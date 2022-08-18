尾二一屆口罩小姐｜網民嚴選10大最養眼佳麗 身形才藝樣樣齊 有位拍過ViuTV

《尾二一屆口罩小姐》本周一（8月15日）正式播出，網民曾不滿節目欠缺事前宣傳，不過討論區上有大量討論兼將部份佳麗IG起底，到日前（8月18日）ViuTV終於入圍佳麗官方相片，網民仲嚴選出10大最正佳麗。