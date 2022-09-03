尾二一屆口罩小姐｜韓三八被淘汰網民最嬲！ 一文睇清12強佳麗兼真實身份

《尾二一屆口罩小姐選舉》12強誕生！經過一輪遊戲大戰，ERROR思前想後終於選出12強！嚟緊9月10日星期六晚 8:35 將會進行總決賽，陪大家過中秋 ！不過有不少網民就反映，最失望就係淘汰咗傻大姐「韓三八」，仲話要頒返個「除罩最靚獎」畀佢咁話喎！！