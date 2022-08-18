尾二一屆口罩小姐｜網民嚴選10大最養眼佳麗 身形才藝樣樣齊 有位拍過ViuTV

《尾二一屆口罩小姐》本周一（8月15日）正式播出，網民曾不滿節目欠缺事前宣傳，不過討論區上有大量討論兼將部份佳麗IG起底，到日前（8月18日）ViuTV終於入圍佳麗官方相片，網民仲嚴選出10大最正佳麗。
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《尾二一屆口罩小姐》網民嚴選10大最正佳麗
021號佳麗名為Suki，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。
022號佳麗表演項目係朗誦節錄版《別來無恙》，當時岑珈其讚佢可以將一段咁熟悉嘅歌詞變得陌生。雖然022號出鏡時間唔多，不過都有網民喺討論區求IG。
028號佳麗自我介紹時大膽玩蛇，將大蟒蛇盤於自己肩上，評判藍仔頭仲嚇到腳軟，呢個出眾表演令佢成功入圍。網民起底發現，028號佳麗其實係阿櫻，YouTube頻道Chill Up的KOL之一，另有經營個人頻道阿櫻日記。除咗鍾意爬蟲類動物，阿櫻仲會玩占卜。
033號佳麗真身係植詠珊Cathy，即係媚姨個女，早前客串演出過《I SWIM》，一出場已經有網民認出，仲笑言《阿女又戀嚟》回歸。現年33歲的Cathy曾做過空姐又做過報紙記者，到2018年加入有線做娛樂新聞主播，到2021年初離開有線後，與阿媽媚姨一同參加了ViuTV節目《阿女又戀嚟》，卻意外地令媚姨人氣急升。
035號佳麗出場表演雜耍有板有眼，不論評判定係ERROR都讚不絕口，阿Dee當時喺後台仲話佢「入硬」。035號表現淡定又有才藝，網民紛紛求IG。
039號佳麗名叫Vicky係一位鋼管舞導師，一出場討論區即刻有網民討論，仲起埋佢IG出嚟。而Vicky IG入面不時分享性感鋼管舞影片以及美妙身形，網民仲發現佢孖生家姐Celia都係跳鋼管舞，仲參演過MV。
045號佳麗表演足球旁述，就連評判之一做過資深足球評論員的強尼都大讚佢落足心機準備，加上身形出眾成功入圍。網民起底發現佢就係25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片，節目中Kylie C.甫出場便成功電暈主持人「藍仔頭」，搞到平時見慣大場面的「藍仔頭」口窒窒要賴自己眼瞓，仲講笑話：「平時我做開主導㗎嘛，今日無啦啦被人主導返轉頭，我覺我自己好似一個唔識講嘢嘅人，搞到我個心係咁跳！」
070號佳麗一出場身形令三位女評判讚嘆，上一屆口罩小姐亞脾阿姨仲即場「驗身」，阿姨仲認證係「真嘢」。雖然070表演時用口咬住支筆畫Sound Bear，雖然有啲無厘頭，不過表現淡定對答如流，加上身形出眾自然順利入圍。
073號佳麗，IG名chupo_venus，雖然樣子順眼，不過呢自我介紹時竟然講爛gag係咁「哈哈哈」，當然冇得留低。不過除罩一刻發現係靚女，所以網民即刻起底。Venus資料報稱係花藝師，讀過浸大BBA同演藝學院，IG除咗post靚相仲會唱下cover。
079號本身俾人foul，但係193救咗佢，撥頭髮的小動作成功俘虜3爺。
即睇《尾二一屆口罩小姐》入圍50位佳麗官方相：