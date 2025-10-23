巨塔之后｜尹詩沛親揭「愛意眼神」演繹全靠呢位高人指點 8年前小秘書升職做貼身助手

《巨塔之后》中尹詩沛飾演的秘書鄒詠山，對宣萱飾演的一妍展現出滿滿愛意眼神，令網民直呼「太甜了」，更封兩人為「全劇最真心CP」。原來這個充滿曖昧的演繹背後，竟然是總監製鍾澍佳的貼心建議。究竟這位26歲女星如何從8年前的小秘書，搖身一變成為宣萱最信任的貼身左右手？