巨塔之后｜尹詩沛親揭「愛意眼神」演繹全靠呢位高人指點 8年前小秘書升職做貼身助手

最新娛聞
東方新地

廣告

《巨塔之后》中尹詩沛飾演的秘書鄒詠山，對宣萱飾演的一妍展現出滿滿愛意眼神，令網民直呼「太甜了」，更封兩人為「全劇最真心CP」。原來這個充滿曖昧的演繹背後，竟然是總監製鍾澍佳的貼心建議。究竟這位26歲女星如何從8年前的小秘書，搖身一變成為宣萱最信任的貼身左右手？

尹詩沛愛意眼神獲網民激讚封CP

在《巨塔之后》中，尹詩沛飾演的鄒詠山對宣萱的一妍可謂忠心耿耿，不但近乎全天候待命照顧一妍，每當一妍遇到困境時更是不離不棄，第一時間四出想辦法打聽消息。最令觀眾印象深刻的是詠山對一妍那種緊張到極點的眼神，充滿濃濃愛意，讓網民直呼被甜到。不少觀眾留言大讚「宣萱身邊唯一一個真正給力的人」、「太甜啦！她倆一起畫面很美好」、「詠山對一妍充滿愛的眼神太好看了」。

總監製鍾澍佳親自指點加入愛意元素

面對網民的熱烈反應，尹詩沛在接受官方訪問時透露了演繹秘訣。她笑言這全靠總監製鍾澍佳的貼心建議：「佳導同我Brief角色嗰陣，想我個角色特別少少，佢就建議我可以加啲『愛意』落去，等大家覺得詠山係好愛而又好心痛一妍，佢無論點都會帶住愛意留喺一妍身邊。」尹詩沛坦言見到網民封她們做CP時，感到既搞笑又感動，並感謝觀眾如此投入劇情。

8年前小秘書終於升職做貼身助手

值得一提的是，尹詩沛與宣萱的合作緣分早在8年前已經開始。在2017年的劇集《不懂撒嬌的女人》中，尹詩沛曾飾演宣萱的小秘書Elaine，當時她只是負責幫宣萱「執頭執尾」的配角。如今8年過去，尹詩沛終於「升職」成為宣萱的貼身左右手兼閨密，戲份大增之餘更成為劇中重要角色。這個轉變讓網民大為感動，紛紛留言笑稱「詩沛終於升職兼捱出頭」，認為她的努力終於得到回報。

網民大讚真心CP甜蜜互動

劇集播出至今，尹詩沛與宣萱的每個互動場面都成為網民熱議焦點。從宣萱醉酒後尹詩沛的貼心照顧，到宣萱做完全日手術後尹詩沛依然不放工陪伴，再到宣萱被踢出董事局後尹詩沛仍然不離不棄，每個細節都展現出詠山對一妍的深情。網民更特別讚賞尹詩沛那種「隔住螢幕都Feel到有愛」的眼神演技，認為她成功詮釋了角色內心的複雜情感，令這對「最真心CP」深入民心。

尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
尹詩沛 巨塔之后 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 