巨塔之后｜尹詩沛親揭「愛意眼神」演繹全靠呢位高人指點 8年前小秘書升職做貼身助手
《巨塔之后》中尹詩沛飾演的秘書鄒詠山，對宣萱飾演的一妍展現出滿滿愛意眼神，令網民直呼「太甜了」，更封兩人為「全劇最真心CP」。原來這個充滿曖昧的演繹背後，竟然是總監製鍾澍佳的貼心建議。究竟這位26歲女星如何從8年前的小秘書，搖身一變成為宣萱最信任的貼身左右手？
尹詩沛愛意眼神獲網民激讚封CP
在《巨塔之后》中，尹詩沛飾演的鄒詠山對宣萱的一妍可謂忠心耿耿，不但近乎全天候待命照顧一妍，每當一妍遇到困境時更是不離不棄，第一時間四出想辦法打聽消息。最令觀眾印象深刻的是詠山對一妍那種緊張到極點的眼神，充滿濃濃愛意，讓網民直呼被甜到。不少觀眾留言大讚「宣萱身邊唯一一個真正給力的人」、「太甜啦！她倆一起畫面很美好」、「詠山對一妍充滿愛的眼神太好看了」。
總監製鍾澍佳親自指點加入愛意元素
面對網民的熱烈反應，尹詩沛在接受官方訪問時透露了演繹秘訣。她笑言這全靠總監製鍾澍佳的貼心建議：「佳導同我Brief角色嗰陣，想我個角色特別少少，佢就建議我可以加啲『愛意』落去，等大家覺得詠山係好愛而又好心痛一妍，佢無論點都會帶住愛意留喺一妍身邊。」尹詩沛坦言見到網民封她們做CP時，感到既搞笑又感動，並感謝觀眾如此投入劇情。
8年前小秘書終於升職做貼身助手
值得一提的是，尹詩沛與宣萱的合作緣分早在8年前已經開始。在2017年的劇集《不懂撒嬌的女人》中，尹詩沛曾飾演宣萱的小秘書Elaine，當時她只是負責幫宣萱「執頭執尾」的配角。如今8年過去，尹詩沛終於「升職」成為宣萱的貼身左右手兼閨密，戲份大增之餘更成為劇中重要角色。這個轉變讓網民大為感動，紛紛留言笑稱「詩沛終於升職兼捱出頭」，認為她的努力終於得到回報。
網民大讚真心CP甜蜜互動
劇集播出至今，尹詩沛與宣萱的每個互動場面都成為網民熱議焦點。從宣萱醉酒後尹詩沛的貼心照顧，到宣萱做完全日手術後尹詩沛依然不放工陪伴，再到宣萱被踢出董事局後尹詩沛仍然不離不棄，每個細節都展現出詠山對一妍的深情。網民更特別讚賞尹詩沛那種「隔住螢幕都Feel到有愛」的眼神演技，認為她成功詮釋了角色內心的複雜情感，令這對「最真心CP」深入民心。
