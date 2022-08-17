尾二一屆口罩小姐｜佳麗起底 勁多行內人參選 有星二代仲有人選過國際小姐
《尾二一屆口罩小姐》第2集出位佳麗
《尾二一屆口罩小姐》首兩集中，參選佳麗陸續出場，有人大膽玩蛇，有人玩「Leg咚」，不論成功入圍與否同樣吸引網民關注重。隨即亦有眼利網民起底翻出佳麗IG，即睇更多口罩小姐真身！
更多口罩小姐佳麗IG起底(按編號排序）：
015號佳麗 [email protected]_zuiyi
015號佳麗報稱現職「聲播主」，亦有經營YouTube頻道，片中自稱「醉兒」，而IG名就叫Venus，佢仲分享過自己15歲同25歲嘅對比圖。
028號佳麗「玩蛇女」[email protected]_
028號佳麗自我介紹時大膽玩蛇，將大蟒蛇盤於自己肩上，評判藍仔頭仲嚇到腳軟，呢個出眾表演令佢成功入圍。網民起底發現，028號佳麗其實係阿櫻，YouTube頻道Chill Up的KOL之一，另有經營個人頻道阿櫻日記。除咗鍾意爬蟲類動物，阿櫻仲會玩占卜。
040號佳麗係星二代 [email protected]_lam_
040號佳麗自我介紹時岑珈其、藍仔頭及程人富即席出題考演技，佢聲淚俱下真係有演技，評判同埋ERROR都讚。有網民民翻出040號佳麗的IG，發現佢就係林靜莉，係1979年度香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）的26歲女兒「莉莉菇」。Jeannie畢業於香港樹仁大學新聞系，曾做過空姐，又做過網媒主持，自去年參加ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》後，又於開電視主持《一線搜查》，曾主持過《《細路開電視》、《30分鐘大放餸》及《你得我得大家得》等多個香港開電視節目。
041號佳麗 [email protected]_ma
041號佳麗馬穎珊原來贏過2016 Miss Global City Angel 全球城市天使，以及參選過2017 Miss China International 世界華裔小姐。現時係一位KOL，社交平台上有不同品牌的廣告及出席各式活動。
052號佳麗譚詠怡 [email protected]_tambb
057號佳麗明慧 [email protected]
雖然057號佳麗未能成功入圍，不過同樣有網民關注，仲被起出佢IG係mingwaiovo，原來佢YouTube頻道冬OT的KOL明慧，參與過ViuTV《YOLO的練習曲》，又主持過香港電視《學界超聲道》。
061號佳麗 [email protected]
064號佳麗 [email protected]
071號佳麗選過世界小姐 [email protected]
071號佳麗王詠珩報稱係遊戲治療師，原來2017年代表過香港去東京參選國際小姐，2018年代表香港到三亞參選世界小姐，同時係一位模特兒。又做過《ViuTV 2018》司儀、拍過ViuTV劇集《理想國》。
079號佳麗 [email protected]
079號本身俾人foul，但係193救咗佢，撥頭髮的小動作成功俘虜3爺。
目前最年長佳麗 076號55歲藝術家
076號佳麗年屆55歲的參賽者引起了眾人的目光，據她自稱長期在日本與法國從事演藝相關的工作，希望透過參加節目去提高知名度，令更多香港人都能夠認識。當193同肥仔聽到參賽者已經55歲之時，都大讚對方保養得宜，完全睇唔出已經年過半百。
《尾二一屆口罩小姐》第2集精華重溫
《尾二一屆口罩小姐》首集5大出位佳麗
《尾二一屆口罩小姐》昨日播出第一集，首集登場的佳麗之中，有人體態出眾，有人唱歌、打鼓、棟篤笑總之為入圍出盡法寶。第一集有5位佳麗非常突出，兼且被眼利網民認出連IG都搵埋，即睇搵到「真身」的佳麗！
目前5位已被起底佳麗：
021號佳麗 [email protected]
021號佳麗名為Suki，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。
曾為「熊仔頭」拍過片：
030號佳麗「翻版張柏芝」 [email protected]
030號佳麗「翻版張柏芝」，一出場以《少林足球》表演示人，非常出位。
032號佳麗 [email protected]_
032號佳麗尹嘉裕kakawan，身形嬌小的她在自我介紹時話自己係演員，不過係「萬年學生妹」，參賽係想嘗試其他方面演出。kakawan平時仲會拍cover歌下歌，難怪佢首次登場就唱歌啦。
043號佳麗 [email protected]_lam
043號佳麗Lila Lam，今年29歲，身高179cm，報稱係金融策劃員。身形高䠷的她一出場已經與其他年輕參賽者有不同感覺，原來有做模特兒工作，喺自己IG都有post過自己做模得兒的資料，又曾於2019年參選Miss World（環球小姐），不過40強止步。雖然佢嘅才藝表現係講棟篤笑有啲冷場，不過評判之一強尼欣賞佢落力背稿，最後都俾佢入圍。
073號佳麗 [email protected]_venus
073號佳麗，IG名chupo_venus，雖然樣子順眼，不過呢自我介紹時竟然講爛gag係咁「哈哈哈」，當然冇得留低。不過除罩一刻發現係靚女，所以網民即刻起底。Venus資料報稱係花藝師，讀過浸大BBA同演藝學院，IG除咗post靚相仲會唱下cover。
060號佳麗 [email protected]
06號佳麗其實就係網紅西童，眼利網民認出其出眾體態，再加埋節目所示的「福利」肯定她是西童。不過佢自我介紹時表演射橡筋，無厘頭的行為令佢出局，令肥仔＠ERROR大感失望。不過有網民質疑，ViuTV是否已寫好劇本，事後用其他名目將她拉回節目。西童了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。
常見問題
西童有入圍嗎？
60號佳麗自稱「060」，她在海選階段獲得兩叉一圈理應被淘汰，但節目最後肥仔突然話⋯⋯詳見：首集5位最爆佳麗
參賽者21號有咩背景？
參賽者21號名為Suki，本身跳開舞，仲有個跳舞團體，而且仲係網店模特兒⋯⋯詳見：勁舞21號IG曝光
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