的吳春怡有對手戲，面對後生靚女演員，不禁令人想起當年的「霸王硬上芒」事件。

撰文：東方新地 圖片：東方新地圖片、微博@Mango、微博@尹天照、微博@吳春怡、《恐佈在線》影片截圖