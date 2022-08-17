尾二一屆口罩小姐

尾二一屆口罩小姐｜佳麗起底 勁多行內人參選 有星二代仲有人選過國際小姐

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《尾二一屆口罩小姐》於昨日（8月15日）正式播出，雖然網民不滿節目欠缺事前宣傳，不過參選佳麗戴晒口罩咁神秘都引不少網民討論，希望先睹為快起底睇真樣。

《尾二一屆口罩小姐》正式開鑼，第一集現身嘅佳麗都幾有睇頭。
《尾二一屆口罩小姐》正式開鑼，第一集現身嘅佳麗都幾有睇頭。（圖片來源：ViuTV截圖）

《尾二一屆口罩小姐》第2集出位佳麗

《尾二一屆口罩小姐》首兩集中，參選佳麗陸續出場，有人大膽玩蛇，有人玩「Leg咚」，不論成功入圍與否同樣吸引網民關注重。隨即亦有眼利網民起底翻出佳麗IG，即睇更多口罩小姐真身！

更多口罩小姐佳麗IG起底(按編號排序）：

015號佳麗 [email protected]_zuiyi

015號佳麗報稱現職「聲播主」，亦有經營YouTube頻道，片中自稱「醉兒」，而IG名就叫Venus，佢仲分享過自己15歲同25歲嘅對比圖。

尾二一屆口罩小姐 015號佳麗報稱現時是一位聲播主。
015號佳麗報稱現時是一位聲播主。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 015號佳麗在YouTube頻道中自稱「醉兒」。
015號佳麗在YouTube頻道中自稱「醉兒」。（圖片來源：[email protected]_zuiyi）
尾二一屆口罩小姐 不吝嗇展示體態。
不吝嗇展示體態。（圖片來源：[email protected]_zuiyi）
尾二一屆口罩小姐 笑容甜美。
笑容甜美。（圖片來源：[email protected]_zuiyi）
尾二一屆口罩小姐 「醉兒」仲分享過自己15歲同25歲的對比圖。
「醉兒」仲分享過自己15歲同25歲的對比圖。（圖片來源：[email protected]s_zuiyi）

028號佳麗「玩蛇女」[email protected]_

028號佳麗自我介紹時大膽玩蛇，將大蟒蛇盤於自己肩上，評判藍仔頭仲嚇到腳軟，呢個出眾表演令佢成功入圍。網民起底發現，028號佳麗其實係阿櫻，YouTube頻道Chill Up的KOL之一，另有經營個人頻道阿櫻日記。除咗鍾意爬蟲類動物，阿櫻仲會玩占卜。

尾二一屆口罩小姐 028號佳麗大膽玩蛇。
028號佳麗大膽玩蛇。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 028號佳麗將大蟒蛇盤在肩上都處之泰然。
028號佳麗將大蟒蛇盤在肩上都處之泰然。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 有人認出028號佳麗係YouTube頻道Chill Up的KOL阿櫻。
有人認出028號佳麗係YouTube頻道Chill Up的KOL阿櫻。（圖片來源：[email protected]_）
尾二一屆口罩小姐 咁樣睇落有啲似小薯茄阿冰。
咁樣睇落有啲似小薯茄阿冰。（圖片來源：[email protected]_）
尾二一屆口罩小姐 阿櫻真係好鍾意爬蟲類動物。
阿櫻真係好鍾意爬蟲類動物。（圖片來源：[email protected]_）

040號佳麗係星二代 [email protected]_lam_

040號佳麗自我介紹時岑珈其、藍仔頭及程人富即席出題考演技，佢聲淚俱下真係有演技，評判同埋ERROR都讚。有網民民翻出040號佳麗的IG，發現佢就係林靜莉，係1979年度香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）的26歲女兒「莉莉菇」。Jeannie畢業於香港樹仁大學新聞系，曾做過空姐，又做過網媒主持，自去年參加ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》後，又於開電視主持《一線搜查》，曾主持過《《細路開電視》、《30分鐘大放餸》及《你得我得大家得》等多個香港開電視節目。

