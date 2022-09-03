尾二一屆口罩小姐

尾二一屆口罩小姐｜韓三八被淘汰網民最嬲！ 一文睇清12強佳麗兼真實身份

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《尾二一屆口罩小姐選舉》12強誕生！經過一輪遊戲大戰，ERROR思前想後終於選出12強！嚟緊9月10日星期六晚 8:35 將會進行總決賽，陪大家過中秋 ！不過有不少網民就反映，最失望就係淘汰咗傻大姐「韓三八」，仲話要頒返個「除罩最靚獎」畀佢咁話喎！！

事不宜遲即睇12強佳麗陣容（官方照）：

人人想要韓三八

與聞西、Triple May等原本是網紅或KOL的佳麗相比，韓三八的知名度的確被比下去，不過韓三八憑住在節目中的傻大姐爽朗性格，成功俘虜一班觀眾。最後韓三八被宣布淘汰之後，阿Dee更感性出言勉勵：「因為你係最廢，所以你有最大嘅可能性」。十二強正式宣布之後，網民即時到ViuTV的Facebook上留言「還我韓三八」，更直言要求為韓三八復辦「除罩最靚獎」！

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》截圖）
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（圖片來源：[email protected]

韓三八＝梁伊晴分享賽得感言

其實韓三八的真正身份，是一名剛剛大學畢業的「社會新鮮人」，真名為梁伊晴，其IG的粉絲數亦僅得千餘人。而她在節目結束之後，亦有在個人IG分享比賽感受， 仲大讚同組嘅三位：師姐、MK以及包大人都對自己好好，因被照顧而深感多謝，

人嘅一生中，好多事係可遇不可求嘅，而友誼就係其中一樣，多謝你哋係我最迷惘嘅時候，俾咗我前進嘅勇氣。

點擊下圖睇韓三八，即梁伊晴靚相：

睇埋其餘3位被淘汰嘅口罩小姐：

即睇決賽12強佳麗名單！

004 (美谷)

年齡： 22
身高(cm)：162
體重(kg)：46
三圍(寸)：32 23 34.5
職業：主播
技能：芭蕾舞
興趣：空中瑜伽

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（圖片來源：[email protected]

美谷是網紅Daphne Wong，IG粉絲1.7萬。IG：wsyeeeee

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

006 (6號)

年齡：25
身高(cm)：163
體重(kg)：46
三圍(寸)：31 25 34
職業：自由工作者
技能：剪片、踏單車
興趣：影相、剪片、工作

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

6號其實是模特兒Reens Law。IG：reenslaw

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

018 (咚咚)

年齡：26
身高(cm)：166
體重(kg)：50
三圍(寸)：30 23.5 32
職業：藝術體操教練
技能：藝術體操、瑜伽
興趣：藝術體操、跳舞、瑜伽

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（圖片來源：[email protected]

咚咚其實是藝術體操教練Nikki Ng，IG粉絲接近3千。IG：yinchunn

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：IG＠yinchunn）

021 (MK)

年齡：23
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 25 34
職業：模特兒
技能：跳舞、籃球、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、模特兒工作

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（圖片來源：[email protected]

021號佳麗名為Suki，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。而另一方面，MK現實中其實同格格係朋友嚟㗎！

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（圖片來源：[email protected]

045 (Triple May)

年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：52
三圍(寸)：36 25 34.5
職業：模特兒
技能：烹飪、唱歌
興趣：烹飪

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（圖片來源：[email protected]

045號佳麗被網民起底發現佢就係25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片。[email protected]

尾二一屆口罩小姐 Kylie C.
25歲Kylie C.（鄭杞瑤）備受注目。（圖片來源：[email protected]

060 (聞西)

年齡：25
身高(cm)：170
體重(kg)：55
三圍(寸)：36 26 37.5
職業：網店網主/DJ
技能：畫畫
興趣：高歌大唱

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（圖片來源：[email protected]

06號佳麗其實就係網紅西童，除了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。[email protected]

尾二一屆口罩小姐 西童做DJ四處出騷打碟，吸引不少龍友前來。
西童做DJ四處出騷打碟，吸引不少龍友前來。（圖片來源：[email protected]

061 (KBG)

年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 28 37.5
職業：兼職私人助理
技能：唱歌、跳舞
興趣：打鼓、DIY

[email protected]

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（圖片來源：[email protected]

KBG真身是鍾菀菱，曾是17LIVE直播主。IG：yuenling.c

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（圖片來源：[email protected]

067 (包大人)

年齡：28
身高(cm)：158
體重(kg)：43
三圍(寸)：30 23.5 33.5
職業：平面模特兒
技能：跳舞
興趣：唱歌、跳舞、玩遊戲

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（圖片來源：[email protected]

包大人是網紅小白！人氣唔錯有2.7萬IG粉絲！IG：snow923white

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

068 (馬小玲)

年齡：27
身高(cm)：175
體重(kg)：56
三圍(寸)：34.5 26 35
職業：藝人及模特兒
技能：唱歌、彈鋼琴、跳拉丁舞
興趣：跳舞、唱歌、行街

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（圖片來源：[email protected]

馬小玲其實是2019年亞洲小姐最佳完美體態獎得主張可盈。IG：cheungnatalie

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（圖片來源：[email protected]

069 (格格)

年齡：24
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：32.5 24 35
職業：學生
技能：繪畫、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、陶瓷

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（圖片來源：[email protected]

格格是IG名叫mujicastilho，剛剛大學畢業，IG粉絲逾2千人。而且同MK仲係老友嚟㖭！

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（圖片來源：[email protected]
尾二一屆口罩小姐 左手邊就係MK喇！
左手邊就係MK喇！（圖片來源：[email protected]

071 (師姐)

年齡：28
身高(cm)：173
體重(kg)：57
三圍(寸)：34 26 36
職業：遊戲治療師
技能：演戲
興趣：跳舞、唱歌、駕駛

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（圖片來源：[email protected]

071號佳麗王詠珩報稱係遊戲治療師，原來2017年代表過香港去東京參選國際小姐，2018年代表香港到三亞參選世界小姐，同時係一位模特兒。又做過《ViuTV 2018》司儀、拍過ViuTV劇集《理想國》。[email protected]

尾二一屆口罩小姐
（圖片來源：[email protected]

074 (三寶)

年齡：31
身高(cm)：170
體重(kg)：52
三圍(寸)：31.5 25 33.5
職業：畫室創辦人
技能：跳舞、演戲
興趣：畫畫、行山、閱讀

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（圖片來源：[email protected]

三寶原來係知名YouTuber Kikko（戴月），IG粉絲高達9.1萬。IG：kikkotai

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（圖片來源：[email protected]@kikkotai）

圖片來源：《尾二一屆口罩小姐》截圖、[email protected]

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