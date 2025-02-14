網民興奮曬與「烏鴉哥」合照大讚真人勁nice 網民爆笑：你點錯相啊
張耀揚超親民任影唔嬲
雖然張耀揚現時甚少出現於幕前，但係其「烏鴉」一角就可謂紅足咁多年，係觀眾心目中嘅經典角色！而張耀揚遇到影迷時亦十分大方任影唔嬲，社交平台上更有唔少人曬出與張耀揚嘅合照，除咗大讚佢真人友善到爆之外，更力讚佢咁多年後都依然好型格！
網民興奮曬與「陳浩南天敵」合照
日前有網民在社交平台上以「烏鴉哥真人很nice哦」為題，表示自己「在香港巧遇陳浩南天敵」，並曬出與其合照。不過該網民曬出嘅合照隨即就引來唔少人爆笑留言：「呢個係韓賓啊」、「佢係尹揚明，洪興社葵青揸Fit人韓賓啊！」、「烏鴉哥在哪裡？」、「點錯相啦」
原來該網民誤將尹揚明「點錯相」認做張耀揚，不過亦有人指其實2人嘅外貌同風格有明顯差異，尹揚明的髮型偏向平頭，而張耀揚則喜歡束起髮髻，身形方面張耀揚也比尹揚明健碩。
尹揚明現實做成功生意人 曾沉迷賭博輸逾二百萬
67歲尹揚明去年於台慶劇《黑色月光》中飾演蔣哲賢一角，尹揚明在劇中更展現精湛演技，與同樣備受關注嘅老戲骨郭鋒各自大晒教科書級超卓演技！雖然在劇中飾演商人，但尹揚明在現實中其實都係生意人，更一度沉迷賭博，試過一夜間輸掉逾百萬港元……
尹揚明90年代拍攝多齣TVB劇
電影演員出身的尹揚明，在90年代曾加入TVB拍攝不少劇集，在《金毛獅王》演謝遜、《馬場大亨》飾鄭繼鳳、《雪山飛狐》飾苗人鳳、《火玫瑰》飾演第一男主角方有為，又在處境劇《餐餐有宋家》飾演古天樂大哥「大舊金」，今次在《黑色月光》展現了其他方面的好演技，對著敗家衰仔，氣至吹鬚睩眼的尹揚明一吓「手指指狠樣」已殺氣十足，演技相當多元。
尹揚明曾沉迷賭博輸逾二百萬
劇中飾演商人的尹佬，現實中亦是生意人，盛傳坐擁千萬身家，之前尹佬在抖音上發布了兩條駕駛古董勞斯萊斯到中山出席開幕剪綵活動的影片便引起極大迴響。根據資料，尹佬自減少幕前演出後，除替哥哥管理廟宇服務公司，亦有涉足餐飲界，百足咁多爪。早年憑在電影《古惑仔》系列中飾演有情有義黑幫大佬「韓賓」人氣急升的他，入行前曾做過炮仗廠、五金廠等工作，當中不乏粗重活如運送石油氣，曾弗到要處理一百斤重的粗威吔也面不改容，相當捱得。
尹揚明16字總結戒賭心得
之後尹佬因在的士高夜場工作，當時張國榮、梅艷芳和羅文及不少幕後均是常客，尹佬亦因而獲得不少試鏡機會，尹佬最初以自己沒有受過專業訓練為由一再拒絕，但隨後因對電影的喜愛而於30歲決定入行，並於首部電影《勇闖天下》已擔任男主角。其後隨著接踵而來的工作壓力，尹佬一度沉迷賭博，試過一夜間輸掉逾二百萬港元，前後花了五年時間還清債務，尹佬更曾在訪問中公開表明戒賭決心及意志：「我跟自己說，以後不賭這些錢，我做得到！」