尾二一屆口罩小姐 040號佳麗面對評判即場出題一樣淡定過關。
040號佳麗面對評判即場出題一樣淡定過關。（圖片來源：ViuTV截圖）
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（圖片來源：[email protected]_lam_）
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（圖片來源：[email protected]_lam_）
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（圖片來源：[email protected]_lam_）

041號佳麗 [email protected]_ma

041號佳麗馬穎珊原來贏過2016 Miss Global City Angel 全球城市天使，以及參選過2017 Miss China International 世界華裔小姐。現時係一位KOL，社交平台上有不同品牌的廣告及出席各式活動。

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]_ma）
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（圖片來源：[email protected]_ma）
尾二一屆口罩小姐 041號佳麗馬穎珊原來贏過2016 Miss Global City Angel 全球城市天使。
041號佳麗馬穎珊原來贏過2016 Miss Global City Angel 全球城市天使。（圖片來源：[email protected]_ma）
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（圖片來源：[email protected]_ma）

052號佳麗譚詠怡 [email protected]_tambb

尾二一屆口罩小姐 052號佳麗一除罩就俾網民認出。
052號佳麗一除罩就俾網民認出。（圖片來源：ViuTV截圖）
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（圖片來源：[email protected]_tambb）
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（圖片來源：[email protected]_tambb）
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（圖片來源：[email protected]_tambb）

057號佳麗明慧 [email protected]

雖然057號佳麗未能成功入圍，不過同樣有網民關注，仲被起出佢IG係mingwaiovo，原來佢YouTube頻道冬OT的KOL明慧，參與過ViuTV《YOLO的練習曲》，又主持過香港電視《學界超聲道》。

尾二一屆口罩小姐 雖然057號佳麗未能成功入圍，不過同樣被妝民起底。
雖然057號佳麗未能成功入圍，不過同樣被妝民起底。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 明慧參加ViuTV女團節目《YOLO的練習曲》。
明慧參加ViuTV女團節目《YOLO的練習曲》。（圖片來源：[email protected]（@mingwaiovo）
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061號佳麗 [email protected]

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064號佳麗 [email protected]

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071號佳麗選過世界小姐 [email protected]

071號佳麗王詠珩報稱係遊戲治療師，原來2017年代表過香港去東京參選國際小姐，2018年代表香港到三亞參選世界小姐，同時係一位模特兒。又做過《ViuTV 2018》司儀、拍過ViuTV劇集《理想國》。

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（圖片來源：ViuTV截圖）
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079號佳麗　[email protected]

079號本身俾人foul，但係193救咗佢，撥頭髮的小動作成功俘虜3爺。

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（圖片來源：ViuTV截圖）
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目前最年長佳麗 076號55歲藝術家

076號佳麗年屆55歲的參賽者引起了眾人的目光，據她自稱長期在日本與法國從事演藝相關的工作，希望透過參加節目去提高知名度，令更多香港人都能夠認識。當193同肥仔聽到參賽者已經55歲之時，都大讚對方保養得宜，完全睇唔出已經年過半百。

尾二一屆口罩小姐 076號佳麗已經55歲，但係一啲都睇唔出，保養得宜。
076號佳麗已經55歲，但係一啲都睇唔出，保養得宜。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 076號佳麗表演前衛大膽，評判一致好評順利入圍。
076號佳麗表演前衛大膽，評判一致好評順利入圍。（圖片來源：ViuTV截圖）

《尾二一屆口罩小姐》第2集精華重溫

《尾二一屆口罩小姐》首集5大出位佳麗

《尾二一屆口罩小姐》昨日播出第一集，首集登場的佳麗之中，有人體態出眾，有人唱歌、打鼓、棟篤笑總之為入圍出盡法寶。第一集有5位佳麗非常突出，兼且被眼利網民認出連IG都搵埋，即睇搵到「真身」的佳麗！

目前5位已被起底佳麗：

021號佳麗 [email protected]

