網民興奮曬與「烏鴉哥」合照大讚真人勁nice 網民爆笑：你點錯相啊

61歲張耀揚早年於《古惑仔》系列中扮演反派角色「烏鴉」以及「雷耀揚」而為人熟知，不過張耀揚2008年因拍攝導致腰部受傷，更需要減產休養。不過張耀揚隨後就逐漸淡出演藝圈，並轉行到澳門賭廳做公關。日前（13日）就有網民在社交平台公開與張耀揚嘅合照，不過就惹來大批網民爆笑留言稱「點錯相」！