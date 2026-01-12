尹子維徐冬冬曬婚照官宣婚期 椰樹牌婚禮版成最大亮點
椰樹牌婚禮特別版成亮點 網民爭相模仿新pose
最令人意外的是，徐冬冬竟然將自己代言超過10年的椰樹牌椰汁融入婚禮元素！她在社交平台貼出與尹子維在椰樹牌工廠前的合照，並留言：「婚前帶老公回另一個娘家…我合作了15年的企業…」更透露會推出「椰樹椰汁婚禮特別版」，表示「當天來的朋友會有特別版」。最搞笑的是，兩人竟然擺出椰汁硬照pose拍照，但今次舉手捧起椰汁的不再是徐冬冬而是尹子維，這個創意十足的pose立即引來內地網民爭相模仿，果然釣出一堆「拗腰人」！
婚禮地點引爭拗 尹子維最終讓步
徐冬冬早前在抖音公開婚紗照，正式宣布婚期定於2026年2月26日，地點選在她的家鄉哈爾濱。不過這個決定背後原來有段小插曲，尹子維「自爆」曾為婚禮地點與老婆發生爭拗。他坦言自己原本希望在杭州舉行，因為哈爾濱的2月實在太冷，但徐冬冬堅持要在故鄉出嫁。尹子維透露：「她希望要在她的家鄉！她是哈爾濱人她愛家鄉！」最終他決定尊重太太意願，並計劃舉辦兩場婚禮，一場在哈爾濱宴請親友，另一場則在杭州或上海款待同事朋友。
尹子維爆Seed護妻 霸氣反擊二婚傳聞
向來被網友封為「戀愛腦」的尹子維，在官宣婚禮後情緒相當激動地反擊網上傳言。針對有指他是「二婚」的說法，他火爆回應：「有人亂寫我2婚！我是第一次結婚！亂寫者全部會6婚！」對於徐冬冬，他更是愛得痴狂，直言：「我老婆如果是10婚我也要娶她！我不是戀愛腦！我倆都不是！」如今兩人修成正果，尹子維感嘆以前不擅表達而失去過對方，現在會「多寫多表達」，字裡行間流露出對徐冬冬的深情與疼愛。
情路崎嶇終修成正果 愛情長跑畫下句號
回顧兩人的感情路，可謂相當轉折。徐冬冬與尹子維於2019年分手，之後多次傳出男方求復合，但慘遭女方拒絕。最終在2023年兩人官宣復合，去年2月官宣訂婚。徐冬冬在抖音上感性留言：「小時候看過的電影，電影裡的新郎變成了我的老公，電影裡的主題曲變成了我們的婚禮主題曲…」，並透露婚禮主題曲正是尹子維的作品《I Do》。如今正式官宣2026年大婚，這段愛情長跑終於迎來圓滿結局。
網民熱議婚禮創意 期待椰汁特別版
網民對這對情侶的婚禮安排反應熱烈，紛紛留言表示：「椰樹牌婚禮版太有創意了！」、「尹子維護妻狂魔實錘」、「哈爾濱2月真的超冷，但為愛可以忍受」。不少粉絲更期待能夠收到婚禮特別版椰汁，認為這將成為最有紀念價值的婚禮回禮。也有網民笑言：「徐冬冬真的把椰樹牌當成娘家，連婚禮都要帶上！」對於兩人的創意婚禮安排，大部分網民都給予正面評價，認為既有趣又有意義。