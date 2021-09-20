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31歲尹詩沛生日被三人施龍爪手 開心回應：幾時畀你地揸都係咁正

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撰文：東方新地

尹詩沛日前踏入31歲生日，獲好友林泳淘、鄧伊婷及利穎怡一齊為她慶生，原來四人組成了一個「廢柴聯盟」，不時一齊開心聚會，今次尹詩沛生日，三位好姊妹就一齊使出「龍爪手」為她贈慶，林泳淘更分享「揸後感」，大讚尹詩沛：「任何時候都咁好揸！」

文：東方新地｜圖：尹詩沛IG、林泳淘IG、利穎怡IG

尹詩沛 生日被封「肥妹仔」

踏入31歲的尹詩沛（Nicole）日前獲三位好姊妹林泳淘（Wingto）、鄧伊婷（Irina）和利穎怡（Joan）舉行生日派對慶祝，林泳淘在社交網分享派對上的靚相之餘，更留言向尹詩沛送上祝福：「Happy Birthday to 我哋嘅NicoleB! Wish you happy & happiness every day. 任何時候都咁好揸，Love u over 3000！ #廢柴聯盟 #一班瘋女人」

尹詩沛日前踏入31歲生日，獲好友林泳淘、鄧伊婷及利穎怡一齊為她慶生。（圖片來源：林泳淘IG）
尹詩沛日前踏入31歲生日，獲好友林泳淘、鄧伊婷及利穎怡一齊為她慶生。（圖片來源：林泳淘IG）

尹詩沛的生日派對上布滿粉色氣球，其中一個氣球寫著「Fei Mui Jai （肥妹仔） Happy Birthday」，相信是指今次的壽星女尹詩沛，而對於林泳淘的祝福，尹詩沛就回應說：「Thank you my loveeeee, love you girls to the moon and back!! 幾時畀你地揸都係咁正。」

鄧伊婷、林泳淘同利穎怡影相時一齊手多多出手胸襲尹詩沛。（圖片來源：林泳淘IG）
鄧伊婷、林泳淘同利穎怡影相時一齊手多多出手胸襲尹詩沛。（圖片來源：林泳淘IG）
尹詩沛、鄧伊婷、林泳淘和利穎怡都有「咪神」之稱，胸前都非常有料。（圖片來源：林泳淘IG）
尹詩沛、鄧伊婷、林泳淘和利穎怡都有「咪神」之稱，胸前都非常有料。（圖片來源：林泳淘IG）

網友：下次叫幫手

而兩女所講的「揸」，由相中所見可以發現是「揸波」，事關相中林泳淘、鄧伊婷及利穎怡都一齊向尹詩沛使出了「揸波龍爪手」，而尹詩沛則露出一臉享受表情，網友都紛紛留言表示「揸得好狼」、「可以加入嗎」、「壽星表情一流」、「下次叫幫手」等等。

林泳淘「揸波」時仲愈揸愈用力，令著住小背心的尹詩沛被擠出事業線。（圖片來源：林泳淘IG）
林泳淘「揸波」時仲愈揸愈用力，令著住小背心的尹詩沛被擠出事業線。（圖片來源：林泳淘IG）
而被「揸波」的尹詩沛就露出一臉享受表情，似乎相當受落。（圖片來源：林泳淘IG）
而被「揸波」的尹詩沛就露出一臉享受表情，似乎相當受落。（圖片來源：林泳淘IG）

其實「揸波」是「廢柴聯盟」一貫舉行派對及重要日子時的傳統指定動作，早前林泳淘結婚及利穎怡生日時，主角都有被眾女圍攻「揸波」，因此利穎怡一度建議她們將「廢柴聯盟」改名做「揸波聯盟」，不過林泳淘表示：「我哋渣嚟揸去都係幾條友，好似浪費咗個名，所以我哋都係叫返做廢柴聯盟啦！ #廢柴Forever #Forever廢柴」

尹詩沛生日被三手齊揸波 開心回應：幾時畀你地揸都係咁正
今年5月林泳淘與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，鄧伊婷（右）和尹詩沛都有向她施展「揸波手」。（圖片來源：尹詩沛IG）
尹詩沛生日被三手齊揸波 開心回應：幾時畀你地揸都係咁正
林泳淘都表現得好冧！（圖片來源：尹詩沛IG）

