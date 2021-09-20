31歲尹詩沛生日被三人施龍爪手 開心回應：幾時畀你地揸都係咁正

尹詩沛日前踏入31歲生日，獲好友林泳淘、鄧伊婷及利穎怡一齊為她慶生，原來四人組成了一個「廢柴聯盟」，不時一齊開心聚會，今次尹詩沛生日，三位好姊妹就一齊使出「龍爪手」為她贈慶，林泳淘更分享「揸後感」，大讚尹詩沛：「任何時候都咁好揸！」

文：東方新地｜圖：尹詩沛IG、林泳淘IG、利穎怡IG