021號佳麗名為Suki，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。

尾二一屆口罩小姐 021參賽跳舞呢一part喺預告已經睇過，估唔到原來YouTuber藍仔頭搵佢拍過嘢。
021參賽跳舞呢一part喺預告已經睇過，估唔到原來YouTuber藍仔頭搵佢拍過嘢。（圖片來源：ViuTV截圖）
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尾二一屆口罩小姐 有網民指Suki拍片同IG相爭好遠。
有網民指Suki拍片同IG相爭好遠。（圖片來源：網上截圖）

曾為「熊仔頭」拍過片：

030號佳麗「翻版張柏芝」 [email protected]

030號佳麗「翻版張柏芝」，一出場以《少林足球》表演示人，非常出位。

尾二一屆口罩小姐 口罩小姐
030號佳麗「翻版張柏芝」《少林足球》表演非常出位。（圖片來源：ViuTV截圖）
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032號佳麗 [email protected]_

032號佳麗尹嘉裕kakawan，身形嬌小的她在自我介紹時話自己係演員，不過係「萬年學生妹」，參賽係想嘗試其他方面演出。kakawan平時仲會拍cover歌下歌，難怪佢首次登場就唱歌啦。

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：ViuTV截圖）
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043號佳麗 [email protected]_lam

043號佳麗Lila Lam，今年29歲，身高179cm，報稱係金融策劃員。身形高䠷的她一出場已經與其他年輕參賽者有不同感覺，原來有做模特兒工作，喺自己IG都有post過自己做模得兒的資料，又曾於2019年參選Miss World（環球小姐），不過40強止步。雖然佢嘅才藝表現係講棟篤笑有啲冷場，不過評判之一強尼欣賞佢落力背稿，最後都俾佢入圍。

尾二一屆口罩小姐 043號佳麗不論身高、談吐、打扮都有別於其他年輕參賽者。
043號佳麗不論身高、談吐、打扮都有別於其他年輕參賽者。（圖片來源：ViuTV截圖）
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073號佳麗 [email protected]_venus

073號佳麗，IG名chupo_venus，雖然樣子順眼，不過呢自我介紹時竟然講爛gag係咁「哈哈哈」，當然冇得留低。不過除罩一刻發現係靚女，所以網民即刻起底。Venus資料報稱係花藝師，讀過浸大BBA同演藝學院，IG除咗post靚相仲會唱下cover。

尾二一屆口罩小姐 點知一除罩原來係靚女。
點知一除罩原來係靚女。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 073號佳麗Venus自我介紹時竟然講爛gag，當然冇得留低啦。
073號佳麗Venus自我介紹時竟然講爛gag，當然冇得留低啦。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 Venus樣子其實不錯。
Venus樣子其實不錯。（圖片來源：[email protected]_venus）
尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]_venus）
尾二一屆口罩小姐 Venus閒時會唱下cover。
Venus閒時會唱下cover。（圖片來源：[email protected]_venus）

060號佳麗 [email protected]

06號佳麗其實就係網紅西童，眼利網民認出其出眾體態，再加埋節目所示的「福利」肯定她是西童。不過佢自我介紹時表演射橡筋，無厘頭的行為令佢出局，令肥仔＠ERROR大感失望。不過有網民質疑，ViuTV是否已寫好劇本，事後用其他名目將她拉回節目。西童了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。

尾二一屆口罩小姐 西童現身表演射橡筋。
西童現身表演射橡筋。（圖片來源：ViuTV截圖）
尾二一屆口罩小姐 除了在動漫節打碟，佢仲cosplay《鬼滅之刃》的彌豆子。
除了在動漫節打碟，佢仲cosplay《鬼滅之刃》的彌豆子。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 西童做DJ四處出騷打碟，吸引不少龍友前來。
西童做DJ四處出騷打碟，吸引不少龍友前來。（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 西童早前現身動漫節打碟做DJ。
西童早前現身動漫節打碟做DJ。（圖片來源：[email protected]
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火辣網紅西童現身《戀講嘢》。（圖片來源：ViuTV圖片）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_venus、[email protected]_lam、kaka.wan_、ViuTV截圖

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