林泳淘：再揸佢就扁

林泳淘曾笑指這個舉動的目的是為了檢查一下對方每年有無成長，但當輪到自己被揸時，她卻投訴：「你哋幾時肯放過我嘅上身呀？佢話你哋再咁佢就要扁啦！」

尹詩沛生日被三手齊揸波 開心回應：幾時畀你地揸都係咁正
英文名Joan的利穎怡上月生日時被封「大波忠」。（圖片來源：利穎怡IG）
尹詩沛生日被三手齊揸波 開心回應：幾時畀你地揸都係咁正
三位好姊妹當時唔止對利穎怡「揸波」，仲伸手入去狂摷！（圖片來源：利穎怡IG）
尹詩沛生日被三手齊揸波 開心回應：幾時畀你地揸都係咁正
揸人波好開心，但當輪到自己被揸時，林泳淘就一度投訴：「你哋幾時肯放過我嘅上身呀？」（圖片來源：林泳淘IG）

重溫尹詩沛由「御用妓女」變「御用師奶」 笑言唔同年代妓女都拿捏得好好

尹詩沛近日一連有份參演《七公主》、《智能愛人》、《我家無難事》等無綫劇，出鏡率頗高，一直演出閒角的她曾被封為TVB「御用妓女」，她笑言：「其實喺訓練班畢業之後來來去去都係演秘書、護士或者妓女嗰幾個職業，我試過一日走三組劇，三組都演唔同年代嘅妓女，所以我依家已經拿捏得好好！」

尹詩沛自2010年讀無綫藝員訓練班入行，至今已有11年。（圖片來源：尹詩沛IG）
尹詩沛自2010年讀無綫藝員訓練班入行，至今已有11年。（圖片來源：尹詩沛IG）
尹詩沛曾在劇集《金宵大廈》飾演妓女芳芳，與阮兒飾演妓女莎莎有一段悽慘的 SheShe情。（圖片來源：尹詩沛IG）
尹詩沛過去演出的角色設定經常都偏向「聲大夾惡」，她表示希望將來有機會演一些較淑女、斯文的角色：「 可能因為我性格比較男仔頭，但其實我本身個人唔係咁粗魯嘅。」（圖片來源：尹詩沛IG）
尹詩沛在無綫劇《十八年後的終極告白》及《迷網》中飾演師奶亦頗受好評。（圖片來源：尹詩沛IG）
尹詩沛在無綫劇《十八年後的終極告白》及《迷網》中飾演師奶亦頗受好評。（圖片來源：尹詩沛IG）

有網民指尹詩沛年紀輕輕已由「御用妓女」變成「御用師奶」，當時她笑說自己只在《十八年後的終極告白》和《迷網》中做過師奶：「我諗又未去到御用嘅，我嚟緊都30啦，唔會介意去演咩年齡，最緊要出嚟冇違和感。」

尹詩沛曾在劇集《金宵大廈》飾演妓女芳芳，與阮兒飾演妓女莎莎有一段悽慘的 SheShe情。（圖片來源：尹詩沛IG）
尹詩沛曾在劇集《金宵大廈》飾演妓女芳芳，與阮兒飾演妓女莎莎有一段悽慘的 SheShe情。（圖片來源：尹詩沛IG）
尹詩沛直言去年在劇集《她她她的少女時代》中挑戰演「中女」才最誇張：「之前我喺《她她她》同田蕊妮做閨密，裡面有場戲係講我好驚自己會停經，咁大家都大概估到嗰個年齡層去到邊啦！」（圖片來源：尹詩沛IG）
尹詩沛直言在劇集《她她她的少女時代》中挑戰演「中女」才最誇張：「之前我喺《她她她》同田蕊妮做閨密，裡面有場戲係講我好驚自己會停經，咁大家都大概估到嗰個年齡層去到邊啦！」（圖片來源：尹詩沛IG）
早前尹詩沛在劇集《智能愛人》中就飾演一名嫩口的大學生，成功擺脫師奶角色。（圖片來源：尹詩沛IG）
早前尹詩沛在劇集《智能愛人》中就飾演一名嫩口的大學生，成功擺脫師奶角色。（圖片來源：尹詩沛IG）
在《七公主》中，尹詩沛亦有份飾演鄺潔楹的劍擊師姐阿仙。（圖片來源：尹詩沛IG）
在《七公主》中，尹詩沛亦有份飾演鄺潔楹的劍擊師姐阿仙。（圖片來源：尹詩沛IG）

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