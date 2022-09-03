尾二一屆口罩小姐｜韓三八被淘汰網民最嬲！ 一文睇清12強佳麗兼真實身份
事不宜遲即睇12強佳麗陣容（官方照）：
人人想要韓三八
與聞西、Triple May等原本是網紅或KOL的佳麗相比，韓三八的知名度的確被比下去，不過韓三八憑住在節目中的傻大姐爽朗性格，成功俘虜一班觀眾。最後韓三八被宣布淘汰之後，阿Dee更感性出言勉勵：「因為你係最廢，所以你有最大嘅可能性」。十二強正式宣布之後，網民即時到ViuTV的Facebook上留言「還我韓三八」，更直言要求為韓三八復辦「除罩最靚獎」！
韓三八＝梁伊晴分享賽得感言
其實韓三八的真正身份，是一名剛剛大學畢業的「社會新鮮人」，真名為梁伊晴，其IG的粉絲數亦僅得千餘人。而她在節目結束之後，亦有在個人IG分享比賽感受， 仲大讚同組嘅三位：師姐、MK以及包大人都對自己好好，因被照顧而深感多謝，
人嘅一生中，好多事係可遇不可求嘅，而友誼就係其中一樣，多謝你哋係我最迷惘嘅時候，俾咗我前進嘅勇氣。
點擊下圖睇韓三八，即梁伊晴靚相：
睇埋其餘3位被淘汰嘅口罩小姐：
即睇決賽12強佳麗名單！
004 (美谷)
年齡： 22
身高(cm)：162
體重(kg)：46
三圍(寸)：32 23 34.5
職業：主播
技能：芭蕾舞
興趣：空中瑜伽
美谷是網紅Daphne Wong，IG粉絲1.7萬。IG：wsyeeeee
006 (6號)
年齡：25
身高(cm)：163
體重(kg)：46
三圍(寸)：31 25 34
職業：自由工作者
技能：剪片、踏單車
興趣：影相、剪片、工作
6號其實是模特兒Reens Law。IG：reenslaw
018 (咚咚)
年齡：26
身高(cm)：166
體重(kg)：50
三圍(寸)：30 23.5 32
職業：藝術體操教練
技能：藝術體操、瑜伽
興趣：藝術體操、跳舞、瑜伽
咚咚其實是藝術體操教練Nikki Ng，IG粉絲接近3千。IG：yinchunn
021 (MK)
年齡：23
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 25 34
職業：模特兒
技能：跳舞、籃球、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、模特兒工作
021號佳麗名為Suki，IG名whl.jpg，佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。而另一方面，MK現實中其實同格格係朋友嚟㗎！
045 (Triple May)
年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：52
三圍(寸)：36 25 34.5
職業：模特兒
技能：烹飪、唱歌
興趣：烹飪
045號佳麗被網民起底發現佢就係25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤），早前先拍完《戀愛Staycation》成為焦點，以往亦曾被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片。[email protected]
060 (聞西)
年齡：25
身高(cm)：170
體重(kg)：55
三圍(寸)：36 26 37.5
職業：網店網主/DJ
技能：畫畫
興趣：高歌大唱
06號佳麗其實就係網紅西童，除了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，又上過ViuTV節目《戀講嘢》做嘉賓，相信唔使多介紹。[email protected]
061 (KBG)
年齡：25
身高(cm)：165
體重(kg)：49
三圍(寸)：34 28 37.5
職業：兼職私人助理
技能：唱歌、跳舞
興趣：打鼓、DIY
KBG真身是鍾菀菱，曾是17LIVE直播主。IG：yuenling.c
067 (包大人)
年齡：28
身高(cm)：158
體重(kg)：43
三圍(寸)：30 23.5 33.5
職業：平面模特兒
技能：跳舞
興趣：唱歌、跳舞、玩遊戲
包大人是網紅小白！人氣唔錯有2.7萬IG粉絲！IG：snow923white
068 (馬小玲)
年齡：27
身高(cm)：175
體重(kg)：56
三圍(寸)：34.5 26 35
職業：藝人及模特兒
技能：唱歌、彈鋼琴、跳拉丁舞
興趣：跳舞、唱歌、行街
馬小玲其實是2019年亞洲小姐最佳完美體態獎得主張可盈。IG：cheungnatalie
069 (格格)
年齡：24
身高(cm)：163
體重(kg)：49
三圍(寸)：32.5 24 35
職業：學生
技能：繪畫、彈鋼琴
興趣：跳舞、唱歌、陶瓷
格格是IG名叫mujicastilho，剛剛大學畢業，IG粉絲逾2千人。而且同MK仲係老友嚟㖭！
071 (師姐)
年齡：28
身高(cm)：173
體重(kg)：57
三圍(寸)：34 26 36
職業：遊戲治療師
技能：演戲
興趣：跳舞、唱歌、駕駛
071號佳麗王詠珩報稱係遊戲治療師，原來2017年代表過香港去東京參選國際小姐，2018年代表香港到三亞參選世界小姐，同時係一位模特兒。又做過《ViuTV 2018》司儀、拍過ViuTV劇集《理想國》。[email protected]
074 (三寶)
年齡：31
身高(cm)：170
體重(kg)：52
三圍(寸)：31.5 25 33.5
職業：畫室創辦人
技能：跳舞、演戲
興趣：畫畫、行山、閱讀
三寶原來係知名YouTuber Kikko（戴月），IG粉絲高達9.1萬。IG：kikkotai