31歲尹詩沛生日被三人施龍爪手 開心回應：幾時畀你地揸都係咁正
文：東方新地｜圖：尹詩沛IG、林泳淘IG、利穎怡IG
尹詩沛 生日被封「肥妹仔」
踏入31歲的尹詩沛（Nicole）日前獲三位好姊妹林泳淘（Wingto）、鄧伊婷（Irina）和利穎怡（Joan）舉行生日派對慶祝，林泳淘在社交網分享派對上的靚相之餘，更留言向尹詩沛送上祝福：「Happy Birthday to 我哋嘅NicoleB! Wish you happy & happiness every day. 任何時候都咁好揸，Love u over 3000！ #廢柴聯盟 #一班瘋女人」
尹詩沛的生日派對上布滿粉色氣球，其中一個氣球寫著「Fei Mui Jai （肥妹仔） Happy Birthday」，相信是指今次的壽星女尹詩沛，而對於林泳淘的祝福，尹詩沛就回應說：「Thank you my loveeeee, love you girls to the moon and back!! 幾時畀你地揸都係咁正。」
網友：下次叫幫手
而兩女所講的「揸」，由相中所見可以發現是「揸波」，事關相中林泳淘、鄧伊婷及利穎怡都一齊向尹詩沛使出了「揸波龍爪手」，而尹詩沛則露出一臉享受表情，網友都紛紛留言表示「揸得好狼」、「可以加入嗎」、「壽星表情一流」、「下次叫幫手」等等。
其實「揸波」是「廢柴聯盟」一貫舉行派對及重要日子時的傳統指定動作，早前林泳淘結婚及利穎怡生日時，主角都有被眾女圍攻「揸波」，因此利穎怡一度建議她們將「廢柴聯盟」改名做「揸波聯盟」，不過林泳淘表示：「我哋渣嚟揸去都係幾條友，好似浪費咗個名，所以我哋都係叫返做廢柴聯盟啦！ #廢柴Forever #Forever廢柴」
林泳淘：再揸佢就扁
林泳淘曾笑指這個舉動的目的是為了檢查一下對方每年有無成長，但當輪到自己被揸時，她卻投訴：「你哋幾時肯放過我嘅上身呀？佢話你哋再咁佢就要扁啦！」
重溫尹詩沛由「御用妓女」變「御用師奶」 笑言唔同年代妓女都拿捏得好好
尹詩沛近日一連有份參演《七公主》、《智能愛人》、《我家無難事》等無綫劇，出鏡率頗高，一直演出閒角的她曾被封為TVB「御用妓女」，她笑言：「其實喺訓練班畢業之後來來去去都係演秘書、護士或者妓女嗰幾個職業，我試過一日走三組劇，三組都演唔同年代嘅妓女，所以我依家已經拿捏得好好！」
有網民指尹詩沛年紀輕輕已由「御用妓女」變成「御用師奶」，當時她笑說自己只在《十八年後的終極告白》和《迷網》中做過師奶：「我諗又未去到御用嘅，我嚟緊都30啦，唔會介意去演咩年齡，最緊要出嚟冇違和感。」